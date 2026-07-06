Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkin

·0·Texno
Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkin

Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida inson va avtomatlashtirilgan tizimlarning yonma-yon ishlashi odatiy holga aylandi. Biroq, ogʻir robotlarning harakati koʻpincha ishchilar uchun kutilmagan xavf tugʻdiradi. AQSHning Jorjiya texnologiya instituti olimlari ushbu muammoni hal qilish uchun Spherephones deb nomlangan innovatsion audio-tizimni ishlab chiqdilar. Bu texnologiya robotlarning harakatini fazoviy tovush manzarasiga aylantirib, xuddi qoʻrqinchli filmlardagi kabi xavfni oldindan sezish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchilarning fikricha, inson eshitish qobiliyati koʻrish aʼzolariga qaraganda signallarni tezroq va uzluksiz qayta ishlaydi. Kinematografiyada, xususan, xorror janridagi filmlarda musiqa orqali xavfning yaqinlashayotgani tomoshabinga vizual tasvirdan oldin yetkaziladi. Spherephones aynan shu tabiiy instinktdan foydalanadi: robot yaqinlashganda maxsus past intensivlikdagi ohang yangraydi va u obʼyektning yoʻnalishi hamda tezligiga qarab oʻzgarib boradi.

Anʼanaviy signallardan fazoviy tovushga oʻtish

Sanoat korxonalarida qoʻllaniladigan standart signalizatsiya tizimlari koʻpincha samarasiz boʻlib qolmoqda. Ular faqat xavf mavjudligini bildiradi, ammo uning qaysi tomondan yoki qanchalik tez yaqinlashayotgani haqida maʼlumot bermaydi. Bundan tashqari, shovqinli muhitda ishchilar vaqt oʻtishi bilan bunday signallarga koʻnikib qoladi va ularni eʼtiborsiz qoldira boshlaydi. Spherephones esa har bir quloq atrofida toʻrtta dinamik (old, orqa, yuqori va past) joylashgan ochiq turdagi quloqchinlar yordamida uch oʻlchamli tovush sahnasini yaratadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning oʻziga xosligi shundaki, u oddiy naushniklar qila olmaydigan vazifani — tovush manbasini, masalan, pastdan kelayotganini ham aniq koʻrsatib bera oladi. Bu operatorga asosiy ishidan chalgʻimagan holda, atrofidagi vaziyatni intuitiv ravishda nazorat qilish imkonini beradi. Sinovlar davomida ishtirokchilar yigʻish va saralash ishlarini bajarish bilan birga, faqat tovushga tayanib robotlar harakatini muvaffaqiyatli kuzatib borishgan.

Keng koʻlamli istiqbollar

Virtual reallik yordamida oʻtkazilgan qoʻshimcha tajribalar kutilmagan natijalarni koʻrsatdi. Ishtirokchilar orqa tomondan kelayotgan tovush manbasiga vizual stimulsiz ham instinktiv ravishda reaksiya bildirishgan. Bu inson miyasi bunday fazoviy signallarni real tahdid sifatida qabul qilishini isbotlaydi. Texnologiyaning qoʻllanish doirasi faqat zavodlar bilan cheklanib qolmaydi.

Olimlar Spherephones tizimidan kelajakda quyidagi sohalarda foydalanishni rejalashtirmoqdalar:

  • Videooʻyinlarda toʻliq immersiv muhit yaratish;
  • Koʻrish qobiliyati cheklangan shaxslar uchun navigatsiya tizimlarini takomillashtirish;
  • Posttravmatik stress buzilishi (PTSB) bilan ogʻrigan bemorlarni davolashda terapevtik yondashuvlar;
  • Logistika markazlarida avtomatik yuk tashuvchilar bilan xavfsiz aloqani taʼminlash.

Xulosa qilib aytganda, ushbu ixtiro insonning evolyutsion mexanizmlariga tayanadi. Yangi turdagi murakkab signallarni oʻrganish oʻrniga, tizim tabiatda mavjud boʻlgan — tovushning voqea-hodisadan oldin kelishi tamoyilidan foydalanadi. Bu esa yuqori texnologiyali ishlab chiqarish muhitida xavfsizlikni butunlay yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

TexnologiyaRobototexnikaXavfsizlikSpherephonesInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaYevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyihaBugun, 08:21Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaRosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaBugun, 07:22Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiTesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiBugun, 06:51Dronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiDronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiBugun, 06:27Xoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiXoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiBugun, 05:20Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiMiya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi