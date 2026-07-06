Azteca dramasi: Jud Bellingem Meksikaning tarixiy yurishini toʻxtatdi

·0·Sport
Azteca dramasi: Jud Bellingem Meksikaning tarixiy yurishini toʻxtatdi

Jahon chempionatining eng hayajonli uchrashuvlaridan birida Angliya terma jamoasi Meksika ustidan 3:2 hisobida gʻalaba qozonib, mezbonlarning turnirdagi tarixiy ishtirokiga nuqta qoʻydi. "Estadio Azteca"da kechgan bahs nafaqat gollar shousi, balki haqiqiy iroda jangi sifatida turnir solnomasidan joy oldi. Garchi Julián Quiñones va Raúl Jiménez Meksika safida yorqin oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, Jud Bellingemning mahorati oʻyin taqdirini hal qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan boshlab har ikki jamoa ochiq futbol namoyish etdi. Meksikaliklar oʻz muxlislari qarshisida katta bosim bilan hujumga oʻtishdi. Biroq, Real Madrid yulduzi Jud Bellingem atigi ikki daqiqa ichida oʻyin oqimini butunlay oʻzgartirib yubordi. U oʻzining turnirdagi uchinchi va toʻrtinchi gollarini ketma-ket kiritib, Meksika mudofaasini shok holatiga tushirib qoʻydi. GOAL nashri xabariga koʻra, aynan shu qisqa vaqt ichidagi sustkashlik "El Tri" uchun qimmatga tushdi.

Darvozabonlar jangi va Jiménezning harakati

Angliya darvozaboni Jordan Pickford birinchi boʻlimda haqiqiy qahramonlik koʻrsatdi. U Premer-ligada oʻzidan oltita gol oʻtkazib yuborgan Raúl Jiménezning ikkita xavfli zarbasini qaytarishga muvaffaq boʻldi. Bu seyvlar tufayli inglizlar tanaffusga 2:1 hisobidagi ustunlik bilan yoʻl olishdi. Shunga qaramay, tajribali hujumchi Jiménez oʻyin oxirida penaltidan unumli foydalanib, hisobni qisqartirishga va oʻyinga intriqa qaytarishga erishdi.

Meksika terma jamoasi uchun ushbu magʻlubiyat alamli boʻlsa-da, jamoa oʻz tarixidagi eng yaxshi natijalarni qayd etdi. Ushbu Jahon chempionati doirasida Meksika bir qator milliy rekordlarni yangiladi: bitta turnirda toʻrtta gʻalaba, 12 ochko jamgʻarish, 10 ta gol urish va toʻrtta oʻyinda darvozasi daxlsizligini saqlab qolish. Shuningdek, Roberto Alvarado uchta golli uzatma bilan Meksika futboli tarixida bir turnirdagi eng yaxshi assistentga aylandi.

Taktik xatolar va oʻyin yakuni

Oʻyinning soʻnggi qismida Angliya bir kishi kam boʻlib qolganiga qaramay, Meksika uchinchi gol oʻtkazib yuborilgan vaziyatda hushyorlikni boy berdi. Himoyada Anthony Gordonning tezkor harakatlari Meksika qanot himoyachilariga katta qiyinchilik tugʻdirdi. Ayniqsa, ochiq zonalarda ingliz futbolchilarining individual mahorati ustunlik qildi. Meksikaning pressing tizimi raqib yarim maydonida yaxshi ishlagan boʻlsa-da, qarshi hujumlarni toʻxtatishda muammolar koʻzga tashlandi.

Yakuniy natija Angliyani keyingi bosqichga olib chiqdi, ammo Meksika terma jamoasi oʻz oʻyini bilan butun dunyo eʼtirofiga sazovor boʻldi. "Azteca"dagi ushbu uchrashuv futbol muxlislari xotirasida uzoq vaqt saqlanib qolishi shubhasiz. Endi Angliya chempionlik sari yoʻlini davom ettiradi, Meksika esa yangilangan tarkib va yorqin natijalar bilan kelajakka umid bilan boqmoqda.

FutbolJahon ChempionatiAngliyaReal MadridJude Bellingham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati: Angliya Meksikani magʻlub etib chorak finalga yoʻl oldiJahon chempionati: Angliya Meksikani magʻlub etib chorak finalga yoʻl oldiBugun, 08:16JCH-2026: Meksika va Angliya o‘yinini biz bilan kuzatingJCH-2026: Meksika va Angliya o‘yinini biz bilan kuzatingBugun, 04:31Meksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiMeksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 04:27Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 04:23Braziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydiBraziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydiBugun, 03:15Norvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiNorvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 03:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi