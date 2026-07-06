WhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkin

·26·Texno
WhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkin

Meta kompaniyasiga tegishli WhatsApp messendjeri oʻzining 3 milliarddan ortiq foydalanuvchisi uchun uzoq kutilgan yangilik — shaxsiy foydalanuvchi nomlarini (username) band qilish funksiyasini joriy etishni boshladi. Ushbu tizimning joriy etilishi platforma xavfsizligi va shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiyaning asosiy afzalligi shundaki, endilikda foydalanuvchilar oʻz kontaktlarini boshqalar bilan ulashayotganda telefon raqamlarini oshkor qilishlari shart boʻlmaydi. Bu, ayniqsa, shaxsiy maʼlumotlari maxfiyligini birinchi oʻringa qoʻyuvchi shaxslar va mijozlar bilan muloqot qiluvchi tadbirkorlar uchun juda qulay imkoniyatdir. Endi muloqotni boshlash uchun shunchaki noyob foydalanuvchi nomini berish kifoya qiladi.

Username qanday band qilinadi va oʻzgartiriladi?

Hozirda WhatsApp ushbu funksiyani bosqichma-bosqich joriy etmoqda. Foydalanuvchilar oʻzlariga yoqqan nomni hozirdan band qilib qoʻyishlari mumkin, biroq funksiya joriy yilning oxirigacha toʻliq ishga tushishi rejalashtirilgan. Agar sizda Facebook yoki Instagram akkaunti boʻlsa, oʻsha tarmoqlardagi mavjud foydalanuvchi nomingizni WhatsApp uchun ham band qilishingiz mumkin.

Foydalanuvchi nomini oʻrnatish uchun sozlamalar menyusiga kirib, tegishli boʻlimni tanlash lozim. Agar tanlangan nom keyinchalik maʼqul kelmasa, uni tahrirlash tugmasi orqali oʻzgartirish yoki butunlay oʻchirib tashlash imkoniyati ham mavjud. Shuni taʼkidlash kerakki, WhatsApp mashhur shaxslar va yirik tashkilotlarning nomlarini boshqalar tomonidan oʻzlashtirilishidan himoya qilish maqsadida ularni avtomatik ravishda band qilib qoʻyadi.

Qoʻshimcha xavfsizlik va maxfiylik choralari

WhatsApp nafaqat username tizimini, balki qoʻshimcha himoya qatlamini ham taklif etmoqda. Foydalanuvchilar oʻzlariga yozishi mumkin boʻlgan shaxslar doirasini cheklashlari mumkin boʻladi. Xususan, foydalanuvchi nomi orqali bogʻlanmoqchi boʻlgan notanish shaxslardan maxsus toʻrt xonali PIN-kodni kiritish talab qilinishi mumkin.

Ushbu PIN-kod tizimi sizning ruxsatingizsiz begona shaxslar sizga xabar yozishining oldini oladi. Foydalanuvchilar istalgan vaqtda ushbu kodni oʻzgartirishlari yoki yangisini yaratishlari mumkin boʻladi. Bu funksiya spam xabarlar va keraksiz muloqotlardan himoyalanishda muhim rol oʻynaydi.

Yangi tizim yaqin haftalar ichida barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻladi. Hozirgi vaqtda nomlarni band qilish jarayoni asosan bir xil nomlarning takrorlanishini oldini olish va foydalanuvchilarga oʻz brendlarini saqlab qolish imkonini berish uchun xizmat qilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham ilovani yangilab borish orqali ushbu imkoniyatdan birinchilar qatorida foydalanishlari mumkin.

WhatsAppMetaMessengerTexnologiyaMaxfiylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaWindows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaBugun, 19:59Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiKanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiBugun, 19:52Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaSamsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaBugun, 19:29Enagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladiEnagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladiBugun, 18:58Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiStation F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiBugun, 18:29Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynRedmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynBugun, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi