Yevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyiha

·16·Texno
Yevropa kelajak energiyasi sari: Termoyadroviy elektr stansiyalari uchun yangi loyiha

Buyuk Britaniya atom energiyasi boshqarmasi (UKAEA) va Italiyaning Eni energetika giganti hamkorlikda RH3OVA deb nomlangan qoʻshma korxonaga asos soldi. Ushbu yangi tashkilot termoyadroviy energetikaning eng murakkab masalalaridan biri — tritiy yoqilgʻisi bilan ishlash texnologiyalarini ishlab chiqishga ixtisoslashgan. Mazkur qadam kelajakda tijoriy termoyadroviy elektr stansiyalarini qurish yoʻlidagi muhim muhandislik toʻsigʻini bartaraf etishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Termoyadroviy sintez — bu quyoshda sodir boʻladigan jarayon boʻlib, u cheksiz va ekologik toza energiya manbai hisoblanadi. Biroq, bu jarayonni yer sharoitida amalga oshirish uchun deyteriy va tritiy izotoplari zarur. Agar deyteriyni dengiz suvidan olish imkoniyati mavjud boʻlsa, tritiy tabiatda juda kam uchraydi. Shu sababli, RH3OVA loyihasi tritiyni ishlab chiqarish, saqlash, tozalash va qayta ishlashning toʻliq siklini yaratishni maqsad qilgan.

Tritiy muammosi va muhandislik yechimlari

Kelajakdagi reaktorlar tritiyni oʻz faoliyati davomida mustaqil ravishda ishlab chiqarishi va uni reaksiya gazlaridan samarali ajratib olib, yana yoqilgʻi aylanishiga qaytarishi lozim. Har qanday yoʻqotish nafaqat samaradorlikni pasaytiradi, balki ishlab chiqariladigan energiya tannarxining oshishiga olib keladi. Tadqiqotchilarning fikricha, tritiy bilan ishlash infratuzilmasisiz tijoriy termoyadroviy sintez imkonsiz boʻlib qolaveradi.

RH3OVA oʻz ishida real termoyadroviy tajribalar maʼlumotlariga asoslangan raqamli modellardan keng foydalanishni rejalashtirmoqda. Bunday “raqamli egizaklar” yordamida yoqilgʻi siklining ishlashini oldindan modellashtirish, tizimdagi zaif nuqtalarni aniqlash va stansiyalar qurilishidan avval barcha jarayonlarni optimallashtirish imkoniyati tugʻiladi.

UKAEA ushbu loyihaga oʻzining 30 yildan ortiq tajribasini olib kirmoqda. Tashkilot uzoq vaqt davomida JET eksperimental termoyadroviy reaktori orqali tritiy bilan ishlash borasida noyob bilimlarga ega boʻlgan. Eni kompaniyasi esa yirik sanoat obyektlarini barpo etish va murakkab muhandislik yechimlarini raqamlashtirish boʻyicha oʻz mahoratini ishga soladi.

Ushbu hamkorlik ikki tashkilot oʻrtasidagi aloqalarning yangi bosqichi hisoblanadi. Avvalroq UKAEA va Eni birgalikda H3AT Tritium Loop Facility tadqiqot majmuasini qurishni boshlagan edi. Ushbu majmuada tritiy bilan ishlash texnologiyalari kelajakdagi reaktorlarning real ish sharoitlariga maksimal darajada yaqinlashtirilgan holda sinovdan oʻtkaziladi.

Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham bunday global texnologik loyihalar katta ahamiyatga ega. Kelajakda “yashil energetika”ga oʻtishda termoyadroviy sintez eng xavfsiz va barqaror yechim boʻlishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha Yevropaning energetik mustaqilligini taʼminlash va global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda muhim poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Termoyadroviy SintezEnergetikaTexnologiyaEniUKAEA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinSanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinBugun, 09:00Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaRosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaBugun, 07:22Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiTesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiBugun, 06:51Dronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiDronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiBugun, 06:27Xoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiXoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiBugun, 05:20Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiMiya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi