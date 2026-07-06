Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqda
Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimida jiddiy xatolik mavjudligini rasman tan oldi. Ushbu nosozlik tufayli oddiy tizim fayli nazoratsiz ravishda oʻsib, qattiq diskdagi yuzlab gigabayt boʻsh joyni egallab olishi mumkin. Bu holat foydalanuvchilar uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarmoqda, chunki tizim xotirasi toʻlib qolishi kompyuterning umumiy ishlash tezligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammo bevosita CapabilityAccessManager.db-wal deb nomlanuvchi fayl bilan bogʻliq. Ushbu fayl Capability Access Manager komponentining bir qismi boʻlib, u ilovalarning mikrofon, kamera, geolokatsiya va ekranni yozib olish kabi funksiyalarga kirish huquqlarini boshqarish uchun javobgardir. Oddiy holatda ushbu jurnal fayli bir necha megabaytdan oshmasligi kerak, biroq tizimdagi nosozlik uni ulkan hajmga keltirib chiqarmoqda.
Windows Latest nashrining foydalanuvchilar shikoyatlariga tayanib xabar berishicha, ayrim holatlarda ushbu faylning hajmi 70, 110, 200 va hatto 500 GB dan oshib ketgan. Eng yomoni, Windows 11 foydalanuvchini xotira toʻlib borayotgani haqida ogohlantirmaydi. Oʻrnatilgan diagnostika vositalari esa shunchaki joy "Tizim va zaxiralangan fayllar" boʻlimi tomonidan band qilinganini koʻrsatadi, lekin aynan qaysi fayl aybdor ekanini ochiqlamaydi.
Muammoning yechimi va yangilanishlarMicrosoft mutaxassislari ushbu xatolikni bartaraf etish ustida ish olib borishdi. Maʼlum qilinishicha, muammoning yechimi iyun oyida chiqarilgan KB5095093 raqamli ixtiyoriy yangilanish tarkibiga kiritilgan. Ushbu paket tizim barqarorligini taʼminlash va xotira bilan bogʻliq anomaliyalarni toʻxtatishga qaratilgan.
Koʻpchilik foydalanuvchilar uchun ushbu tuzatish avtomatik tarzda oʻrnatiladi. Kompaniya rejasiga koʻra, iyul oyining oʻrtalarida chiqadigan anʼanaviy "Patch Tuesday" yangilanishlar paketi bilan birga ushbu xatolik butunlay bartaraf etilishi kutilmoqda. Ungacha foydalanuvchilarga tizim yangilanishlarini tekshirib turish tavsiya etiladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu maʼlumot dolzarb hisoblanadi, chunki mamlakatimizda Windows 11 operatsion tizimi keng ommalashgan. Agar kompyuteringizda C: diski tushunarsiz tarzda toʻlib qolayotgan boʻlsa, bu aynan yuqoridagi xatolik bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Bunday vaziyatda tizimni oxirgi versiyagacha yangilash eng maqbul yechimdir.
Texnologik gigantning taʼkidlashicha, bunday xatoliklar zamonaviy murakkab operatsion tizimlarda uchrab turishi tabiiy, biroq ularni oʻz vaqtida aniqlash va bartaraf etish xavfsizlik va qulaylik nuqtai nazaridan muhimdir. Foydalanuvchilarga uchinchi tomon dasturlari yordamida tizim fayllarini oʻchirish tavsiya etilmaydi, chunki bu Windows ishiga zarar yetkazishi mumkin.
…