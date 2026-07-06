Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqda

·0·Dunyo
Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqda

Yevropaning qator davlatlarida avj olgan yirik o‘rmon yong‘inlari minglab gektar yer maydonini qamrab oldi. Ispaniya, Fransiya, Portugaliya va Gretsiyada yuzlab o‘t o‘chiruvchilar, maxsus texnikalar hamda aviatsiya kuchlari alangalarni jilovlash uchun safarbar etilgan. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Fransiyaning janubidagi Pireney-Sharqiy departamentida 4 iyul kuni kechqurun boshlangan yong‘in oqibatida ikki kishi, jumladan bir nafar o‘t o‘chiruvchi hamda mahalliy aholi vakili og‘ir jarohat olgan. Hududdan qariyb 5 ming nafar aholi evakuatsiya qilingan. Yong‘inni bartaraf etish ishlariga 700 nafarga yaqin o‘t o‘chiruvchi, 200 ta maxsus texnika, shuningdek, o‘nlab samolyot va vertolyot jalb qilingan.

Fransiya hukumati ma’lumotiga ko‘ra, iyul oyi holatiga mamlakatning 41 departamentida o‘rmon yong‘inlari xavfi yuqori deb baholangan. Ulardan yettitasida esa eng yuqori xavf darajasi e’lon qilingan.

Gretsiyaning Saloniki shahri yaqinidagi chiqindilarni qayta ishlash korxonasida chiqqan yong‘in tufayli qalin tutun shahar markazigacha tarqalgan. Rasmiylar aholidan derazalarni yopib, imkoni boricha uyda qolishni so‘ragan. Hodisa sabab uchta aholi punkti va 157 nafar kishi yashaydigan parvarish muassasasi evakuatsiya qilingan. Shu voqea yuzasidan 76 yoshli erkak o‘t qo‘yishda gumon qilinib qo‘lga olingan.

Shuningdek, Afinaning g‘arbiy qismida ham yirik o‘rmon yong‘ini qayd etilgan. Uni o‘chirish ishlariga 210 nafar o‘t o‘chiruvchi, ko‘ngillilar va maxsus aviatsiya jalb etilgan.

Ispaniyaning Jirona provinsiyasida 3 iyuldan buyon davom etayotgan yong‘in qariyb 2,2 ming gektar hududni yondirgan.

Portugaliyaning Vozel munitsipalitetida esa iyul oyida boshlangan yong‘in 12 ming gektardan ortiq maydonga tarqalgan. Uni bartaraf etish uchun 1 200 nafar o‘t o‘chiruvchi, 400 ta maxsus texnika va 15 ta samolyot safarbar etilgan. Shu bilan birga, Ispaniya qo‘shni mamlakatga yordam sifatida 120 nafar o‘t o‘chiruvchi va 45 ta maxsus texnika yuborgan.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, Portugaliyadagi asosiy yong‘inlar nazorat ostiga olingan bo‘lsa-da, ayrim hududlarda alanga o‘choqlari hanuz saqlanib qolmoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Yevropaning bir qator davlatlarida kuzatilayotgan bu yirik o‘rmon yong‘inlari iyun oyida qayd etilgan anomal issiq ob-havo bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:095000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdi5000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdiBugun, 19:07Tramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiTramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiBugun, 19:04Misrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiMisrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiBugun, 19:00Fransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiFransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiBugun, 18:58Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi