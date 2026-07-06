Reddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqda

·42·Texno
Reddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqda

Internet olamida sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan spamlarning koʻpayishi yirik platformalar uchun jiddiy muammoga aylandi. Reddit ijtimoiy tarmogʻi ushbu tahdidga qarshi kurashish uchun aynan Large Language Models (LLM) texnologiyasini ishga tushirganini maʼlum qildi. Bu oʻziga xos "oʻtni oʻt bilan oʻchirish" usuli boʻlib, platforma endilikda botlar tomonidan generatsiya qilingan kontentni aniqlashda yanada aqlli algoritmlardan foydalanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda ChatGPT va boshqa neyrotarmoqlarning ommalashishi yomon niyatli shaxslarga misli koʻrilmagan miqdorda spam kontent yaratish imkonini berdi. Avvalgi filtrlar oddiy va takrorlanuvchi matnlarni osongina toʻxtata olgan boʻlsa, zamonaviy LLM modellari yordamida yozilgan xabarlar inson nutqiga juda yaqinligi bilan ajralib turadi. Reddit maʼlumotlariga koʻra, platforma har kuni 23 millionga yaqin spam koʻrishlarni bloklaydi va 25 mingdan ortiq yangi spam-post hamda izohlarni aniqlaydi.

Texnologik kurashning yangi bosqichi

Reddit oʻz blogida taʼkidlashicha, yangilangan vositalar eski tizimlar payqay olmagan "nozik va muvofiqlashtirilgan soxta xatti-harakatlar namunalarini" tutib olish imkonini bermoqda. Bu ayniqsa sunʼiy ravishda biror mavzuni ommalashtirish (hype) yoki reklama kampaniyalarini yashirincha yuritishga urinishlarga qarshi samarali ekanligi isbotlandi. Kompaniya joriy yilning yanvar-mart oylarida foydalanuvchilarning spamga duch kelish darajasini oʻtgan yilning oxirgi choragiga nisbatan 20 foizga kamaytirishga erishgan.

Boshqa yirik platformalar ham ushbu muammoga turlicha yondashmoqda. Masalan, YouTube, Meta va Instagram foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan kontentni belgilangan shartlar asosida joylashtirishga ruxsat beradi. TikTok esa foydalanuvchilarga oʻz tasmalarida qancha AI-kontent koʻrishni xohlashlarini sozlash imkoniyatini taqdim etmoqda. Reddit esa asosiy eʼtiborni foydalanuvchilar xavfsizligi va platforma tozaligiga qaratgan.

Inson omili va kelajakdagi xavflar

LLM texnologiyasining joriy etilishi nafaqat spam, balki nafrat tili (hate speech) va qoidalarni buzuvchi boshqa turdagi kontentlarni ham tezroq aniqlashga yordam beradi. Biroq, soha ekspertlari faqatgina algoritmlarga tayanib qolish xavfli ekanligidan ogohlantirmoqda. Eng samarali natijaga erishish uchun sunʼiy intellekt tizimlari albatta inson-moderatorlar nazorati bilan birga ishlashi shart.

Oʻzbekiston segmentidagi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Global platformalarda spamga qarshi kurashning kuchayishi, mahalliy auditoriya uchun ham sifatliroq va ishonchli maʼlumotlar yetib kelishini taʼminlaydi. Reddit tajribasi shuni koʻrsatadiki, texnologiya keltirib chiqargan muammoni faqatgina yanada ilgʻor texnologiya yordamida hal qilish mumkin.

RedditSunʼiy IntellektLLMSpamTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiBugun, 21:30OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaOnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaBugun, 20:51Microsoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildiMicrosoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildiBugun, 20:21Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaWindows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaBugun, 19:59Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiKanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiBugun, 19:52Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaSamsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaBugun, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi