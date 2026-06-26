Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadi
San-Fransisko koʻchalarida yoʻlovchisiz harakatlanayotgan avtonom transport vositalarini uchratish oddiy holga aylangan. Biroq, bu robotaksilar koʻpincha shunchaki quvvatlanish yoki tozalanish uchun shaharning chekka qismidagi maxsus bazalarga borishga majbur boʻladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Kaliforniyaning Redvud-Siti shahrida joylashgan Aseon Labs startapi ushbu muammoni hal qilish uchun innovatsion yechim taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sohada "deadhead miles" deb ataladigan, yaʼni yoʻlovchisiz bosib oʻtiladigan masofalar robotaksi kompaniyalari uchun eng katta xarajatlardan biri hisoblanadi. Aseon Labs shaharlar boʻylab tarqalgan, avtoturargoh oʻlchamidagi avtomatlashtirilgan modullarni (pod) yaratishni rejalashtirmoqda. Ushbu qurilmalar robotaksilarni tekshirish, tozalash va quvvatlash funksiyalarini bajarib, oʻziga xos "robotlashtirilgan pit-stop" vazifasini oʻtaydi.
Investitsiyalar va loyihaning istiqboliMazkur gʻoya yirik investorlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Aseon Labs Crane Venture Partners boshchiligidagi investitsiya raundida 10 million dollar mablagʻ jalb qildi. Loyihada Y Combinator, Uber asoschilaridan biri Garrett Camp’ning Expa firmasi, shuningdek, Anthropic, Nuro va Tesla kabi kompaniyalarning sobiq xodimlari ham ishtirok etmoqda. Jalb qilingan mablagʻlar beshta prototip yaratish va muhandislar jamoasini kengaytirishga yoʻnaltiriladi.
Aseon Labs asoschilari George Kalligeros va Dan Keene avvalroq mikromobillik uchun akkumulyatorlarni almashtirish infratuzilmasini yaratgan Pushme startapini muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻyishgan edi. Ularning tajribasi endilikda haydovchisiz avtomobillar sohasidagi logistik muammolarni hal qilishga qaratilgan. Kalligerosning soʻzlariga koʻra, robotaksilarning daromad keltirishi uchun ular kun davomida maksimal darajada faol boʻlishi va boʻsh yurish vaqtini qisqartirishi lozim.
Shaharlar infratuzilmasiga integratsiyaHozirda robotaksilarga xizmat koʻrsatuvchi depolar koʻpincha shahar markazidan uzoqda joylashgan, chunki markazda koʻchmas mulk narxi juda qimmat. Aseon Labs taklif qilayotgan modullar esa ixchamligi tufayli bevosita talab yuqori boʻlgan hududlarda joylashtirilishi mumkin. Bu robotaksilarning xizmat koʻrsatish markaziga borib-kelish uchun sarflaydigan vaqtini va energiyasini sezilarli darajada tejaydi.
Ushbu texnologiya robotaksi xizmatlarini anʼanaviy taksi xizmatlari bilan iqtisodiy jihatdan tenglashtirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Agar robotaksi doimiy ravishda yoʻlovchi tashish bilan band boʻlsa va faqat qisqa muddatli texnik xizmat uchun toʻxtasa, xizmat narxi pasayishi va samaradorlik ortishi tabiiy. Aseon Labs oʻz tarmogʻini kengaytirish orqali kelajakda butun boshli haydovchisiz transport ekotizimini shakllantirishni maqsad qilgan.
…