Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdi
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi 2026-27-yilgi mavsumga tayyorgarlikni jiddiy kadrlar muammosi bilan boshlaydigan boʻldi. London klubining asosiy yulduzlari Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke va Eberechi Eze yangi mavsum oldidan oʻtkaziladigan ilk nazorat uchrashuvlarini oʻtkazib yuborishi rasman tasdiqlandi. Bunga Angliya terma jamoasining Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football London nashri xabariga koʻra, Mikel Arteta shogirdlari chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgani bois, futbolchilarga beriladigan majburiy dam olish vaqti klubning yozgi yigʻinlari muddatiga toʻgʻri kelib qolgan. Ichki reglamentga muvofiq, xalqaro turnirlarda qatnashgan har bir oʻyinchiga musobaqa yakunlanganidan soʻng kamida uch haftalik hordiq chiqarish huquqi beriladi.
Jarohatlar va tiklanish jarayoniVaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omil shundaki, Arsenal yetakchilari nafaqat charchoq, balki turli jarohatlar bilan ham kurashmoqda. Xususan, Bukayo Saka Axill payidagi muammolarga qaramay terma jamoaga yordam bermoqda. Yarim himoyachi Declan Rice esa Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel taʼkidlaganidek, tizzasidagi asab tolalari bilan bogʻliq kuchli ogʻriqlar ostida maydonga tushmoqda.
Angliya terma jamoasi nimchorak finalda Braziliyani magʻlub etib, mamlakat tarixidagi eng yirik gʻalabalardan birini qayd etdi. Endi ular shanba kuni Norvegiya bilan toʻqnash keladi. Agar inglizlar yarim finalga yoʻl oladigan boʻlsa, Arsenal futbolchilarining qaytish muddati yanada kechikadi. Bu esa chempionlikni himoya qilishga tayyorlanayotgan London klubi uchun jiddiy yoʻqotishdir.
Pre-season rejalaridagi oʻzgarishlarArsenal oʻzining yozgi tayyorgarlik bosqichini 1-avgust kuni Jirona jamoasiga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Yuqorida nomi tilga olingan toʻrt nafar futbolchi ushbu bahsda ishtirok etmasligi aniq. Shuningdek, Goal.com maʼlumotlariga koʻra, agar Angliya yarim final bosqichiga qadar yetib borsa, Saka, Rice, Eze va Madueke 5-avgust kuni Dublinda Real Betis klubiga qarshi kechadigan ikkinchi nazorat uchrashuvini ham oʻtkazib yuboradi.
Mikel Arteta uchun ushbu holat mavsumoldi tayyorgarlik strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi. Jamoa sardori Martin Odegaard kabi yulduzlar safda boʻlsa-da, asosiy tarkibning qariyb yarmi mashgʻulotlarning muhim qismini oʻtkazib yuborishi taktik sxemalarni shakllantirishda qiyinchilik tugʻdirishi mumkin. Shunga qaramay, klub rahbariyati futbolchilarning salomatligini ustuvor vazifa deb bilmoqda.
…