Commell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdi

·34·Texno
Commell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida mobil protsessorlarni statsionar tizimlarga moslashtirish tendensiyasi yangi bosqichga chiqmoqda. Commell kompaniyasi oʻzining navbatdagi ishlanmasi — LV-6718 rusumli tizim platasini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u Intel kompaniyasining eng yangi va energiya tejamkor Core Ultra 7 366H mobil protsessori bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur plata Mini-ITX formatida ishlab chiqilgan boʻlib, u ixcham oʻlchamdagi kuchli kompyuterlarni yigʻishni maqsad qilgan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Garchi mobil protsessorlar odatda noutbuklar uchun ishlab chiqarilsa-da, ularning kam energiya sarfi va yuqori unumdorligi bunday gibrid yechimlarni bugungi kunda ommalashtirmoqda.

Core Ultra 7 366H protsessori oʻz ichiga 16 ta yadroni (4 ta samarador, 8 ta energiya tejamkor va 2 ta past quvvatli yadro) qamrab olgan. Shuningdek, u 4 ta Xe yadroli oʻrnatilgan grafik protsessorga (iGPU) ega boʻlib, bu oddiy kundalik vazifalar va multimedia kontentlari bilan ishlashda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Ushbu platforma Intel Meteor Lake arxitekturasining barcha afzalliklarini oʻzida mujassam etgan.

Texnik imkoniyatlar va kengaytirish imkoniyati

Commell LV-6718 platasi ixcham boʻlishiga qaramay, kengaytirish imkoniyatlari borasida zamonaviy talablarga javob beradi. Unda ikkita SO-DIMM operativ xotira uyasi mavjud boʻlib, foydalanuvchilar yuqori tezlikdagi xotira modullarini oʻrnatishlari mumkin. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa ikkita M.2 formati uchun slot ajratilgan: ulardan biri PCIe 4.0, ikkinchisi esa eng soʻnggi PCIe 5.0 standartini qoʻllab-quvvatlaydi.

Grafik imkoniyatlarni oshirishni istaganlar uchun toʻliq oʻlchamli diskret videokarta oʻrnatish imkoniyati ham mavjud. Biroq, shuni taʼkidlash kerakki, ushbu slot PCIe 5.0 interfeysining faqat 8 ta liniyasi bilan cheklangan. Bu zamonaviy oʻyin videokartalari uchun yetarli boʻlsa-da, maksimal oʻtkazuvchanlikni talab qiladigan professional vazifalarda biroz cheklovlar yuzaga kelishi mumkin.

Qurilmaning portlar toʻplami ham eʼtiborga loyiq. Unda ikkita COM portining mavjudligi ushbu plata faqat oddiy foydalanuvchilar uchun emas, balki sanoat va professional sohalar uchun ham moʻljallanganidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozorida bunday ixtisoslashgan qurilmalar odatda avtomatlashtirilgan tizimlar va maxsus server yechimlari uchun qiziqish uygʻotishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Commell LV-6718 — bu mobil texnologiyalarning samaradorligi va statsionar kompyuterlarning moslashuvchanligi birlashgan nuqtadir. Hozircha bozorda bunday yechimlar unchalik koʻp emas, biroq energiya tejamkorlikka boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, ushbu mahsulot oʻz xaridorlarini topishi shubhasiz.

IntelCommellProtsessorTexnologiyaMini-ITX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 22:56Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Bugun, 22:45Google foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqdaGoogle foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqdaBugun, 22:29Yandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldiYandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 22:24Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiBugun, 21:30OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaOnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi