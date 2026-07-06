Amazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqda

·25·Texno
Amazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqda

Elektron kitoblar bozorida Amazon kompaniyasining asosiy raqobatchilaridan biri sanalgan Bookshop.org platformasi Rakuten kompaniyasiga tegishli Kobo e-reader qurilmalarini qoʻllab-quvvatlashni joriy yil yakuniga qadar yoʻlga qoʻyishini maʼlum qildi. Bu mustaqil kitob doʻkonlarini qoʻllab-quvvatlashni istaydigan, ammo qogʻoz kitoblardan koʻra raqamli formatni afzal koʻradigan kitobxonlar uchun kutilgan yangilik boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Uzoq vaqt davomida Kobo qurilmalarida mustaqil doʻkonlardan kitob sotib olish jarayoni eskirgan usullar va murakkab texnik bosqichlarga tayanib qolgan edi. Koʻplab foydalanuvchilar oʻzlarining sevimli mahalliy doʻkonlaridan elektron kitob xarid qilishda qiyinchiliklarga duch kelishayotganini bildirishgan. Bookshop.org va Kobo oʻrtasidagi yangi integratsiya aynan shu muammoni hal etishga qaratilgan.

Kechikishlar ortda qoldi

Dastlab ushbu hamkorlik 2025-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi, biroq keyinchalik muddatlar 2026-yilga koʻchirildi. Hatto joriy yil boshida loyiha nomaʼlum muddatga toʻxtatilgani haqida xavotirlar paydo boʻlgan edi. Biroq Bookshop.org asoschisi va bosh direktori Andy Hunter vaziyat ijobiy tomonga oʻzgarganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, tomonlar biznes shartlari va mualliflik huquqlarini himoya qilish (DRM) masalalarida kelishuvga erishgan.

Hunter ixbt.com nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, kechikishlarga muhandislik resurslarining yetishmasligi va nashriyotlarning raqamli huquqlarni boshqarish boʻyicha qatʼiy talablari sabab boʻlgan. Hozirda barcha texnik toʻsiqlar bartaraf etilmoqda va tizimni joriy yil oxirigacha ishga tushirish maqsad qilingan.

Elektron kitobxonlarning afzalligi

Nima uchun foydalanuvchilar iOS yoki Android ilovalaridan koʻra aynan Kobo kabi qurilmalarni afzal koʻrishadi? Buning bir qancha sabablari bor:

  • E-ink (elektron siyoh) texnologiyasi koʻzni charchatmaydi va quyosh nuri ostida ham mutolaa qilish imkonini beradi;
  • Qurilmaning quvvati bir necha haftagacha yetadi;
  • Faqat mutolaaga yoʻnaltirilgan interfeys foydalanuvchini chalgʻitmaydi.
Bookshop.org hozirda oʻzining mobil ilovalari orqali elektron kitoblar savdosini amalga oshirib kelmoqda. Biroq Kobo bilan integratsiya platformaga Amazon Kindle ekotizimiga munosib muqobil yaratish imkonini beradi. Bu Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim, chunki xalqaro platformalarning kengayishi mahalliy kitobxonlarga kengroq tanlov imkoniyatini taqdim etadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bookshop.org va Kobo hamkorligi nafaqat texnologik yangilik, balki kichik va mustaqil kitob doʻkonlarining raqamli asrda yashab qolishi uchun tashlangan muhim qadamdir. Endilikda kitobxonlar ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi, ham oʻz hududidagi doʻkonlar daromadiga hissa qoʻshishi mumkin boʻladi.

AmazonKoboBookshopTexnologiyaElektron Kitob
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59Olimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiOlimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiKecha, 23:57Sunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiSunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiKecha, 23:29Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi