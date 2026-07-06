Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdi

·0·Sport
Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdi

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi 2026-27-yilgi mavsumga tayyorgarlikni jiddiy kadrlar muammosi bilan boshlaydigan boʻldi. London klubining asosiy yulduzlari Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke va Eberechi Eze yangi mavsum oldidan oʻtkaziladigan ilk nazorat uchrashuvlarini oʻtkazib yuborishi rasman tasdiqlandi. Bunga Angliya terma jamoasining Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football London nashri xabariga koʻra, Mikel Arteta shogirdlari chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgani bois, futbolchilarga beriladigan majburiy dam olish vaqti klubning yozgi yigʻinlari muddatiga toʻgʻri kelib qolgan. Ichki reglamentga muvofiq, xalqaro turnirlarda qatnashgan har bir oʻyinchiga musobaqa yakunlanganidan soʻng kamida uch haftalik hordiq chiqarish huquqi beriladi.

Jarohatlar va tiklanish jarayoni

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omil shundaki, Arsenal yetakchilari nafaqat charchoq, balki turli jarohatlar bilan ham kurashmoqda. Xususan, Bukayo Saka Axill payidagi muammolarga qaramay terma jamoaga yordam bermoqda. Yarim himoyachi Declan Rice esa Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel taʼkidlaganidek, tizzasidagi asab tolalari bilan bogʻliq kuchli ogʻriqlar ostida maydonga tushmoqda.

Angliya terma jamoasi nimchorak finalda Braziliyani magʻlub etib, mamlakat tarixidagi eng yirik gʻalabalardan birini qayd etdi. Endi ular shanba kuni Norvegiya bilan toʻqnash keladi. Agar inglizlar yarim finalga yoʻl oladigan boʻlsa, Arsenal futbolchilarining qaytish muddati yanada kechikadi. Bu esa chempionlikni himoya qilishga tayyorlanayotgan London klubi uchun jiddiy yoʻqotishdir.

Pre-season rejalaridagi oʻzgarishlar

Arsenal oʻzining yozgi tayyorgarlik bosqichini 1-avgust kuni Jirona jamoasiga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Yuqorida nomi tilga olingan toʻrt nafar futbolchi ushbu bahsda ishtirok etmasligi aniq. Shuningdek, Goal.com maʼlumotlariga koʻra, agar Angliya yarim final bosqichiga qadar yetib borsa, Saka, Rice, Eze va Madueke 5-avgust kuni Dublinda Real Betis klubiga qarshi kechadigan ikkinchi nazorat uchrashuvini ham oʻtkazib yuboradi.

Mikel Arteta uchun ushbu holat mavsumoldi tayyorgarlik strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi. Jamoa sardori Martin Odegaard kabi yulduzlar safda boʻlsa-da, asosiy tarkibning qariyb yarmi mashgʻulotlarning muhim qismini oʻtkazib yuborishi taktik sxemalarni shakllantirishda qiyinchilik tugʻdirishi mumkin. Shunga qaramay, klub rahbariyati futbolchilarning salomatligini ustuvor vazifa deb bilmoqda.

ArsenalAngliyaBukayo SakaDeclan RiceFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Bugun, 19:24Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiErling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiBugun, 18:55Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaLionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaBugun, 18:52O‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiO‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiBugun, 18:52O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiO‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiBugun, 18:50Anri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiAnri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiBugun, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi