Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»
Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu muhim uchrashuv oldidan jamoadoshlarini yanada ruhlantiruvchi kutilmagan va’da berdi. Uning aytishicha, agar Portugaliya bugungi o‘yinda Ispaniyani mag‘lub etib, finalga yo‘llanmani qo‘lga kiritsa, jamoadagi har bir futbolchiga shaxsan o‘zi «Rolls-Royce» avtomobilini sovg‘a qiladi.
Bu xabar qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, futbol muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Ronalduning bu kabi saxovatli va’dasi jamoani qo‘shimcha ruhlantirish hamda hal qiluvchi o‘yin oldidan motivatsiyani yanada oshirishga qaratilgani ta’kidlanmoqda.
Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi o‘yin futbol ixlosmandlari tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda. Endi barcha e’tibor maydondagi natijaga qaratilgan — agar Portugaliya g‘alaba qozonib, finalga chiqsa, Ronaldu o‘z va’dasini bajaradimi, degan savol ham kun tartibidagi asosiy mavzulardan biriga aylandi.
…