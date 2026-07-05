Narkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildi

·36·Jamiyat
Narkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildi

O‘zbekiston chegarasida dron orqali narkotik modda olib o‘tishga urinish aniqlandi. Hodisa Surxondaryo viloyati hududida, Amudaryo orqali amalga oshirilmoqchi bo‘lgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Afg‘oniston tomonidagi noma’lum shaxslar uchuvchisiz apparatga narkotik modda mahkamlab, uni O‘zbekiston hududiga yo‘naltirgan. Biroq tezkor xizmatlar dronni o‘z vaqtida aniqlagan.

Tadbir Davlat xavfsizlik xizmati, Chegara qo‘shinlari va ichki ishlar organlari hamkorligida o‘tkazildi. Natijada dron bilan birga 2 kilogramm 32 gramm opiy olib qo‘yildi.

Kontrabanda harakati oxiriga yetkazilmadi va narkotik moddaning mamlakat ichiga tarqalishiga yo‘l qo‘yilmadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu ishga aloqador shaxslarni aniqlash ustida ish olib bormoqda.

Mazkur holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov davomida dronning uchirilgan nuqtasi, narkotikning kimga mo‘ljallangani va ehtimoliy sheriklar tekshiriladi.

O'zbekistonAfganistonSurkandaryo viloyatiAmu Darya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildiChirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildiBugun, 16:04"Ippodrom" bozorida kuchli yomg‘irdan keyin odamlarni aravachada suvdan olib o‘tildi ( video)"Ippodrom" bozorida kuchli yomg‘irdan keyin odamlarni aravachada suvdan olib o‘tildi ( video)Bugun, 12:23Talabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiTalabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiBugun, 00:39Dorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiDorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiBugun, 00:28Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Bugun, 00:23MIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiMIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiKecha, 20:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi