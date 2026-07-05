Nokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdi

·77·Texno
Nokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdi

Nokia brendi yangi avlod tugmachali telefonlari bilan yana bozorga chiqdi. HMD Global kompaniyasi to‘rtta modelni e’lon qildi: Nokia 200 4J, Nokia 210 4J, Nokia 215 4J ikkinchi avlod va Nokia 235 4J ikkinchi avlod.

Yangi telefonlarda ovozli buyruqlarni qabul qiladigan sun’iy intellekt yordamchisi mavjud. U telefon daftaridan kerakli kontaktni topib qo‘ng‘iroq qilishi, fonarni ishga tushirishi, uyg‘otgichni belgilashi va bir qator boshqa vazifalarni bajara oladi.

Nokia 200 4J esa kompaniyaning avvalgi tugmachali modellaridan farq qiladi. Telefonga old kamera o‘rnatilgan va u video qo‘ng‘iroq imkoniyatiga ega.

HMD Chat xizmati orqali ushbu qurilmadan smartfon ishlatadigan odamlarga ham video qo‘ng‘iroq qilish mumkin. Bu Nokia brendi ostidagi tugmachali telefonlar uchun ilk shunday yechim hisoblanadi.

Kompaniya yangi modellar orqali oddiy boshqaruvni saqlab qolgan holda, tugmachali telefonlarga zamonaviy funksiyalarni qo‘shishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 15:29Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiYer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiBugun, 14:52AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiAQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiBugun, 14:26Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiThermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiBugun, 13:56Xitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda