Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladi

·1·Texno
Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladi

Apple kompaniyasi Hindiston bozorida Apple Account xaridlari uchun bank kartalari orqali toʻlov qilish imkoniyatini qayta tiklashni boshladi. Toʻrt yillik tanaffusdan soʻng amalga oshirilayotgan ushbu qadam texnologiya gigantining mahalliy tartibga soluvchi organlar talablariga moslashish borasidagi navbatdagi harakati sifatida baholanmoqda. Bu oʻzgarish iPhone foydalanuvchilari uchun raqamli xizmatlardan foydalanish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi qoidalarga koʻra, foydalanuvchilar endilikda oʻzlarining Apple Account hisoblariga Visa va Mastercard tizimidagi kredit hamda debet kartalarini biriktirishlari mumkin. Bu imkoniyat iCloud+, Apple Music kabi obunalar va App Store doʻkonidagi xaridlar uchun amal qiladi. Maʼlumot uchun, Apple 2022-yil may oyida mamlakatdagi takroriy toʻlovlar tizimidagi oʻzgarishlar sababli kartalar orqali hisob-kitob qilishni toʻxtatgan edi.

Regulyator talablari va texnik yechimlar

TechCrunch nashri xabariga koʻra, Hindiston Rezerv banki (RBI) 2021-yilda joriy etgan yangi qoidalar savdogarlar va toʻlov provayderlaridan mijozlarni kuchli autentifikatsiya qilishni hamda kartalarning tokenlashtirilgan maʼlumotlaridan foydalanishni talab qilgan. Shuningdek, kompaniyalarga mijozlarning karta maʼlumotlarini oʻz serverlarida saqlash taqiqlangan edi. Apple ushbu murakkab texnik talablarni bajarish uchun oʻzining backend tizimini toʻliq qayta ishladi.

Soʻnggi ikki yil davomida hindistonlik foydalanuvchilar obunalar uchun faqat UPI (mahalliy tezkor toʻlovlar tarmogʻi), net-banking yoki Apple Account balansini oldindan toʻldirish orqali haq toʻlashga majbur boʻlishayotgan edi. Kartalar bilan bogʻliq cheklovlar koʻplab foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirib, obunalarni avtomatik uzaytirish jarayonini qiyinlashtirgan.

Global bosim va mahalliy moslashuv

Apple kompaniyasining Hindistondagi ushbu harakati uning global strategiyasidagi oʻzgarishlarni aks ettiradi. Bugungi kunda dunyo boʻylab hukumatlar raqamli platformalarga nisbatan oʻziga xos qoidalarni joriy etmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Janubiy Koreyadagi qonunchilik oʻzgarishlari ham Cupertino kompaniyasini App Store va toʻlov tizimlarini mahalliylashtirishga majbur qilmoqda.

Counterpoint Research tadqiqot direktori Tarun Pathakning taʼkidlashicha, ushbu yangilik ancha kechikkan boʻlsa-da, u obunalarni yangilashdagi asosiy toʻsiqlardan birini bartaraf etadi. Apple xizmatlar biznesi Hindistonda ikki xonali raqamlar bilan oʻsayotgan bir paytda, foydalanuvchilarga koʻproq toʻlov usullarini taqdim etish kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega.

Shuningdek, bank kartalarining qaytishi Hindistonda Apple Pay xizmatining ishga tushishi haqidagi taxminlarni ham jonlantirdi. Garchi kompaniya hozircha rasmiy rejalarini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, toʻlov infratuzilmasining mahalliy qonunchilikka moslanishi ushbu servis uchun yoʻl ochishi mumkin. Hozirda kartalar orqali toʻlov funksiyasi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda va yaqin vaqt ichida barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻladi.

AppleHindistonApp StoreBank KartasiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaOnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaBugun, 20:51Reddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqdaReddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqdaBugun, 20:29Microsoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildiMicrosoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildiBugun, 20:21Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaWindows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaBugun, 19:59Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiKanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiBugun, 19:52Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaSamsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaBugun, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi