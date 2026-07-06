Azteca dramasi: Jud Bellingem Meksikaning tarixiy yurishini toʻxtatdi
Jahon chempionatining eng hayajonli uchrashuvlaridan birida Angliya terma jamoasi Meksika ustidan 3:2 hisobida gʻalaba qozonib, mezbonlarning turnirdagi tarixiy ishtirokiga nuqta qoʻydi. "Estadio Azteca"da kechgan bahs nafaqat gollar shousi, balki haqiqiy iroda jangi sifatida turnir solnomasidan joy oldi. Garchi Julián Quiñones va Raúl Jiménez Meksika safida yorqin oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, Jud Bellingemning mahorati oʻyin taqdirini hal qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan boshlab har ikki jamoa ochiq futbol namoyish etdi. Meksikaliklar oʻz muxlislari qarshisida katta bosim bilan hujumga oʻtishdi. Biroq, Real Madrid yulduzi Jud Bellingem atigi ikki daqiqa ichida oʻyin oqimini butunlay oʻzgartirib yubordi. U oʻzining turnirdagi uchinchi va toʻrtinchi gollarini ketma-ket kiritib, Meksika mudofaasini shok holatiga tushirib qoʻydi. GOAL nashri xabariga koʻra, aynan shu qisqa vaqt ichidagi sustkashlik "El Tri" uchun qimmatga tushdi.
Darvozabonlar jangi va Jiménezning harakatiAngliya darvozaboni Jordan Pickford birinchi boʻlimda haqiqiy qahramonlik koʻrsatdi. U Premer-ligada oʻzidan oltita gol oʻtkazib yuborgan Raúl Jiménezning ikkita xavfli zarbasini qaytarishga muvaffaq boʻldi. Bu seyvlar tufayli inglizlar tanaffusga 2:1 hisobidagi ustunlik bilan yoʻl olishdi. Shunga qaramay, tajribali hujumchi Jiménez oʻyin oxirida penaltidan unumli foydalanib, hisobni qisqartirishga va oʻyinga intriqa qaytarishga erishdi.
Meksika terma jamoasi uchun ushbu magʻlubiyat alamli boʻlsa-da, jamoa oʻz tarixidagi eng yaxshi natijalarni qayd etdi. Ushbu Jahon chempionati doirasida Meksika bir qator milliy rekordlarni yangiladi: bitta turnirda toʻrtta gʻalaba, 12 ochko jamgʻarish, 10 ta gol urish va toʻrtta oʻyinda darvozasi daxlsizligini saqlab qolish. Shuningdek, Roberto Alvarado uchta golli uzatma bilan Meksika futboli tarixida bir turnirdagi eng yaxshi assistentga aylandi.
Taktik xatolar va oʻyin yakuniOʻyinning soʻnggi qismida Angliya bir kishi kam boʻlib qolganiga qaramay, Meksika uchinchi gol oʻtkazib yuborilgan vaziyatda hushyorlikni boy berdi. Himoyada Anthony Gordonning tezkor harakatlari Meksika qanot himoyachilariga katta qiyinchilik tugʻdirdi. Ayniqsa, ochiq zonalarda ingliz futbolchilarining individual mahorati ustunlik qildi. Meksikaning pressing tizimi raqib yarim maydonida yaxshi ishlagan boʻlsa-da, qarshi hujumlarni toʻxtatishda muammolar koʻzga tashlandi.
Yakuniy natija Angliyani keyingi bosqichga olib chiqdi, ammo Meksika terma jamoasi oʻz oʻyini bilan butun dunyo eʼtirofiga sazovor boʻldi. "Azteca"dagi ushbu uchrashuv futbol muxlislari xotirasida uzoq vaqt saqlanib qolishi shubhasiz. Endi Angliya chempionlik sari yoʻlini davom ettiradi, Meksika esa yangilangan tarkib va yorqin natijalar bilan kelajakka umid bilan boqmoqda.
…