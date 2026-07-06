Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildi

·0·Texno
Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildi

Kanadaning Aloqa xavfsizligi markazi (CSE) oʻtgan yil davomida giyohvand moddalar savdogarlari, ekstremistik guruhlar va toʻlov talab qiluvchi xakerlik toʻdalariga qarshi bir qator davlat tomonidan ruxsat etilgan kiberhujumlarni amalga oshirdi. Bu haqda muassasaning yillik hisobotida maʼlum qilindi. Odatda oʻta maxfiy tarzda ish yurituvchi razvedka idorasining bunday ochiq bayonoti xalqaro ekspertlar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

CSE hisobotiga koʻra, agentlik oʻtgan yili uchta yirik "faol kiberoperatsiya"ni oʻtkazgan. Bu atama Kanada milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi xorijiy obʼyektlarga nisbatan amalga oshirilgan toʻgʻridan-toʻgʻri kiberhujumlarni anglatadi. Operatsiyalarning asosiy maqsadi dushman tuzilmalarning faoliyatini toʻxtatish va ularning raqamli infratuzilmasini ishdan chiqarish boʻlgan.

Giyohvand moddalar va ekstremizmga qarshi kurash

Birinchi operatsiya sintetik opioid — fentanil ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan kimyoviy moddalar savdosi bilan shugʻullanuvchi xalqaro brokerlarga qarshi qaratilgan. Razvedka xizmati ushbu shaxslar haqida maʼlumot toʻplab, ularning aloqa kanallarini bloklagan va faoliyat yuritish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklagan. Bu Kanada koʻchalariga kirib kelayotgan xavfli moddalar oqimini kamaytirishga xizmat qilgan.

Ikkinchi muhim yoʻnalish xorijiy ekstremistik guruhga qarshi kurash boʻldi. Ushbu guruh internet orqali zoʻravonlik mafkurasini tarqatish va yangi aʼzolarni, jumladan, kanadaliklarni ham yollash bilan shugʻullangan. CSE elektron qurilmalardan olingan signallarni tahlil qilish orqali guruhning zaif nuqtalarini aniqladi. Natijada amalga oshirilgan kiberhujum ekstremistlarning obroʻsiga putur yetkazdi va ularning yangi aʼzolarni jalb qilish qobiliyatini chekladi.

Ransomware toʻdalariga zarba

Uchinchi yirik operatsiya "Ransomware-as-a-Service" (xizmat koʻrinishidagi toʻlov dasturi) modelida ishlovchi xakerlar guruhini nishonga oldi. Bu guruh oʻz infratuzilmasini boshqa kiberjinoyatchilarga ijaraga berib, Kanada sogʻliqni saqlash, transport va biznes sohalariga hujumlar uyushtirgan. Razvedka xizmati nafaqat guruhning serverlarini ishdan chiqardi, balki ulardagi barcha maʼlumotlarni oʻchirib tashladi.

Bundan tashqari, agentlik Kanada uchun eng xavfli hisoblangan 10 ta yirik ransomware toʻdasiga nisbatan bir vaqtning oʻzida texnik cheklovlar oʻrnatgan. Bunday choralar kiberjinoyatchilar uchun hujumlar tannarxini oshirish va ularning daromad manbalarini yoʻq qilishga qaratilgan. Hisobotda ushbu guruhlar aynan qaysi davlatlarda joylashgani ochiqlanmagan.

TechCrunch va boshqa xalqaro nashrlar taʼkidlashicha, razvedka idoralarining oʻz kiberoperatsiyalari haqida hisobot berishi kamdan-kam uchraydigan holatdir. Odatda qoʻllaniladigan usullar va texnikalar fosh boʻlmasligi uchun bunday maʼlumotlar sir saqlanadi. Biroq, soʻnggi yillarda AQShning Cyber Command kabi tuzilmalari ham kiberhujumlarni oldini olish maqsadida "oldindan zarba berish" strategiyasini ochiqroq eʼlon qila boshladi.

Ushbu hisobot zamonaviy dunyoda milliy xavfsizlik faqat chegaralarni qoʻriqlash emas, balki global tarmoqdagi tahdidlarni neytrallashdan iborat ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Kanada kabi davlatlar endilikda kiberfazoda faqat himoyalanish bilan cheklanib qolmay, tajovuzkorlarga nisbatan faol qarshi hujum taktikalarini qoʻllamoqda.

KanadaKiberxavfsizlikRazvedkaXakerlarKiberhujum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaWindows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaBugun, 19:59Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaSamsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaBugun, 19:29WhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkinWhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkinBugun, 19:24Enagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladiEnagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladiBugun, 18:58Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiStation F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiBugun, 18:29Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynRedmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynBugun, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi