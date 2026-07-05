Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdi
Premium audioqurilmalari bilan dunyoga mashhur boʻlgan Bang & Olufsen kompaniyasi kutilmagan qadam tashladi va oʻz brendi ostidagi ilk tashqi akkumulyatorni (powerbank) namoyish etdi. Bu qurilma shunchaki texnik vosita emas, balki brendning oʻziga xos hashamatli uslubini aks ettiruvchi aksessuar sifatida eʼtirof etilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi gadjet kompaniyaning mahsulotlar qatorini kengaytirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bang & Olufsen Powerbank modelining asosiy jihati uning tashqi koʻrinishida namoyon boʻladi. Qurilma korpusi har ikki tomondan yuqori sifatli shisha panellar bilan qoplangan boʻlib, ularni olmos usulida ishlov berilgan alyuminiy ramka birlashtirib turadi. Perlamutr teksturasi esa qurilmaga oʻziga xos jilo va premium koʻrinish bagʻishlaydi. Foydalanuvchilar uchun "Cheksiz qora" (Infinite Black) va "Oltin qum" (Gold Sand) ranglari taklif etilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va quvvatlantirishQurilmaning texnik xususiyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, uning sigʻimi zamonaviy standartlar boʻyicha unchalik katta emas — 5000 mA·soat. Biroq kompaniya bu borada asosiy eʼtiborni hajmga emas, balki ixchamlik va brendning yangi flagman quloqchinlari — Beoplay H100 bilan uygʻunlikka qaratgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu akkumulyator aynan shu quloqchinlar uchun eng mukammal qoʻshimcha hisoblanadi.
Yangi powerbank Qi2 standartidagi magnitli simsiz quvvatlantirish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu orqali u 15 Wgacha quvvat yetkazib bera oladi. Shuningdek, qurilmada USB-C porti mavjud boʻlib, u orqali kabel yordamida 20 W quvvatda energiya uzatish va 18 W quvvatda akkumulyatorning oʻzini zaryadlash imkoniyati mavjud.
Bang & Olufsen ushbu qurilmani nafaqat oʻz quloqchinlari, balki zamonaviy smartfonlar uchun ham moslashtirgan. Xususan, Apple iPhone va kelajakdagi Google Pixel 10 kabi Qi2 standartini qoʻllab-quvvatlaydigan qurilmalar egalari ushbu aksessuardan bemalol foydalanishlari mumkin. Bu esa gadjetning universalligini taʼminlaydi.
Narx va bozorga chiqishOʻzbekiston bozorida Bang & Olufsen mahsulotlari har doim oʻzining yuqori narxi va eksklyuzivligi bilan ajralib turgan. Yangi powerbank ham bundan mustasno emas. Yevropa bozorida ushbu qurilma 145 yevro narxida sotuvga chiqarildi. Bu oddiy 5000 mA·soatli akkumulyatorlar narxidan bir necha barobar yuqori boʻlsa-da, brend muxlislari uchun dizayn va materiallar sifati birinchi oʻrinda turadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bang & Olufsen Powerbank — bu shunchaki quvvat manbai emas, balki egasining didi va maqomini koʻrsatuvchi texnologik zargarlik namunasidir. Uning ixcham oʻlchamlari va estetik jozibasi uni kundalik hayotda ham, safarlarda ham ajralmas hamrohga aylantirishi shubhasiz.
…