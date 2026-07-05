Yaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandi

·35·Dunyo
Yaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandi

Yaponiya olimlari o‘nlab yillar davomida sir saqlanib kelgan toshqotgan qoldiqlar ustidagi yangi tadqiqotlar natijasida dengiz reptiliyalarining ilgari fanga noma’lum bo‘lgan turini aniqlagan bo‘lishi mumkin. Bu haqda Kyodo agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Okayama fan universiteti hamda boshqa ilmiy muassasalar mutaxassislari 1990-yillarda topilgan qadimiy qoldiqlarni qayta tahlil qildi. Ilgari ushbu topilma bo‘r davrida yashagan yirik dengiz yirtqichlari — mozazavrlarga tegishli deb baholangan edi.

Qayd etilishicha, toshqotgan qoldiqlar 1990–1992 yillarda Yaponiyaning Kaydzuka shahri hududidan topilgan va shu vaqtgacha Osaka prefekturasidagi Kisivada Tabiat tarixi muzeyida saqlanib kelgan. Texnik imkoniyatlar yetishmagani sababli ular uzoq yillar davomida chuqur o‘rganilmagan.

So‘nggi yillarda paleontologiya sohasidagi yangi texnologiyalar va ilmiy yutuqlar tufayli mutaxassislar qoldiqlarni tosh qatlamlaridan ehtiyotkorlik bilan ajratib, batafsil tahlil qilishga muvaffaq bo‘ldi.

Tadqiqotlar jarayonida olimlar hayvonning yuqori jag‘ suyagida ilgari hech bir mozazavr turida qayd etilmagan uchta o‘ziga xos anatomik tuzilmani aniqladi. Shuningdek, taxminan 6 metr uzunlikka ega bo‘lgan ushbu dengiz reptiliyasida boshqa mozazavrlarga xos qon tomirlari o‘tadigan maxsus ariqcha ham mavjud emasligi ma’lum bo‘lgan.

Mutaxassislar aynan shu noyob anatomik xususiyatlar mazkur topilma ilgari fanga ma’lum bo‘lmagan yangi mozazavr turiga mansub bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatishini ta’kidlamoqda.

Olimlar qo‘shimcha tadqiqotlar orqali ushbu noyob topilmaning evolyutsiya tarixi va dengiz reptiliyalari rivojlanishidagi o‘rnini yanada aniqlashni rejalashtirmoqda.

YaponiyaKyodoOkayama Universiteti fanlariKaizuka shahriOsaka prefekturasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Bugun, 15:46AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?Bugun, 15:15Qozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiQozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiBugun, 15:11Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Bugun, 15:04“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldi“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 12:08Istanbulda kuchli yomg‘ir ko‘chalarni suvga to‘ldirdiIstanbulda kuchli yomg‘ir ko‘chalarni suvga to‘ldirdiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi