Microsoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildi

·55·Texno
Microsoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildi

Texnologiya olami giganti Microsoft korporatsiyasi oʻzining global ishchi kuchini optimallashtirish doirasida qariyb 4 800 nafar xodimni ishdan boʻshatishini maʼlum qildi. Bu kompaniya umumiy shtatining taxminan 2,1 foizini tashkil etadi. Mazkur qaror texnologiya sohasida sunʼiy intellekt (AI) jadal rivojlanayotgan va anʼanaviy ish oʻrinlariga xavf solayotgan bir paytda qabul qilingani jamoatchilikda turli xavotirlarni uygʻotmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan tarqatilgan ichki eslatmaga koʻra, qisqartirishlar asosan Xbox oʻyin boʻlinmasi va tijorat savdosi (commercial sales) yoʻnalishlariga qattiq zarba beradi. Microsoft rahbariyati ushbu qadamni bozor konʼyunkturasi va mijozlar ehtiyojining keskin oʻzgarishi bilan izohladi. Kompaniyaning kadrlar boʻyicha bosh direktori Amy Coleman xodimlarga yoʻllagan murojaatida dunyo oʻzgarayotgani sababli biznes ham oʻzgarishga majbur ekanini taʼkidlagan.

Sunʼiy intellekt va ish oʻrinlari transformatsiyasi

Koʻpchilikni qiziqtirgan asosiy masala — ushbu qisqartirishlarning sunʼiy intellekt bilan bogʻliqligidir. Amy Coleman oʻz bayonotida bevosita xodimlarning oʻrnini AI egallamayotganini aytsa-da, texnologiya ish uslubini tubdan oʻzgartirayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, kundalik vazifalarning bir qismi endilikda avtomatlashtirilishi mumkin, bu esa xodimlardan yangi koʻnikmalarni oʻzlashtirishni va doimiy moslashuvni talab etadi.

Ekspertlarning fikricha, Microsoftʼning ushbu harakati uning yangi strategik yoʻnalishi — Frontier Company boʻlinmasining tashkil etilishi bilan hamohangdir. Mazkur yangi tuzilma korporativ mijozlar uchun AI yechimlarini joriy etishga ixtisoslashgan boʻlib, unga 2,5 milliard dollar miqdorida investitsiya yoʻnaltirilgan. Bu esa texnologiya sohasida kuzatilayotgan umumiy tendensiyani tasdiqlaydi: kompaniyalar shtatlarni qisqartirish orqali tejalgan mablagʻlarni sunʼiy intellekt infratuzilmasiga sarflamoqda.

Xbox va muhandislik boʻlimlaridagi oʻzgarishlar

Xbox boʻlinmasidagi qisqartirishlar oʻyin sanoatidagi murakkab vaziyatni yana bir bor koʻrsatib berdi. Kompaniya uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun biznesni qayta tarkiblayotganini bildirdi. Nafaqat savdo, balki muhandislik jamoalari ham mijozlar ehtiyojiga moslashish va kelajakdagi innovatsiyalar uchun oʻz tuzilmasi hamda ustuvorliklarini qayta koʻrib chiqadi.

Microsoft kabi yirik korporatsiyalarning bunday qarorlari Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signal hisoblanadi. Global texnologik transformatsiya mahalliy IT-mutaxassislardan ham faqatgina dasturlash emas, balki sunʼiy intellekt asboblaridan samarali foydalanish koʻnikmalarini talab qila boshlaydi. Sohadagi qisqartirishlar texnologiya olamida raqobat yanada kuchayishidan dalolat beradi.

Umuman olganda, Microsoftʼning soʻnggi qadamlari kompaniyaning anʼanaviy dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisidan toʻliq sunʼiy intellektga asoslangan ekotizimga aylanish yoʻlidagi qatʼiy harakatidir. Garchi bu minglab insonlarning ishsiz qolishiga olib kelgan boʻlsa-da, korporatsiya rahbariyati oʻzgarishlarga moslashmagan kompaniyalar bozordan chiqib ketishini ochiq-oydin bildirmoqda.

MicrosoftXboxAIIshsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiBugun, 21:30OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaOnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaBugun, 20:51Reddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqdaReddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqdaBugun, 20:29Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaWindows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaBugun, 19:59Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiKanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiBugun, 19:52Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaSamsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaBugun, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi