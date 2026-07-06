Enagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladi

·25·Texno
Enagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladi

Uy xizmatchilari, enagalar va repetitorlarni tanlash jarayoni endi nafaqat ish tajribasini, balki ularning moliyaviy ishonchliligini ham baholash imkonini beradi. Uy xodimlari boʻyicha mutaxassislarni qidirishga ixtisoslashgan “Pomogatel” servisi nomzodlarning moliyaviy obroʻsini tekshirishga moʻljallangan yangi funksiyani ishga tushirdi. Bu yangilik ish beruvchilarga begona shaxsni oʻz xonadoniga qabul qilishda qoʻshimcha xavfsizlik choralarini koʻrishga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim “Skoring Byuro” kredit byurosi tomonidan ishlab chiqilgan “Karma” servisi bilan integratsiya qilingan. ixbt.com ma’lumotlariga koʻra, mazkur funksiya orqali foydalanuvchilar nomzodning kredit tarixi, qarzdorliklari va boshqa moliyaviy majburiyatlari haqida ma’lumot olishlari mumkin. Bu, ayniqsa, bolalar yoki keksa kishilar bilan ishlash uchun xodim tanlayotgan oilalar uchun muhim ahamiyatga ega.

Tekshiruv qanday amalga oshiriladi?

Moliyaviy ishonchlilik haqidagi ma’lumotlarni olish jarayoni shaffoflikka asoslangan. Ish beruvchi soʻrov yuborganidan soʻng, yakuniy qaror nomzodning oʻzida qoladi. Ya’ni, xodim oʻz shaxsiy ma’lumotlarini koʻrsatishga rozilik berishi shart. Tasdiqlash jarayoni davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi, bu esa ma’lumotlarning aniqligi va qonuniyligini kafolatlaydi.

Tizim nomzodning moliyaviy holatini quyidagi mezonlar asosida tahlil qiladi:

  • Kredit intizomi va joriy qarzdorliklar mavjudligi;
  • Sud ijro hujjatlari va toʻlanmagan jarimalar;
  • Kommunal xizmatlar uchun toʻlovlar tarixi;
  • Garovga qoʻyilgan mulklar va bankrotlik belgilari.
Tahlil natijalariga koʻra, tizim nomzodga 1 dan 10 gacha boʻlgan shkala boʻyicha indeks beradi. Yuqori ball nomzodning oʻz moliyaviy majburiyatlariga mas’uliyat bilan yondashishini anglatadi. Past koʻrsatkich esa ish beruvchini ehtimoliy xavflar haqida ogohlantiradi, chunki ogʻir moliyaviy ahvoldagi xodimlar bilan bogʻliq noxush holatlar ehtimoli yuqoriroq boʻlishi mumkin.

Xavfsizlik va vaqtni tejash

Kompaniya vakillarining ta’kidlashicha, ushbu vosita nomzodlarni saralash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Odatda, uy xodimini tanlashda tavsiyanomalar va suhbatlarga koʻp vaqt sarflanadi. Endilikda raqamli indeks orqali nomzodning “yashirin” muammolari bor-yoʻqligini bir necha daqiqada aniqlash imkoni paydo boʻldi.

Ushbu texnologiyaning joriy etilishi mehnat bozorida “shaffoflik madaniyati”ni shakllantirishga xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida ham uy xizmatlari sektori rivojlanib borayotganini hisobga olsak, kelajakda mahalliy servislar ham shunga oʻxshash skoring tizimlarini joriy etishi ehtimoldan xoli emas. Bu nafaqat uy xizmatchilari, balki kuryerlik va boshqa xizmat koʻrsatish sohalari uchun ham dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar endi nafaqat bank sohasida, balki kundalik hayotimizning eng nozik jabhalarida ham ishonchni mustahkamlash vositasiga aylanmoqda. Moliyaviy obroʻni tekshirish funksiyasi uy xodimlarini yollashda inson omili bilan bogʻliq xavflarni minimallashtirishga yordam beradi.

TexnologiyaXavfsizlikMoliyaviy SkoringUy XodimlariRaqamlashtirish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaWindows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaBugun, 19:59Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiKanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiBugun, 19:52Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaSamsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaBugun, 19:29WhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkinWhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkinBugun, 19:24Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiStation F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiBugun, 18:29Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynRedmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynBugun, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi