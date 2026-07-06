Commell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida mobil protsessorlarni statsionar tizimlarga moslashtirish tendensiyasi yangi bosqichga chiqmoqda. Commell kompaniyasi oʻzining navbatdagi ishlanmasi — LV-6718 rusumli tizim platasini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u Intel kompaniyasining eng yangi va energiya tejamkor Core Ultra 7 366H mobil protsessori bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur plata Mini-ITX formatida ishlab chiqilgan boʻlib, u ixcham oʻlchamdagi kuchli kompyuterlarni yigʻishni maqsad qilgan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Garchi mobil protsessorlar odatda noutbuklar uchun ishlab chiqarilsa-da, ularning kam energiya sarfi va yuqori unumdorligi bunday gibrid yechimlarni bugungi kunda ommalashtirmoqda.
Core Ultra 7 366H protsessori oʻz ichiga 16 ta yadroni (4 ta samarador, 8 ta energiya tejamkor va 2 ta past quvvatli yadro) qamrab olgan. Shuningdek, u 4 ta Xe yadroli oʻrnatilgan grafik protsessorga (iGPU) ega boʻlib, bu oddiy kundalik vazifalar va multimedia kontentlari bilan ishlashda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Ushbu platforma Intel Meteor Lake arxitekturasining barcha afzalliklarini oʻzida mujassam etgan.
Texnik imkoniyatlar va kengaytirish imkoniyatiCommell LV-6718 platasi ixcham boʻlishiga qaramay, kengaytirish imkoniyatlari borasida zamonaviy talablarga javob beradi. Unda ikkita SO-DIMM operativ xotira uyasi mavjud boʻlib, foydalanuvchilar yuqori tezlikdagi xotira modullarini oʻrnatishlari mumkin. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa ikkita M.2 formati uchun slot ajratilgan: ulardan biri PCIe 4.0, ikkinchisi esa eng soʻnggi PCIe 5.0 standartini qoʻllab-quvvatlaydi.
Grafik imkoniyatlarni oshirishni istaganlar uchun toʻliq oʻlchamli diskret videokarta oʻrnatish imkoniyati ham mavjud. Biroq, shuni taʼkidlash kerakki, ushbu slot PCIe 5.0 interfeysining faqat 8 ta liniyasi bilan cheklangan. Bu zamonaviy oʻyin videokartalari uchun yetarli boʻlsa-da, maksimal oʻtkazuvchanlikni talab qiladigan professional vazifalarda biroz cheklovlar yuzaga kelishi mumkin.
Qurilmaning portlar toʻplami ham eʼtiborga loyiq. Unda ikkita COM portining mavjudligi ushbu plata faqat oddiy foydalanuvchilar uchun emas, balki sanoat va professional sohalar uchun ham moʻljallanganidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozorida bunday ixtisoslashgan qurilmalar odatda avtomatlashtirilgan tizimlar va maxsus server yechimlari uchun qiziqish uygʻotishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Commell LV-6718 — bu mobil texnologiyalarning samaradorligi va statsionar kompyuterlarning moslashuvchanligi birlashgan nuqtadir. Hozircha bozorda bunday yechimlar unchalik koʻp emas, biroq energiya tejamkorlikka boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, ushbu mahsulot oʻz xaridorlarini topishi shubhasiz.
…