Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?
Futbol olamining ikki buyuk afsonasi Cristiano Ronaldo va Lionel Messi yosh oʻtishiga qaramay, yuqori darajadagi oʻyinlarini davom ettirib, barchani hayratda qoldirishda davom etmoqda. Kamerun futboli afsonasi Roger Milla ushbu yulduzlarning uzoq umr koʻrayotgan faoliyati haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, 50 yoshgacha oʻynash imkonsizdek tuyulsa-da, bu ikki futbolchi oʻzining Jahon chempionatidagi tarixiy rekordini yangilashga qodir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumot uchun, Roger Milla 1994-yilgi Jahon chempionatida Rossiya darvozasiga gol urganida 42 yoshu 39 kunlik edi. Hozirga qadar u mundiallar tarixidagi eng yoshi katta gol muallifi boʻlib turibdi. 41 yoshli Cristiano Ronaldo va 39 yoshli Lionel Messi 2026-yilgi hamda ehtimoliy 2030-yilgi turnirlarda ishtirok etsa, Millaning bu natijasini tarix sahifalaridan oʻchirib tashlashi mumkin.
Tajriba va texnika ustunligiMilla A Bola nashriga bergan intervyusida zamonaviy yulduzlarning jismoniy holati haqidagi tanqidlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Koʻpchilik ularning avvalgidek koʻp yugurmayotganini aytsa-da, kamerunlik sobiq hujumchi buni kamchilik deb hisoblamaydi. Uning fikricha, kamroq yugurib, koʻproq gol urish — bu haqiqiy mahorat belgisidir.
"Men ularning qilayotgan ishlariga qoyil qolaman. Messi va Ronaldoga shlyapamni yechib ehtirom koʻrsataman! Odamlar ularni yugurmay qoʻyganini aytishadi, lekin yugurmasdan gol urishda davom etayotgan oʻyinchi yanada koʻproq maqtovga loyiq. Eng asosiysi, ular hamon oʻyin taqdirini hal qila olishmoqda. Bu hamma futbolchining ham qoʻlidan kelavermaydi", — deydi Roger Milla.
Milla tajribali futbolchilarning maydondagi ustunligi ularning taktik zakovatida ekanini tushuntirdi. Yosh oʻtgan sari tezlik yoʻqolishi mumkin, biroq toʻp bilan ishlash texnikasi va pozitsiya tanlash qobiliyati faqat charxlanib boradi. Uning soʻzlariga koʻra, yoshi katta oʻyinchi raqibidan ustun kelish uchun qayerda turishni va toʻpni qanday qabul qilishni yoshlarga qaraganda yaxshiroq biladi.
Kelajak rejalari va yangi marralarHozirda Lionel Messi Jahon chempionatlarida 7 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan va uning AQSH, Kanada hamda Meksika mezbonlik qiladigan 2026-yilgi mundialda qatnashishi deyarli aniq. Cristiano Ronaldo esa oʻzining jismoniy holati bilan hamon Portugaliya terma jamoasining asosiy kuchi boʻlib qolmoqda. Agar ular 2030-yilgi chempionatda ham maydonga tushishsa, futbol tarixidagi mutlaq rekordlarni oʻrnatishlari mumkin.
Garchi 50 yoshgacha professional darajada toʻp surish real haqiqatdan yiroq boʻlsa-da, Milla 40 yoshdan oshgan futbolchilarning elita darajasida qolishi yangi normaga aylanib borayotganini qayd etdi. Bu esa muxlislar uchun sevimli qahramonlarini yana bir necha yil davomida katta maydonlarda koʻrish imkonini beradi.
…