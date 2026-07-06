Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqda

·0·Texno
Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqda

Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimida jiddiy xatolik mavjudligini rasman tan oldi. Ushbu nosozlik tufayli oddiy tizim fayli nazoratsiz ravishda oʻsib, qattiq diskdagi yuzlab gigabayt boʻsh joyni egallab olishi mumkin. Bu holat foydalanuvchilar uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarmoqda, chunki tizim xotirasi toʻlib qolishi kompyuterning umumiy ishlash tezligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo bevosita CapabilityAccessManager.db-wal deb nomlanuvchi fayl bilan bogʻliq. Ushbu fayl Capability Access Manager komponentining bir qismi boʻlib, u ilovalarning mikrofon, kamera, geolokatsiya va ekranni yozib olish kabi funksiyalarga kirish huquqlarini boshqarish uchun javobgardir. Oddiy holatda ushbu jurnal fayli bir necha megabaytdan oshmasligi kerak, biroq tizimdagi nosozlik uni ulkan hajmga keltirib chiqarmoqda.

Windows Latest nashrining foydalanuvchilar shikoyatlariga tayanib xabar berishicha, ayrim holatlarda ushbu faylning hajmi 70, 110, 200 va hatto 500 GB dan oshib ketgan. Eng yomoni, Windows 11 foydalanuvchini xotira toʻlib borayotgani haqida ogohlantirmaydi. Oʻrnatilgan diagnostika vositalari esa shunchaki joy "Tizim va zaxiralangan fayllar" boʻlimi tomonidan band qilinganini koʻrsatadi, lekin aynan qaysi fayl aybdor ekanini ochiqlamaydi.

Muammoning yechimi va yangilanishlar

Microsoft mutaxassislari ushbu xatolikni bartaraf etish ustida ish olib borishdi. Maʼlum qilinishicha, muammoning yechimi iyun oyida chiqarilgan KB5095093 raqamli ixtiyoriy yangilanish tarkibiga kiritilgan. Ushbu paket tizim barqarorligini taʼminlash va xotira bilan bogʻliq anomaliyalarni toʻxtatishga qaratilgan.

Koʻpchilik foydalanuvchilar uchun ushbu tuzatish avtomatik tarzda oʻrnatiladi. Kompaniya rejasiga koʻra, iyul oyining oʻrtalarida chiqadigan anʼanaviy "Patch Tuesday" yangilanishlar paketi bilan birga ushbu xatolik butunlay bartaraf etilishi kutilmoqda. Ungacha foydalanuvchilarga tizim yangilanishlarini tekshirib turish tavsiya etiladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu maʼlumot dolzarb hisoblanadi, chunki mamlakatimizda Windows 11 operatsion tizimi keng ommalashgan. Agar kompyuteringizda C: diski tushunarsiz tarzda toʻlib qolayotgan boʻlsa, bu aynan yuqoridagi xatolik bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Bunday vaziyatda tizimni oxirgi versiyagacha yangilash eng maqbul yechimdir.

Texnologik gigantning taʼkidlashicha, bunday xatoliklar zamonaviy murakkab operatsion tizimlarda uchrab turishi tabiiy, biroq ularni oʻz vaqtida aniqlash va bartaraf etish xavfsizlik va qulaylik nuqtai nazaridan muhimdir. Foydalanuvchilarga uchinchi tomon dasturlari yordamida tizim fayllarini oʻchirish tavsiya etilmaydi, chunki bu Windows ishiga zarar yetkazishi mumkin.

MicrosoftWindows 11TexnologiyaYangilanishXatolik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiKanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiBugun, 19:52Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaSamsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaBugun, 19:29WhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkinWhatsApp foydalanuvchi nomlarini band qilishni boshladi: Endi raqamni yashirish mumkinBugun, 19:24Enagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladiEnagalar va uy xizmatchilarining moliyaviy obroʻsi endi maxsus tizim orqali tekshiriladiBugun, 18:58Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiStation F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiBugun, 18:29Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynRedmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynBugun, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi