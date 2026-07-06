Amazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqda
Elektron kitoblar bozorida Amazon kompaniyasining asosiy raqobatchilaridan biri sanalgan Bookshop.org platformasi Rakuten kompaniyasiga tegishli Kobo e-reader qurilmalarini qoʻllab-quvvatlashni joriy yil yakuniga qadar yoʻlga qoʻyishini maʼlum qildi. Bu mustaqil kitob doʻkonlarini qoʻllab-quvvatlashni istaydigan, ammo qogʻoz kitoblardan koʻra raqamli formatni afzal koʻradigan kitobxonlar uchun kutilgan yangilik boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Uzoq vaqt davomida Kobo qurilmalarida mustaqil doʻkonlardan kitob sotib olish jarayoni eskirgan usullar va murakkab texnik bosqichlarga tayanib qolgan edi. Koʻplab foydalanuvchilar oʻzlarining sevimli mahalliy doʻkonlaridan elektron kitob xarid qilishda qiyinchiliklarga duch kelishayotganini bildirishgan. Bookshop.org va Kobo oʻrtasidagi yangi integratsiya aynan shu muammoni hal etishga qaratilgan.
Kechikishlar ortda qoldiDastlab ushbu hamkorlik 2025-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi, biroq keyinchalik muddatlar 2026-yilga koʻchirildi. Hatto joriy yil boshida loyiha nomaʼlum muddatga toʻxtatilgani haqida xavotirlar paydo boʻlgan edi. Biroq Bookshop.org asoschisi va bosh direktori Andy Hunter vaziyat ijobiy tomonga oʻzgarganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, tomonlar biznes shartlari va mualliflik huquqlarini himoya qilish (DRM) masalalarida kelishuvga erishgan.
Hunter ixbt.com nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, kechikishlarga muhandislik resurslarining yetishmasligi va nashriyotlarning raqamli huquqlarni boshqarish boʻyicha qatʼiy talablari sabab boʻlgan. Hozirda barcha texnik toʻsiqlar bartaraf etilmoqda va tizimni joriy yil oxirigacha ishga tushirish maqsad qilingan.
Elektron kitobxonlarning afzalligiNima uchun foydalanuvchilar iOS yoki Android ilovalaridan koʻra aynan Kobo kabi qurilmalarni afzal koʻrishadi? Buning bir qancha sabablari bor:
- E-ink (elektron siyoh) texnologiyasi koʻzni charchatmaydi va quyosh nuri ostida ham mutolaa qilish imkonini beradi;
- Qurilmaning quvvati bir necha haftagacha yetadi;
- Faqat mutolaaga yoʻnaltirilgan interfeys foydalanuvchini chalgʻitmaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bookshop.org va Kobo hamkorligi nafaqat texnologik yangilik, balki kichik va mustaqil kitob doʻkonlarining raqamli asrda yashab qolishi uchun tashlangan muhim qadamdir. Endilikda kitobxonlar ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi, ham oʻz hududidagi doʻkonlar daromadiga hissa qoʻshishi mumkin boʻladi.
…