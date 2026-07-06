WhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkin
Meta kompaniyasiga tegishli WhatsApp messendjeri oʻzining 3 milliarddan ortiq foydalanuvchisi uchun uzoq kutilgan yangilik — shaxsiy foydalanuvchi nomlarini (username) band qilish funksiyasini joriy etishni boshladi. Ushbu tizimning joriy etilishi platforma xavfsizligi va shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiyaning asosiy afzalligi shundaki, endilikda foydalanuvchilar oʻz kontaktlarini boshqalar bilan ulashayotganda telefon raqamlarini oshkor qilishlari shart boʻlmaydi. Bu, ayniqsa, shaxsiy maʼlumotlari maxfiyligini birinchi oʻringa qoʻyuvchi shaxslar va mijozlar bilan muloqot qiluvchi tadbirkorlar uchun juda qulay imkoniyatdir. Endi muloqotni boshlash uchun shunchaki noyob foydalanuvchi nomini berish kifoya qiladi.
Username qanday band qilinadi va oʻzgartiriladi?Hozirda WhatsApp ushbu funksiyani bosqichma-bosqich joriy etmoqda. Foydalanuvchilar oʻzlariga yoqqan nomni hozirdan band qilib qoʻyishlari mumkin, biroq funksiya joriy yilning oxirigacha toʻliq ishga tushishi rejalashtirilgan. Agar sizda Facebook yoki Instagram akkaunti boʻlsa, oʻsha tarmoqlardagi mavjud foydalanuvchi nomingizni WhatsApp uchun ham band qilishingiz mumkin.
Foydalanuvchi nomini oʻrnatish uchun sozlamalar menyusiga kirib, tegishli boʻlimni tanlash lozim. Agar tanlangan nom keyinchalik maʼqul kelmasa, uni tahrirlash tugmasi orqali oʻzgartirish yoki butunlay oʻchirib tashlash imkoniyati ham mavjud. Shuni taʼkidlash kerakki, WhatsApp mashhur shaxslar va yirik tashkilotlarning nomlarini boshqalar tomonidan oʻzlashtirilishidan himoya qilish maqsadida ularni avtomatik ravishda band qilib qoʻyadi.
Qoʻshimcha xavfsizlik va maxfiylik choralariWhatsApp nafaqat username tizimini, balki qoʻshimcha himoya qatlamini ham taklif etmoqda. Foydalanuvchilar oʻzlariga yozishi mumkin boʻlgan shaxslar doirasini cheklashlari mumkin boʻladi. Xususan, foydalanuvchi nomi orqali bogʻlanmoqchi boʻlgan notanish shaxslardan maxsus toʻrt xonali PIN-kodni kiritish talab qilinishi mumkin.
Ushbu PIN-kod tizimi sizning ruxsatingizsiz begona shaxslar sizga xabar yozishining oldini oladi. Foydalanuvchilar istalgan vaqtda ushbu kodni oʻzgartirishlari yoki yangisini yaratishlari mumkin boʻladi. Bu funksiya spam xabarlar va keraksiz muloqotlardan himoyalanishda muhim rol oʻynaydi.
Yangi tizim yaqin haftalar ichida barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻladi. Hozirgi vaqtda nomlarni band qilish jarayoni asosan bir xil nomlarning takrorlanishini oldini olish va foydalanuvchilarga oʻz brendlarini saqlab qolish imkonini berish uchun xizmat qilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham ilovani yangilab borish orqali ushbu imkoniyatdan birinchilar qatorida foydalanishlari mumkin.
…