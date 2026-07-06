Microsoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildi
Texnologiya olami giganti Microsoft korporatsiyasi oʻzining global ishchi kuchini optimallashtirish doirasida qariyb 4 800 nafar xodimni ishdan boʻshatishini maʼlum qildi. Bu kompaniya umumiy shtatining taxminan 2,1 foizini tashkil etadi. Mazkur qaror texnologiya sohasida sunʼiy intellekt (AI) jadal rivojlanayotgan va anʼanaviy ish oʻrinlariga xavf solayotgan bir paytda qabul qilingani jamoatchilikda turli xavotirlarni uygʻotmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan tarqatilgan ichki eslatmaga koʻra, qisqartirishlar asosan Xbox oʻyin boʻlinmasi va tijorat savdosi (commercial sales) yoʻnalishlariga qattiq zarba beradi. Microsoft rahbariyati ushbu qadamni bozor konʼyunkturasi va mijozlar ehtiyojining keskin oʻzgarishi bilan izohladi. Kompaniyaning kadrlar boʻyicha bosh direktori Amy Coleman xodimlarga yoʻllagan murojaatida dunyo oʻzgarayotgani sababli biznes ham oʻzgarishga majbur ekanini taʼkidlagan.
Sunʼiy intellekt va ish oʻrinlari transformatsiyasiKoʻpchilikni qiziqtirgan asosiy masala — ushbu qisqartirishlarning sunʼiy intellekt bilan bogʻliqligidir. Amy Coleman oʻz bayonotida bevosita xodimlarning oʻrnini AI egallamayotganini aytsa-da, texnologiya ish uslubini tubdan oʻzgartirayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, kundalik vazifalarning bir qismi endilikda avtomatlashtirilishi mumkin, bu esa xodimlardan yangi koʻnikmalarni oʻzlashtirishni va doimiy moslashuvni talab etadi.
Ekspertlarning fikricha, Microsoftʼning ushbu harakati uning yangi strategik yoʻnalishi — Frontier Company boʻlinmasining tashkil etilishi bilan hamohangdir. Mazkur yangi tuzilma korporativ mijozlar uchun AI yechimlarini joriy etishga ixtisoslashgan boʻlib, unga 2,5 milliard dollar miqdorida investitsiya yoʻnaltirilgan. Bu esa texnologiya sohasida kuzatilayotgan umumiy tendensiyani tasdiqlaydi: kompaniyalar shtatlarni qisqartirish orqali tejalgan mablagʻlarni sunʼiy intellekt infratuzilmasiga sarflamoqda.
Xbox va muhandislik boʻlimlaridagi oʻzgarishlarXbox boʻlinmasidagi qisqartirishlar oʻyin sanoatidagi murakkab vaziyatni yana bir bor koʻrsatib berdi. Kompaniya uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun biznesni qayta tarkiblayotganini bildirdi. Nafaqat savdo, balki muhandislik jamoalari ham mijozlar ehtiyojiga moslashish va kelajakdagi innovatsiyalar uchun oʻz tuzilmasi hamda ustuvorliklarini qayta koʻrib chiqadi.
Microsoft kabi yirik korporatsiyalarning bunday qarorlari Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signal hisoblanadi. Global texnologik transformatsiya mahalliy IT-mutaxassislardan ham faqatgina dasturlash emas, balki sunʼiy intellekt asboblaridan samarali foydalanish koʻnikmalarini talab qila boshlaydi. Sohadagi qisqartirishlar texnologiya olamida raqobat yanada kuchayishidan dalolat beradi.
Umuman olganda, Microsoftʼning soʻnggi qadamlari kompaniyaning anʼanaviy dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisidan toʻliq sunʼiy intellektga asoslangan ekotizimga aylanish yoʻlidagi qatʼiy harakatidir. Garchi bu minglab insonlarning ishsiz qolishiga olib kelgan boʻlsa-da, korporatsiya rahbariyati oʻzgarishlarga moslashmagan kompaniyalar bozordan chiqib ketishini ochiq-oydin bildirmoqda.
…