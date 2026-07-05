Narkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildi
O‘zbekiston chegarasida dron orqali narkotik modda olib o‘tishga urinish aniqlandi. Hodisa Surxondaryo viloyati hududida, Amudaryo orqali amalga oshirilmoqchi bo‘lgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Afg‘oniston tomonidagi noma’lum shaxslar uchuvchisiz apparatga narkotik modda mahkamlab, uni O‘zbekiston hududiga yo‘naltirgan. Biroq tezkor xizmatlar dronni o‘z vaqtida aniqlagan.
Tadbir Davlat xavfsizlik xizmati, Chegara qo‘shinlari va ichki ishlar organlari hamkorligida o‘tkazildi. Natijada dron bilan birga 2 kilogramm 32 gramm opiy olib qo‘yildi.
Kontrabanda harakati oxiriga yetkazilmadi va narkotik moddaning mamlakat ichiga tarqalishiga yo‘l qo‘yilmadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu ishga aloqador shaxslarni aniqlash ustida ish olib bormoqda.
Mazkur holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov davomida dronning uchirilgan nuqtasi, narkotikning kimga mo‘ljallangani va ehtimoliy sheriklar tekshiriladi.
…