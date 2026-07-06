Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildi
Kanadaning Aloqa xavfsizligi markazi (CSE) oʻtgan yil davomida giyohvand moddalar savdogarlari, ekstremistik guruhlar va toʻlov talab qiluvchi xakerlik toʻdalariga qarshi bir qator davlat tomonidan ruxsat etilgan kiberhujumlarni amalga oshirdi. Bu haqda muassasaning yillik hisobotida maʼlum qilindi. Odatda oʻta maxfiy tarzda ish yurituvchi razvedka idorasining bunday ochiq bayonoti xalqaro ekspertlar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
CSE hisobotiga koʻra, agentlik oʻtgan yili uchta yirik "faol kiberoperatsiya"ni oʻtkazgan. Bu atama Kanada milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi xorijiy obʼyektlarga nisbatan amalga oshirilgan toʻgʻridan-toʻgʻri kiberhujumlarni anglatadi. Operatsiyalarning asosiy maqsadi dushman tuzilmalarning faoliyatini toʻxtatish va ularning raqamli infratuzilmasini ishdan chiqarish boʻlgan.
Giyohvand moddalar va ekstremizmga qarshi kurashBirinchi operatsiya sintetik opioid — fentanil ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan kimyoviy moddalar savdosi bilan shugʻullanuvchi xalqaro brokerlarga qarshi qaratilgan. Razvedka xizmati ushbu shaxslar haqida maʼlumot toʻplab, ularning aloqa kanallarini bloklagan va faoliyat yuritish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklagan. Bu Kanada koʻchalariga kirib kelayotgan xavfli moddalar oqimini kamaytirishga xizmat qilgan.
Ikkinchi muhim yoʻnalish xorijiy ekstremistik guruhga qarshi kurash boʻldi. Ushbu guruh internet orqali zoʻravonlik mafkurasini tarqatish va yangi aʼzolarni, jumladan, kanadaliklarni ham yollash bilan shugʻullangan. CSE elektron qurilmalardan olingan signallarni tahlil qilish orqali guruhning zaif nuqtalarini aniqladi. Natijada amalga oshirilgan kiberhujum ekstremistlarning obroʻsiga putur yetkazdi va ularning yangi aʼzolarni jalb qilish qobiliyatini chekladi.
Ransomware toʻdalariga zarbaUchinchi yirik operatsiya "Ransomware-as-a-Service" (xizmat koʻrinishidagi toʻlov dasturi) modelida ishlovchi xakerlar guruhini nishonga oldi. Bu guruh oʻz infratuzilmasini boshqa kiberjinoyatchilarga ijaraga berib, Kanada sogʻliqni saqlash, transport va biznes sohalariga hujumlar uyushtirgan. Razvedka xizmati nafaqat guruhning serverlarini ishdan chiqardi, balki ulardagi barcha maʼlumotlarni oʻchirib tashladi.
Bundan tashqari, agentlik Kanada uchun eng xavfli hisoblangan 10 ta yirik ransomware toʻdasiga nisbatan bir vaqtning oʻzida texnik cheklovlar oʻrnatgan. Bunday choralar kiberjinoyatchilar uchun hujumlar tannarxini oshirish va ularning daromad manbalarini yoʻq qilishga qaratilgan. Hisobotda ushbu guruhlar aynan qaysi davlatlarda joylashgani ochiqlanmagan.
TechCrunch va boshqa xalqaro nashrlar taʼkidlashicha, razvedka idoralarining oʻz kiberoperatsiyalari haqida hisobot berishi kamdan-kam uchraydigan holatdir. Odatda qoʻllaniladigan usullar va texnikalar fosh boʻlmasligi uchun bunday maʼlumotlar sir saqlanadi. Biroq, soʻnggi yillarda AQShning Cyber Command kabi tuzilmalari ham kiberhujumlarni oldini olish maqsadida "oldindan zarba berish" strategiyasini ochiqroq eʼlon qila boshladi.
Ushbu hisobot zamonaviy dunyoda milliy xavfsizlik faqat chegaralarni qoʻriqlash emas, balki global tarmoqdagi tahdidlarni neytrallashdan iborat ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Kanada kabi davlatlar endilikda kiberfazoda faqat himoyalanish bilan cheklanib qolmay, tajovuzkorlarga nisbatan faol qarshi hujum taktikalarini qoʻllamoqda.
…