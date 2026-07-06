Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?

·96·Sport
Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?

Futbol olamining ikki buyuk afsonasi Cristiano Ronaldo va Lionel Messi yosh oʻtishiga qaramay, yuqori darajadagi oʻyinlarini davom ettirib, barchani hayratda qoldirishda davom etmoqda. Kamerun futboli afsonasi Roger Milla ushbu yulduzlarning uzoq umr koʻrayotgan faoliyati haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, 50 yoshgacha oʻynash imkonsizdek tuyulsa-da, bu ikki futbolchi oʻzining Jahon chempionatidagi tarixiy rekordini yangilashga qodir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumot uchun, Roger Milla 1994-yilgi Jahon chempionatida Rossiya darvozasiga gol urganida 42 yoshu 39 kunlik edi. Hozirga qadar u mundiallar tarixidagi eng yoshi katta gol muallifi boʻlib turibdi. 41 yoshli Cristiano Ronaldo va 39 yoshli Lionel Messi 2026-yilgi hamda ehtimoliy 2030-yilgi turnirlarda ishtirok etsa, Millaning bu natijasini tarix sahifalaridan oʻchirib tashlashi mumkin.

Tajriba va texnika ustunligi

Milla A Bola nashriga bergan intervyusida zamonaviy yulduzlarning jismoniy holati haqidagi tanqidlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Koʻpchilik ularning avvalgidek koʻp yugurmayotganini aytsa-da, kamerunlik sobiq hujumchi buni kamchilik deb hisoblamaydi. Uning fikricha, kamroq yugurib, koʻproq gol urish — bu haqiqiy mahorat belgisidir.

"Men ularning qilayotgan ishlariga qoyil qolaman. Messi va Ronaldoga shlyapamni yechib ehtirom koʻrsataman! Odamlar ularni yugurmay qoʻyganini aytishadi, lekin yugurmasdan gol urishda davom etayotgan oʻyinchi yanada koʻproq maqtovga loyiq. Eng asosiysi, ular hamon oʻyin taqdirini hal qila olishmoqda. Bu hamma futbolchining ham qoʻlidan kelavermaydi", — deydi Roger Milla.

Milla tajribali futbolchilarning maydondagi ustunligi ularning taktik zakovatida ekanini tushuntirdi. Yosh oʻtgan sari tezlik yoʻqolishi mumkin, biroq toʻp bilan ishlash texnikasi va pozitsiya tanlash qobiliyati faqat charxlanib boradi. Uning soʻzlariga koʻra, yoshi katta oʻyinchi raqibidan ustun kelish uchun qayerda turishni va toʻpni qanday qabul qilishni yoshlarga qaraganda yaxshiroq biladi.

Kelajak rejalari va yangi marralar

Hozirda Lionel Messi Jahon chempionatlarida 7 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan va uning AQSH, Kanada hamda Meksika mezbonlik qiladigan 2026-yilgi mundialda qatnashishi deyarli aniq. Cristiano Ronaldo esa oʻzining jismoniy holati bilan hamon Portugaliya terma jamoasining asosiy kuchi boʻlib qolmoqda. Agar ular 2030-yilgi chempionatda ham maydonga tushishsa, futbol tarixidagi mutlaq rekordlarni oʻrnatishlari mumkin.

Garchi 50 yoshgacha professional darajada toʻp surish real haqiqatdan yiroq boʻlsa-da, Milla 40 yoshdan oshgan futbolchilarning elita darajasida qolishi yangi normaga aylanib borayotganini qayd etdi. Bu esa muxlislar uchun sevimli qahramonlarini yana bir necha yil davomida katta maydonlarda koʻrish imkonini beradi.

Cristiano RonaldoLionel MessiRoger MillaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?Jamal Musiala jarrohlik stoliga yotdi: Bavariya yetakchisi qachon safga qaytadi?Bugun, 21:33Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?Opta superkompyuteri: Ispaniya-Portugaliya bahsida kim g‘olib chiqadi?Bugun, 21:32JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Portugaliya — Ispaniya: taxminiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 21:27Kane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildiKane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildiBugun, 21:16Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Bugun, 20:40Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiArsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi