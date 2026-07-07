Netflix davri poyoniga yetmoqdami: Binge-watching madaniyati nega inqirozga yuz tutdi

·30·Texno
Netflix davri poyoniga yetmoqdami: Binge-watching madaniyati nega inqirozga yuz tutdi

Bir vaqtlar butun dunyo boʻylab seriallarni bir oʻtirishda koʻrish (binge-watching) anʼanasini ommalashtirgan Netflix platformasi bugun jiddiy muammolar girdobida qoldi. Soʻnggi maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, tomoshabinlar oʻzlari yoqtirgan seriallarning ikkinchi fasli chiqishini kutmasdan, platformani tark etmoqda. Bu holat nafaqat kontent sifati, balki zamonaviy raqamli isteʼmol madaniyatining tubdan oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashri eʼlon qilgan hisobotga koʻra, foydalanuvchilarning ommabop shoulardan sovishi bir necha omillar bilan bogʻliq. Birinchidan, Netflix koʻplab loyihalarni kutilmaganda yopib yubormoqda, ikkinchidan esa, fasllar orasidagi tanaffus oʻta choʻzilib ketmoqda. Eng asosiysi, platforma algoritmlarga tayangan holda kontent ishlab chiqarishga eʼtibor qaratib, sanʼat va ijodiy yondashuvni ikkinchi darajaga tushirib qoʻydi. Bu esa tomoshabinlarda loyihaga nisbatan hissiy bogʻliqlikning yoʻqolishiga sabab boʻlmoqda.

Anʼanaviy televideniye ustidan gʻalaba va yangi raqiblar

Netflix 2013-yilda "House of Cards" serialining barcha qismlarini bir kunda taqdim etganida, bu haqiqiy inqilob edi. Reklamalardan xoli, haftalik kutishlarsiz tomosha qilish imkoniyati odamlarni ekran qarshisiga mixlab qoʻygandi. Oʻsha paytda kompaniyaning asosiy raqibi anʼanaviy kabel televideniyesi edi. 2025-yilga kelib, Nielsen maʼlumotlariga koʻra, striming formatlari ilk bor efir va kabel televideniyesini ortda qoldirib, mutlaq gʻalaba qozondi. Biroq, bu gʻalaba Netflix uchun xotirjamlik keltirmadi.

Bugungi kunda Netflix anʼanaviy TV bilan emas, balki TikTok, YouTube va Reels kabi qisqa metrajli video platformalar bilan raqobatlashmoqda. Zamonaviy foydalanuvchi bir necha soatlik serialga vaqt sarflashdan koʻra, cheksiz va bepul qisqa videolarni afzal koʻrmoqda. Bu esa "binge-watching" modelini eskirgan va oʻtmish sarqitiga aylangan format sifatida koʻrsatmoqda.

Raqamlar gapirganda: YouTube va TikTok yetakchiligi

eMarketer tahlilchilari taqdim etgan statistikaga koʻra, TikTok foydalanuvchilari platformada oʻtkazayotgan vaqt boʻyicha Netflix bilan deyarli tenglashib boʻlgan. Financial Times xabariga koʻra, global miqyosda TikTok foydalanuvchilari kuniga oʻrtacha 95 daqiqa vaqtini ushbu ilovada sarflamoqda. Bu koʻrsatkich har qanday ijtimoiy tarmoq yoki striming xizmatidan yuqoridir.

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan jihat shundaki, Digital i hisobotiga koʻra, 2025-yilda YouTube kunlik koʻrish davomiyligi boʻyicha Netflixʻni ortda qoldirdi. YouTube foydalanuvchilari kuniga oʻrtacha 99,1 daqiqa video tomosha qilayotgan boʻlsa, Netflix koʻrsatkichi 93,4 daqiqani tashkil etmoqda. YouTube oʻzida ham qisqa (Shorts), ham uzun formatdagi videolarni birlashtirgani unga katta ustunlik bermoqda.

Netflix rahbariyati ushbu ekzistensial xavfni tan olgan holda, oʻz mahsulot dizayniga oʻzgartirishlar kiritishni boshladi. Xususan, aprel oyida platformada TikTok uslubidagi vertikal tasma (feed) paydo boʻldi. Bu orqali kompaniya foydalanuvchilarni yangi kontentlar bilan tezkor tanishtirish va ularning eʼtiborini ushlab qolishga urinmoqda. Biroq, algoritmlar jangi qanchalik samarali boʻlishini faqat vaqt koʻrsatadi.

NetflixTikTokYouTubeStrimingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiKiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiBugun, 04:57SK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaSK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaBugun, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiGigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiBugun, 01:22IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiIBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiBugun, 00:54Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariVercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi