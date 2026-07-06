Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdi

·0·Texno
Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdi

Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri hisoblangan Belkin kompaniyasi oʻzining yangi ixcham va yuqori quvvatli tashqi akkumulyatorini (power bank) namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat sigʻimi, balki zamonaviy smartfon va planshetlar uchun zarur boʻlgan tezkor quvvatlash imkoniyati bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy xususiyati uning korpusiga oʻrnatilgan USB-C kabelidir. Bu foydalanuvchilarga ortiqcha simlarni oʻzi bilan olib yurish majburiyatidan xalos boʻlish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gadjet hozircha Xitoy bozorida 269 yuan (taxminan 35 AQSH dollari) qiymatida sotuvga chiqarildi.

Akkumulyatorning sigʻimi 10 000 mA·soatni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich zamonaviy iPhone yoki Samsung flagmanlarini kamida ikki marta toʻliq quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi. Qurilmaning maksimal chiqish quvvati 45 vattga teng boʻlib, bu nafaqat smartfonlarni, balki MacBook Air kabi kam energiya sarflaydigan noutbuklarni ham quvvatlashga imkon beradi.

Texnik imkoniyatlar va interfeyslar

Belkin muhandislari qurilmani uchta port va ulanish nuqtasi bilan boyitganlar. Oʻrnatilgan USB-C kabeli 45 vatt quvvat bera oladi, shuningdek, korpusdagi alohida USB-C porti ham xuddi shunday quvvatni taʼminlaydi. Eski avlod qurilmalari uchun esa 18 vattli USB-A porti koʻzda tutilgan. Bu bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetni quvvatlash imkonini beradi.

Qurilmaning yon tomonida maxsus raqamli displey joylashtirilgan. Ushbu ekran foydalanuvchiga akkumulyatorning qolgan quvvat darajasini aniq foizlarda koʻrsatib turadi. Bu anʼanaviy LED indikatorlardan koʻra ancha qulay va aniqroq yechimdir.

Dizayn borasida kompaniya klassik va zamonaviy uslubni tanlagan. Yangi model uch xil rangda — qora (Black), koʻk (Blue) va qum rangida (Sand) taqdim etilmoqda. Ixcham oʻlchamlari tufayli u kundalik foydalanish va sayohatlar uchun juda qulay aksessuarga aylanishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida Belkin mahsulotlari sifatli va ishonchli premium aksessuarlar sifatida tanilgan. Ushbu yangi model ham tez orada mahalliy riteylerlar va onlayn doʻkonlar peshtaxtalarida paydo boʻlishi ehtimoli yuqori. Yuqori quvvat va oʻrnatilgan kabel kombinatsiyasi uni raqobatchilardan sezilarli darajada ajratib turadi.

BelkinPower BankTexnologiyaGadjetlarUSB-C
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Telefonlar inqilobi: Nokia'dan sun’iy intellektga ega 4 ta yangi qurilma!Bugun, 22:45Google foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqdaGoogle foydalanuvchilar maʼlumotlaridan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanmoqdaBugun, 22:29Yandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldiYandex Go ilovasida Troika transport kartalarini boshqarish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 22:24Commell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdiCommell kompaniyasi Core Ultra 7 366H protsessorli ixcham platani taqdim etdiBugun, 21:52Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiBugun, 21:30OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaOnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqdaBugun, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi