Qo‘qonda 20 yoshli yigit tanishini pichoqlab o‘ldirdi: sud hukmi chiqdi

·26·Jamiyat
Qo‘qonda 20 yoshli yigit tanishini pichoqlab o‘ldirdi: sud hukmi chiqdi

Farg‘ona viloyatining Qo‘qon shahrida yoshlar o‘rtasida uzoq vaqtdan buyon davom etib kelgan nizo qonli yakun topdi. Ko‘chada yuz bergan janjal oqibatida bir yigit halok bo‘ldi, ayblanuvchi esa sud hukmi bilan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi.

Sud materiallariga ko‘ra, voqea kuni 2006 yilda tug‘ilgan yigit mobil ilova orqali taksi chaqirib, o‘ziga tanish bo‘lgan uch nafar qiz bilan Qo‘qon shahridagi savdo nuqtalaridan biriga yo‘l olgan.

U yerda u avvaldan kelishmovchiligi bo‘lgan bir guruh yigitlarga duch kelgan. Vaziyat keskinlashishini anglagan yigit avtomobildan tushmasdan ortiga qaytishga qaror qilgan. Biroq qarshi tomon uni ko‘rib qolib, avtomashinada ta’qib qilishni boshlagan.

Ma’lum qilinishicha, ta’qibchilar Matiz avtomashinasiga yetib olib, uning eshik va oynalariga zarba bergan. Hodisadan sarosimaga tushgan haydovchi avtomashinani boshqarish chog‘ida beton to‘siqqa urib olgan. Shundan keyin sudlanuvchi rulga o‘tirib, voqea joyidan chiqib ketishga uringan.

Oradan ko‘p o‘tmay, Nexia avtomashinasida kelgan yigitlar Matiz yo‘lini to‘sib, uni to‘xtatgan. Ular avtomobildagi qizlardan birini tushirishga uringan vaqtda janjal yana avj olgan.

Shu asnoda sudlanuvchi yonida bo‘lgan pichoqni ishlatib, o‘z tomoniga yaqinlashgan yigitlardan biriga ko‘krak qismiga zarba bergan. Og‘ir tan jarohati olgan jabrlanuvchi voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan.

Mazkur jinoyat ishi Jinoyat ishlari bo‘yicha Qo‘qon shahar sudida ko‘rib chiqildi. Sud hukmiga ko‘ra, ayblanuvchi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi (qasddan odam o‘ldirish) hamda 267-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topildi.

Tayinlangan jazolar qisman qo‘shilib, unga 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Jazoni umumiy tartibli jazoni ijro etish koloniyasida o‘tashi belgilangan.

KokandFerganaMatizNexia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yunusobodda 17 yoshli narkokuryer qo‘lga olindiYunusobodda 17 yoshli narkokuryer qo‘lga olindiBugun, 00:04Open Budget'ning yangi mavsumining boshlanish sanasi ma’lum bo‘ldi!Open Budget'ning yangi mavsumining boshlanish sanasi ma’lum bo‘ldi!Kecha, 22:11Andijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldiKecha, 22:06Andijonda 32 yoshli ayol besh nafar chaqaloqni dunyoga keltirdiAndijonda 32 yoshli ayol besh nafar chaqaloqni dunyoga keltirdiKecha, 21:37Andijonda 5 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda 5 nafar egizak dunyoga keldiKecha, 21:19Universitet xodimi ishga tiklanib, unga yarim milliard so‘mdan ortiq zarar to‘lab berildiUniversitet xodimi ishga tiklanib, unga yarim milliard so‘mdan ortiq zarar to‘lab berildiKecha, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi