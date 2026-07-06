Reddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqda
Internet olamida sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan spamlarning koʻpayishi yirik platformalar uchun jiddiy muammoga aylandi. Reddit ijtimoiy tarmogʻi ushbu tahdidga qarshi kurashish uchun aynan Large Language Models (LLM) texnologiyasini ishga tushirganini maʼlum qildi. Bu oʻziga xos "oʻtni oʻt bilan oʻchirish" usuli boʻlib, platforma endilikda botlar tomonidan generatsiya qilingan kontentni aniqlashda yanada aqlli algoritmlardan foydalanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda ChatGPT va boshqa neyrotarmoqlarning ommalashishi yomon niyatli shaxslarga misli koʻrilmagan miqdorda spam kontent yaratish imkonini berdi. Avvalgi filtrlar oddiy va takrorlanuvchi matnlarni osongina toʻxtata olgan boʻlsa, zamonaviy LLM modellari yordamida yozilgan xabarlar inson nutqiga juda yaqinligi bilan ajralib turadi. Reddit maʼlumotlariga koʻra, platforma har kuni 23 millionga yaqin spam koʻrishlarni bloklaydi va 25 mingdan ortiq yangi spam-post hamda izohlarni aniqlaydi.
Texnologik kurashning yangi bosqichiReddit oʻz blogida taʼkidlashicha, yangilangan vositalar eski tizimlar payqay olmagan "nozik va muvofiqlashtirilgan soxta xatti-harakatlar namunalarini" tutib olish imkonini bermoqda. Bu ayniqsa sunʼiy ravishda biror mavzuni ommalashtirish (hype) yoki reklama kampaniyalarini yashirincha yuritishga urinishlarga qarshi samarali ekanligi isbotlandi. Kompaniya joriy yilning yanvar-mart oylarida foydalanuvchilarning spamga duch kelish darajasini oʻtgan yilning oxirgi choragiga nisbatan 20 foizga kamaytirishga erishgan.
Boshqa yirik platformalar ham ushbu muammoga turlicha yondashmoqda. Masalan, YouTube, Meta va Instagram foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan kontentni belgilangan shartlar asosida joylashtirishga ruxsat beradi. TikTok esa foydalanuvchilarga oʻz tasmalarida qancha AI-kontent koʻrishni xohlashlarini sozlash imkoniyatini taqdim etmoqda. Reddit esa asosiy eʼtiborni foydalanuvchilar xavfsizligi va platforma tozaligiga qaratgan.
Inson omili va kelajakdagi xavflarLLM texnologiyasining joriy etilishi nafaqat spam, balki nafrat tili (hate speech) va qoidalarni buzuvchi boshqa turdagi kontentlarni ham tezroq aniqlashga yordam beradi. Biroq, soha ekspertlari faqatgina algoritmlarga tayanib qolish xavfli ekanligidan ogohlantirmoqda. Eng samarali natijaga erishish uchun sunʼiy intellekt tizimlari albatta inson-moderatorlar nazorati bilan birga ishlashi shart.
Oʻzbekiston segmentidagi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega. Global platformalarda spamga qarshi kurashning kuchayishi, mahalliy auditoriya uchun ham sifatliroq va ishonchli maʼlumotlar yetib kelishini taʼminlaydi. Reddit tajribasi shuni koʻrsatadiki, texnologiya keltirib chiqargan muammoni faqatgina yanada ilgʻor texnologiya yordamida hal qilish mumkin.
…