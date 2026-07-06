Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdi
Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri hisoblangan Belkin kompaniyasi oʻzining yangi ixcham va yuqori quvvatli tashqi akkumulyatorini (power bank) namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat sigʻimi, balki zamonaviy smartfon va planshetlar uchun zarur boʻlgan tezkor quvvatlash imkoniyati bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy xususiyati uning korpusiga oʻrnatilgan USB-C kabelidir. Bu foydalanuvchilarga ortiqcha simlarni oʻzi bilan olib yurish majburiyatidan xalos boʻlish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gadjet hozircha Xitoy bozorida 269 yuan (taxminan 35 AQSH dollari) qiymatida sotuvga chiqarildi.
Akkumulyatorning sigʻimi 10 000 mA·soatni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich zamonaviy iPhone yoki Samsung flagmanlarini kamida ikki marta toʻliq quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi. Qurilmaning maksimal chiqish quvvati 45 vattga teng boʻlib, bu nafaqat smartfonlarni, balki MacBook Air kabi kam energiya sarflaydigan noutbuklarni ham quvvatlashga imkon beradi.
Texnik imkoniyatlar va interfeyslarBelkin muhandislari qurilmani uchta port va ulanish nuqtasi bilan boyitganlar. Oʻrnatilgan USB-C kabeli 45 vatt quvvat bera oladi, shuningdek, korpusdagi alohida USB-C porti ham xuddi shunday quvvatni taʼminlaydi. Eski avlod qurilmalari uchun esa 18 vattli USB-A porti koʻzda tutilgan. Bu bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetni quvvatlash imkonini beradi.
Qurilmaning yon tomonida maxsus raqamli displey joylashtirilgan. Ushbu ekran foydalanuvchiga akkumulyatorning qolgan quvvat darajasini aniq foizlarda koʻrsatib turadi. Bu anʼanaviy LED indikatorlardan koʻra ancha qulay va aniqroq yechimdir.
Dizayn borasida kompaniya klassik va zamonaviy uslubni tanlagan. Yangi model uch xil rangda — qora (Black), koʻk (Blue) va qum rangida (Sand) taqdim etilmoqda. Ixcham oʻlchamlari tufayli u kundalik foydalanish va sayohatlar uchun juda qulay aksessuarga aylanishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida Belkin mahsulotlari sifatli va ishonchli premium aksessuarlar sifatida tanilgan. Ushbu yangi model ham tez orada mahalliy riteylerlar va onlayn doʻkonlar peshtaxtalarida paydo boʻlishi ehtimoli yuqori. Yuqori quvvat va oʻrnatilgan kabel kombinatsiyasi uni raqobatchilardan sezilarli darajada ajratib turadi.
…