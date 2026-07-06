Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi uchun joriy yilning ikkinchi choragi kutilmagan moliyaviy natijalar bilan yakunlanishi mumkin. Meritz Securities tahlilchilarining yangi hisobotiga koʻra, kompaniyaning smartfonlar ishlab chiqarish uchun masʼul boʻlgan Samsung MX boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor chorak yakunlarini zarar bilan yopishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, yakunlangan ikkinchi chorak sarhisobi boʻyicha MX boʻlinmasi taxminan 1 trillion von (taqriban 740 million dollar) miqdorida operatsion zarar koʻrgan. Bu koʻrsatkich smartfonlar bozori shakllanganidan buyon Samsung uchun misli koʻrilmagan holat hisoblanadi. Odatda kompaniyaning mobil qurilmalar segmenti umumiy daromadning asosiy drayverlaridan biri boʻlib kelgan.
Inqiroz sabablari va boshqa boʻlinmalardagi holatixbt.com maʼlumotiga koʻra, faqatgina smartfonlar boʻlinmasi emas, balki tarmoq uskunalari hamda maishiy texnika ishlab chiqaruvchi departamentlar ham ushbu chorakda zarar koʻrishi kutilmoqda. Global iqtisodiy vaziyat, butlovchi qismlar narxining oshishi va isteʼmol talabining oʻzgarishi ushbu salbiy koʻrsatkichlarga sabab boʻlgan boʻlishi mumkin.
Oʻzbekiston bozorida Samsung brendi smartfonlari yetakchi oʻrinlarni egallab kelayotgan boʻlsa-da, global miqyosda raqobatning keskinlashishi va marketing xarajatlarining ortishi kompaniya daromadiga bosim oʻtkazmoqda. Ayniqsa, flagman modellar va oʻrta segmentdagi qurilmalar oʻrtasidagi muvozanatni saqlash tobora qiyinlashib bormoqda.
Yarimoʻtkazgichlar biznesi qutqaruvchi rolidaGarchi mobil boʻlinma zarar koʻrayotgan boʻlsa-da, Samsung korporatsiyasi umumiy hisobda juda katta foyda koʻrishi kutilmoqda. Bunga kompaniyaning yarimoʻtkazgichlar (chiplar) ishlab chiqarish biznesidagi ulkan muvaffaqiyati sabab boʻladi. Tahlilchilar ushbu yoʻnalishdagi operatsion foydani 112 trillion von atrofida baholashmoqda.
Shunday qilib, Samsung oʻzining diversifikatsiyalashgan biznes modeli tufayli smartfonlar bozoridagi vaqtinchalik muvaffaqiyatsizlikni chiplar savdosi orqali qoplashga erishadi. Bu holat kompaniyaning texnologik ekotizimda qanchalik barqaror ekanligini yana bir bor isbotlaydi.
Hozircha Samsung ushbu tahlillarga rasmiy munosabat bildirmadi. Kompaniyaning choraklik yakuniy hisoboti eʼlon qilingach, mobil boʻlinmaning haqiqiy holati va kelgusi strategiyasi haqida aniqroq xulosalar chiqarish mumkin boʻladi. Ekspertlar yilning ikkinchi yarmida yangi buklamafonlar savdosi vaziyatni oʻnglashiga umid qilishmoqda.
…