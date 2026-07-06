Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqda

·23·Texno
Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi uchun joriy yilning ikkinchi choragi kutilmagan moliyaviy natijalar bilan yakunlanishi mumkin. Meritz Securities tahlilchilarining yangi hisobotiga koʻra, kompaniyaning smartfonlar ishlab chiqarish uchun masʼul boʻlgan Samsung MX boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor chorak yakunlarini zarar bilan yopishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, yakunlangan ikkinchi chorak sarhisobi boʻyicha MX boʻlinmasi taxminan 1 trillion von (taqriban 740 million dollar) miqdorida operatsion zarar koʻrgan. Bu koʻrsatkich smartfonlar bozori shakllanganidan buyon Samsung uchun misli koʻrilmagan holat hisoblanadi. Odatda kompaniyaning mobil qurilmalar segmenti umumiy daromadning asosiy drayverlaridan biri boʻlib kelgan.

Inqiroz sabablari va boshqa boʻlinmalardagi holat

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, faqatgina smartfonlar boʻlinmasi emas, balki tarmoq uskunalari hamda maishiy texnika ishlab chiqaruvchi departamentlar ham ushbu chorakda zarar koʻrishi kutilmoqda. Global iqtisodiy vaziyat, butlovchi qismlar narxining oshishi va isteʼmol talabining oʻzgarishi ushbu salbiy koʻrsatkichlarga sabab boʻlgan boʻlishi mumkin.

Oʻzbekiston bozorida Samsung brendi smartfonlari yetakchi oʻrinlarni egallab kelayotgan boʻlsa-da, global miqyosda raqobatning keskinlashishi va marketing xarajatlarining ortishi kompaniya daromadiga bosim oʻtkazmoqda. Ayniqsa, flagman modellar va oʻrta segmentdagi qurilmalar oʻrtasidagi muvozanatni saqlash tobora qiyinlashib bormoqda.

Yarimoʻtkazgichlar biznesi qutqaruvchi rolida

Garchi mobil boʻlinma zarar koʻrayotgan boʻlsa-da, Samsung korporatsiyasi umumiy hisobda juda katta foyda koʻrishi kutilmoqda. Bunga kompaniyaning yarimoʻtkazgichlar (chiplar) ishlab chiqarish biznesidagi ulkan muvaffaqiyati sabab boʻladi. Tahlilchilar ushbu yoʻnalishdagi operatsion foydani 112 trillion von atrofida baholashmoqda.

Shunday qilib, Samsung oʻzining diversifikatsiyalashgan biznes modeli tufayli smartfonlar bozoridagi vaqtinchalik muvaffaqiyatsizlikni chiplar savdosi orqali qoplashga erishadi. Bu holat kompaniyaning texnologik ekotizimda qanchalik barqaror ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

Hozircha Samsung ushbu tahlillarga rasmiy munosabat bildirmadi. Kompaniyaning choraklik yakuniy hisoboti eʼlon qilingach, mobil boʻlinmaning haqiqiy holati va kelgusi strategiyasi haqida aniqroq xulosalar chiqarish mumkin boʻladi. Ekspertlar yilning ikkinchi yarmida yangi buklamafonlar savdosi vaziyatni oʻnglashiga umid qilishmoqda.

SamsungSmartfonIqtisodiyotTexnologiyaMeritz Securities
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaWindows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaBugun, 19:59Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiKanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiBugun, 19:52WhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkinWhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkinBugun, 19:24Enagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladiEnagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladiBugun, 18:58Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiStation F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiBugun, 18:29Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynRedmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynBugun, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi