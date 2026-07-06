Sunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdi

·28·Texno
Sunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdi

Sunʼiy intellekt (AI) sanoatida hisoblash resurslari uchun poyga davom etayotgan bir paytda, asosiy eʼtibor yangi modellarni yaratishdan koʻra, mavjud infratuzilma samaradorligini oshirishga qaratilmoqda. Vidraft kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan VKAE inferens tezlashtirish tizimi ushbu yoʻnalishda ulkan sakrashni amalga oshirdi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, yangi texnologiya apparat qismini oʻzgartirmasdan turib, mavjud GPU (grafik protsessorlar) unumdorligini ayrim ssenariylarda 23 baravargacha oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu texnologiyaga boʻlgan qiziqish zamonaviy AI servislarining iqtisodiyoti bilan bogʻliq. Katta til modelini oʻqitish bir marta amalga oshirilsa-da, uning inferens jarayoni — yaʼni foydalanuvchi soʻrovlariga javob generatsiya qilish bosqichi doimiy ravishda davom etadi. Aynan inferens xarajatlari bulutli xizmatlar va korporativ sunʼiy intellekt platformalarining asosiy ekspluatatsiya xarajatlarini belgilaydi. VKAE tizimi mavjud tezlatkichlarning oʻziga xos "dasturiy kengaytmasi" sifatida namoyon boʻlmoqda.

Yangi avlod optimizatsiyasi

Mikrosxema ishlab chiqaruvchilari yangi avlod GPU qurilmalarini yaratishga eʼtibor qaratsa, VKAE kabi tizimlar past darajadagi dasturiy taʼminotni optimallashtirish orqali bor imkoniyatdan maksimal foydalanishga intiladi. Bu jarayon hisoblash yadrolari va vazifalarni rejalashtirish mexanizmlarini qayta koʻrib chiqishni oʻz ichiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinovlar NVIDIA B200 grafik tezlatkichida oʻtkazilgan va natijalar kutilganidan ham yuqori boʻlgan.

Sinovlar davomida bir nechta modellar boʻyicha bazaviy tizimlarga nisbatan bir necha barobar yuqori tezlik qayd etildi. Eng muhimi, ishlab chiquvchilar oʻlchovlar davomida javoblar sifatining pasayishi yoki modellarning aniqligi yomonlashishi kuzatilmaganini alohida taʼkidlamoqda. Bu AI tizimlarining ishonchliligini saqlab qolgan holda xarajatlarni keskin kamaytirish imkonini beradi.

Eng hayratlanarli natijalardan biri Qwen3.5-35B-A3B modeli namoyishida qayd etildi. Yuqori darajadagi parallel yuklama ostida tizim soniyasiga 10 mingdan ortiq token (matn birligi) generatsiya qilish unumdorligini koʻrsatdi. Biroq, real sharoitdagi turli xil soʻrovlar uchun bu koʻrsatkich soniyasiga taxminan 455 tokenni tashkil etgan. Bu shuni anglatadiki, samaradorlik koʻrsatkichi bevosita yuklama xarakteriga bogʻliq.

Integratsiya va ochiqlik

VKAE tizimining oʻziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

  • NVIDIA B200 kabi zamonaviy tezlatkichlarda yuqori oʻtkazuvchanlik;
  • OpenAI API interfeyslari bilan toʻliq mos kelishi;
  • Mavjud infratuzilmaga deyarli oʻzgarishlarsiz integratsiya qilish imkoniyati;
  • Natijalarning qayta takrorlanuvchanligi va shaffofligi.
Loyiha mualliflarining fikricha, natijalarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniyati bunday texnologiyalarga boʻlgan ishonchning asosiy mezoni boʻlishi kerak. Shu sababli, ishlab chiquvchilar model vaznlari va optimallashtirilgan muhitni oʻz ichiga olgan maxsus konteynerni ham taqdim etishgan. Hozircha VKAE tizimining aniq ishlash mexanizmi sir tutilmoqda, biroq texnologiya haqidagi batafsil ilmiy maqola yaqin orada eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston kabi AI texnologiyalari endi rivojlanayotgan hududlar uchun bunday yechimlar juda muhim. Bu qimmatbaho yangi serverlarni sotib olmasdan, mavjud texnik bazadan foydalangan holda kuchli AI xizmatlarini yoʻlga qoʻyish imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida mahalliy startaplar va IT-kompaniyalar uchun texnologik toʻsiqlarni kamaytiradi.

Sunʼiy IntellektNVIDIAGPUTexnologiyaVKAE
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59Olimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiOlimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdiKecha, 23:57Amazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaAmazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaKecha, 23:21Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi