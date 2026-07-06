Enagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladi
Uy xizmatchilari, enagalar va repetitorlarni tanlash jarayoni endi nafaqat ish tajribasini, balki ularning moliyaviy ishonchliligini ham baholash imkonini beradi. Uy xodimlari boʻyicha mutaxassislarni qidirishga ixtisoslashgan “Pomogatel” servisi nomzodlarning moliyaviy obroʻsini tekshirishga moʻljallangan yangi funksiyani ishga tushirdi. Bu yangilik ish beruvchilarga begona shaxsni oʻz xonadoniga qabul qilishda qoʻshimcha xavfsizlik choralarini koʻrishga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim “Skoring Byuro” kredit byurosi tomonidan ishlab chiqilgan “Karma” servisi bilan integratsiya qilingan. ixbt.com ma’lumotlariga koʻra, mazkur funksiya orqali foydalanuvchilar nomzodning kredit tarixi, qarzdorliklari va boshqa moliyaviy majburiyatlari haqida ma’lumot olishlari mumkin. Bu, ayniqsa, bolalar yoki keksa kishilar bilan ishlash uchun xodim tanlayotgan oilalar uchun muhim ahamiyatga ega.
Tekshiruv qanday amalga oshiriladi?Moliyaviy ishonchlilik haqidagi ma’lumotlarni olish jarayoni shaffoflikka asoslangan. Ish beruvchi soʻrov yuborganidan soʻng, yakuniy qaror nomzodning oʻzida qoladi. Ya’ni, xodim oʻz shaxsiy ma’lumotlarini koʻrsatishga rozilik berishi shart. Tasdiqlash jarayoni davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi, bu esa ma’lumotlarning aniqligi va qonuniyligini kafolatlaydi.
Tizim nomzodning moliyaviy holatini quyidagi mezonlar asosida tahlil qiladi:
- Kredit intizomi va joriy qarzdorliklar mavjudligi;
- Sud ijro hujjatlari va toʻlanmagan jarimalar;
- Kommunal xizmatlar uchun toʻlovlar tarixi;
- Garovga qoʻyilgan mulklar va bankrotlik belgilari.
Xavfsizlik va vaqtni tejashKompaniya vakillarining ta’kidlashicha, ushbu vosita nomzodlarni saralash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Odatda, uy xodimini tanlashda tavsiyanomalar va suhbatlarga koʻp vaqt sarflanadi. Endilikda raqamli indeks orqali nomzodning “yashirin” muammolari bor-yoʻqligini bir necha daqiqada aniqlash imkoni paydo boʻldi.
Ushbu texnologiyaning joriy etilishi mehnat bozorida “shaffoflik madaniyati”ni shakllantirishga xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida ham uy xizmatlari sektori rivojlanib borayotganini hisobga olsak, kelajakda mahalliy servislar ham shunga oʻxshash skoring tizimlarini joriy etishi ehtimoldan xoli emas. Bu nafaqat uy xizmatchilari, balki kuryerlik va boshqa xizmat koʻrsatish sohalari uchun ham dolzarbdir.
Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar endi nafaqat bank sohasida, balki kundalik hayotimizning eng nozik jabhalarida ham ishonchni mustahkamlash vositasiga aylanmoqda. Moliyaviy obroʻni tekshirish funksiyasi uy xodimlarini yollashda inson omili bilan bogʻliq xavflarni minimallashtirishga yordam beradi.
…