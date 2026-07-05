AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?

·68·Dunyo
AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?

AQSHning Nyu-York shtatida bir oilaning olti a’zosi halok bo‘lgan mudhish voqea jamoatchilikni larzaga soldi. Dastlabki tergov ma’lumotlariga ko‘ra, 64 yoshli ayol o‘z qizi va to‘rt nafar nabirasini zaharlab o‘ldirganidan so‘ng o‘z joniga qasd qilgan.

Daily Star nashrining xabar berishicha, fojia qo‘shnilardan birining xavotiri ortidan fosh bo‘lgan. U bir necha kundan buyon qo‘shnilarini ko‘rmagani uchun ularning uyiga borgan, biroq eshik taqilganiga qaramay, hech kim javob bermagan. Shundan so‘ng politsiya xodimlari bino ma’muriyati yordamida xonadonga kirib, bir oilaning olti nafar a’zosini jonsiz holda topgan.

Qurbonlar orasida 44 yoshli ayol hamda uning 13, 11 va 10 yoshli to‘rt nafar farzandi bo‘lgan. Tergovchilarning dastlabki xulosasiga ko‘ra, gumonlanuvchi ularni dori vositalari orqali zaharlagan. Hodisa joyidan ko‘p miqdordagi dori-darmonlar va qo‘lyozma xat ham topilgan.

Mutaxassislardan biri bolalardan biri o‘tkir jism ta’sirida halok bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini ham istisno qilmagan. Hozirda toksikologik va sud-tibbiy ekspertizalar davom etmoqda. Rasmiylar o‘limning aniq sabablari bo‘yicha yakuniy xulosa hali tayyor emasligini ma’lum qildi.

Tergov jarayonida hodisaga boshqa shaxslar aloqador bo‘lganini tasdiqlovchi dalillar aniqlanmagan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqeani oilaviy mojaro oqibati sifatida ko‘rib chiqmoqda.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari yozishicha, bolalarning otasi yaqin kunlarda farzandlarini vaqtincha o‘z qaramog‘iga olish huquqini qo‘lga kiritishi kerak edi. Bu qaror gumonlanuvchi ayolning keskin noroziligiga sabab bo‘lgani taxmin qilinmoqda.

Farzandlaridan ayrilgan ota esa yuz bergan fojiani so‘z bilan ifodalash qiyinligini ta’kidlab, bir lahzada hayoti butunlay o‘zgarib ketganini aytgan. Hozirda ushbu mudhish voqea yuzasidan keng qamrovli tergov harakatlari davom etmoqda.

Nyu-YorkAQSHDaily Star
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Bugun, 15:59Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Bugun, 15:46Yaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiYaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiBugun, 15:20Qozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiQozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiBugun, 15:11Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Bugun, 15:04“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldi“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi