Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladi
Apple kompaniyasi Hindiston bozorida Apple Account xaridlari uchun bank kartalari orqali toʻlov qilish imkoniyatini qayta tiklashni boshladi. Toʻrt yillik tanaffusdan soʻng amalga oshirilayotgan ushbu qadam texnologiya gigantining mahalliy tartibga soluvchi organlar talablariga moslashish borasidagi navbatdagi harakati sifatida baholanmoqda. Bu oʻzgarish iPhone foydalanuvchilari uchun raqamli xizmatlardan foydalanish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi qoidalarga koʻra, foydalanuvchilar endilikda oʻzlarining Apple Account hisoblariga Visa va Mastercard tizimidagi kredit hamda debet kartalarini biriktirishlari mumkin. Bu imkoniyat iCloud+, Apple Music kabi obunalar va App Store doʻkonidagi xaridlar uchun amal qiladi. Maʼlumot uchun, Apple 2022-yil may oyida mamlakatdagi takroriy toʻlovlar tizimidagi oʻzgarishlar sababli kartalar orqali hisob-kitob qilishni toʻxtatgan edi.
Regulyator talablari va texnik yechimlarTechCrunch nashri xabariga koʻra, Hindiston Rezerv banki (RBI) 2021-yilda joriy etgan yangi qoidalar savdogarlar va toʻlov provayderlaridan mijozlarni kuchli autentifikatsiya qilishni hamda kartalarning tokenlashtirilgan maʼlumotlaridan foydalanishni talab qilgan. Shuningdek, kompaniyalarga mijozlarning karta maʼlumotlarini oʻz serverlarida saqlash taqiqlangan edi. Apple ushbu murakkab texnik talablarni bajarish uchun oʻzining backend tizimini toʻliq qayta ishladi.
Soʻnggi ikki yil davomida hindistonlik foydalanuvchilar obunalar uchun faqat UPI (mahalliy tezkor toʻlovlar tarmogʻi), net-banking yoki Apple Account balansini oldindan toʻldirish orqali haq toʻlashga majbur boʻlishayotgan edi. Kartalar bilan bogʻliq cheklovlar koʻplab foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirib, obunalarni avtomatik uzaytirish jarayonini qiyinlashtirgan.
Global bosim va mahalliy moslashuvApple kompaniyasining Hindistondagi ushbu harakati uning global strategiyasidagi oʻzgarishlarni aks ettiradi. Bugungi kunda dunyo boʻylab hukumatlar raqamli platformalarga nisbatan oʻziga xos qoidalarni joriy etmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Janubiy Koreyadagi qonunchilik oʻzgarishlari ham Cupertino kompaniyasini App Store va toʻlov tizimlarini mahalliylashtirishga majbur qilmoqda.
Counterpoint Research tadqiqot direktori Tarun Pathakning taʼkidlashicha, ushbu yangilik ancha kechikkan boʻlsa-da, u obunalarni yangilashdagi asosiy toʻsiqlardan birini bartaraf etadi. Apple xizmatlar biznesi Hindistonda ikki xonali raqamlar bilan oʻsayotgan bir paytda, foydalanuvchilarga koʻproq toʻlov usullarini taqdim etish kompaniya uchun strategik ahamiyatga ega.
Shuningdek, bank kartalarining qaytishi Hindistonda Apple Pay xizmatining ishga tushishi haqidagi taxminlarni ham jonlantirdi. Garchi kompaniya hozircha rasmiy rejalarini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, toʻlov infratuzilmasining mahalliy qonunchilikka moslanishi ushbu servis uchun yoʻl ochishi mumkin. Hozirda kartalar orqali toʻlov funksiyasi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda va yaqin vaqt ichida barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻladi.
…