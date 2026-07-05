Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdi

·26·Texno
Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdi

Premium audioqurilmalari bilan dunyoga mashhur boʻlgan Bang & Olufsen kompaniyasi kutilmagan qadam tashladi va oʻz brendi ostidagi ilk tashqi akkumulyatorni (powerbank) namoyish etdi. Bu qurilma shunchaki texnik vosita emas, balki brendning oʻziga xos hashamatli uslubini aks ettiruvchi aksessuar sifatida eʼtirof etilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi gadjet kompaniyaning mahsulotlar qatorini kengaytirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bang & Olufsen Powerbank modelining asosiy jihati uning tashqi koʻrinishida namoyon boʻladi. Qurilma korpusi har ikki tomondan yuqori sifatli shisha panellar bilan qoplangan boʻlib, ularni olmos usulida ishlov berilgan alyuminiy ramka birlashtirib turadi. Perlamutr teksturasi esa qurilmaga oʻziga xos jilo va premium koʻrinish bagʻishlaydi. Foydalanuvchilar uchun "Cheksiz qora" (Infinite Black) va "Oltin qum" (Gold Sand) ranglari taklif etilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va quvvatlantirish

Qurilmaning texnik xususiyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, uning sigʻimi zamonaviy standartlar boʻyicha unchalik katta emas — 5000 mA·soat. Biroq kompaniya bu borada asosiy eʼtiborni hajmga emas, balki ixchamlik va brendning yangi flagman quloqchinlari — Beoplay H100 bilan uygʻunlikka qaratgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu akkumulyator aynan shu quloqchinlar uchun eng mukammal qoʻshimcha hisoblanadi.

Yangi powerbank Qi2 standartidagi magnitli simsiz quvvatlantirish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu orqali u 15 Wgacha quvvat yetkazib bera oladi. Shuningdek, qurilmada USB-C porti mavjud boʻlib, u orqali kabel yordamida 20 W quvvatda energiya uzatish va 18 W quvvatda akkumulyatorning oʻzini zaryadlash imkoniyati mavjud.

Bang & Olufsen ushbu qurilmani nafaqat oʻz quloqchinlari, balki zamonaviy smartfonlar uchun ham moslashtirgan. Xususan, Apple iPhone va kelajakdagi Google Pixel 10 kabi Qi2 standartini qoʻllab-quvvatlaydigan qurilmalar egalari ushbu aksessuardan bemalol foydalanishlari mumkin. Bu esa gadjetning universalligini taʼminlaydi.

Narx va bozorga chiqish

Oʻzbekiston bozorida Bang & Olufsen mahsulotlari har doim oʻzining yuqori narxi va eksklyuzivligi bilan ajralib turgan. Yangi powerbank ham bundan mustasno emas. Yevropa bozorida ushbu qurilma 145 yevro narxida sotuvga chiqarildi. Bu oddiy 5000 mA·soatli akkumulyatorlar narxidan bir necha barobar yuqori boʻlsa-da, brend muxlislari uchun dizayn va materiallar sifati birinchi oʻrinda turadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bang & Olufsen Powerbank — bu shunchaki quvvat manbai emas, balki egasining didi va maqomini koʻrsatuvchi texnologik zargarlik namunasidir. Uning ixcham oʻlchamlari va estetik jozibasi uni kundalik hayotda ham, safarlarda ham ajralmas hamrohga aylantirishi shubhasiz.

Bang & OlufsenPowerbankTexnologiyaGadjetPremium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50Nokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiNokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiBugun, 15:15Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiYer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiBugun, 14:52AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiAQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiBugun, 14:26Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiThermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiBugun, 13:56Xitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda