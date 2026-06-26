Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadi

·15·Texno
Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadi

San-Fransisko koʻchalarida yoʻlovchisiz harakatlanayotgan avtonom transport vositalarini uchratish oddiy holga aylangan. Biroq, bu robotaksilar koʻpincha shunchaki quvvatlanish yoki tozalanish uchun shaharning chekka qismidagi maxsus bazalarga borishga majbur boʻladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Kaliforniyaning Redvud-Siti shahrida joylashgan Aseon Labs startapi ushbu muammoni hal qilish uchun innovatsion yechim taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sohada "deadhead miles" deb ataladigan, yaʼni yoʻlovchisiz bosib oʻtiladigan masofalar robotaksi kompaniyalari uchun eng katta xarajatlardan biri hisoblanadi. Aseon Labs shaharlar boʻylab tarqalgan, avtoturargoh oʻlchamidagi avtomatlashtirilgan modullarni (pod) yaratishni rejalashtirmoqda. Ushbu qurilmalar robotaksilarni tekshirish, tozalash va quvvatlash funksiyalarini bajarib, oʻziga xos "robotlashtirilgan pit-stop" vazifasini oʻtaydi.

Investitsiyalar va loyihaning istiqboli

Mazkur gʻoya yirik investorlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Aseon Labs Crane Venture Partners boshchiligidagi investitsiya raundida 10 million dollar mablagʻ jalb qildi. Loyihada Y Combinator, Uber asoschilaridan biri Garrett Camp’ning Expa firmasi, shuningdek, Anthropic, Nuro va Tesla kabi kompaniyalarning sobiq xodimlari ham ishtirok etmoqda. Jalb qilingan mablagʻlar beshta prototip yaratish va muhandislar jamoasini kengaytirishga yoʻnaltiriladi.

Aseon Labs asoschilari George Kalligeros va Dan Keene avvalroq mikromobillik uchun akkumulyatorlarni almashtirish infratuzilmasini yaratgan Pushme startapini muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻyishgan edi. Ularning tajribasi endilikda haydovchisiz avtomobillar sohasidagi logistik muammolarni hal qilishga qaratilgan. Kalligerosning soʻzlariga koʻra, robotaksilarning daromad keltirishi uchun ular kun davomida maksimal darajada faol boʻlishi va boʻsh yurish vaqtini qisqartirishi lozim.

Shaharlar infratuzilmasiga integratsiya

Hozirda robotaksilarga xizmat koʻrsatuvchi depolar koʻpincha shahar markazidan uzoqda joylashgan, chunki markazda koʻchmas mulk narxi juda qimmat. Aseon Labs taklif qilayotgan modullar esa ixchamligi tufayli bevosita talab yuqori boʻlgan hududlarda joylashtirilishi mumkin. Bu robotaksilarning xizmat koʻrsatish markaziga borib-kelish uchun sarflaydigan vaqtini va energiyasini sezilarli darajada tejaydi.

Ushbu texnologiya robotaksi xizmatlarini anʼanaviy taksi xizmatlari bilan iqtisodiy jihatdan tenglashtirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Agar robotaksi doimiy ravishda yoʻlovchi tashish bilan band boʻlsa va faqat qisqa muddatli texnik xizmat uchun toʻxtasa, xizmat narxi pasayishi va samaradorlik ortishi tabiiy. Aseon Labs oʻz tarmogʻini kengaytirish orqali kelajakda butun boshli haydovchisiz transport ekotizimini shakllantirishni maqsad qilgan.

Aseon LabsRobotaksiTexnologiyaStartapAvtonom Transport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaBugun, 18:23Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiMini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiBugun, 17:59NASA xarajatlar oshib ketgani sababli Artemis dasturining toʻrtta loyihasidan voz kechdiNASA xarajatlar oshib ketgani sababli Artemis dasturining toʻrtta loyihasidan voz kechdiBugun, 17:23Vivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiVivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiBugun, 16:51Moskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiMoskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiBugun, 16:27Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiMars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi