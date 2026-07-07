Kiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdi

·0·Texno
Kiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdi

Kiberxavfsizlik sohasida tarixiy, shu bilan birga xavotirli voqea yuz berdi. Sysdig bulutli xavfsizlik kompaniyasi mutaxassislari dunyoda ilk bor toʻliq sunʼiy intellekt (SI) agenti tomonidan boshqarilgan tovon talab qiluvchi dastur (ransomware) hujumini qayd etishdi. JadePuffer deb nomlangan ushbu operatsiya inson aralashuvisiz, dasturiy taʼminotning oʻzi tomonidan texnik ijro etilgani bilan sohadagi mutaxassislarni hayratga soldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sysdig tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, SI agenti serverdagi zaifliklarni aniqlashdan tortib, maʼlumotlarni oʻgʻirlash, tarmoq boʻylab harakatlanish va fayllarni shifrlashgacha boʻlgan barcha jarayonlarni mustaqil bajargan. Hatto tovon puli soʻralgan xatni ham SI oʻzi yozib, toʻlov uchun Bitcoin hamyon manzilini qoldirgan. Bu kiberjinoyatchilikning texnik jihatdan yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.

Inson omili va texnik ijro

Garchi texnik ijro toʻliq sunʼiy intellekt zimmasida boʻlsa-da, Sysdig tadqiqotlar boʻlimi direktori Michael Clarkning CyberScoop nashriga maʼlum qilishicha, inson omili butunlay yoʻqolmagan. Xususan, operatsiyani rejalashtirish, infratuzilmani sozlash va qurbonni tanlash ishlari baribir inson tomonidan amalga oshirilgan. Shuningdek, tizimga kirish uchun foydalanilgan dastlabki maʼlumotlar (credentials) ham SI tomonidan emas, balki avvalroq amalga oshirilgan boshqa bir buzib kirish orqali qoʻlga kiritilgan.

Hujum jarayonida JadePuffer agenti Langflow kabi ochiq manbali vositalardagi zaifliklardan foydalangan. Agenti hayratlanarli darajada tezkor harakat qilib, MySQL serveridagi admin huquqlarini qoʻlga kiritgan va 1300 dan ortiq konfiguratsiya yozuvlarini shifrlab tashlagan. Eng qiziq jihati, SI agenti oʻz harakatlarini tabiiy tilda izohlab borgan va tizimga kirishdagi xatolikni atigi 31 soniya ichida mustaqil ravishda tuzatgan.

Qaysi model xavf tugʻdirmoqda?

Hozircha hujum ortida aynan qaysi katta til modeli (LLM) turgani aniq emas. Oʻgʻirlangan maʼlumotlar orasida OpenAI, Anthropic, DeepSeek va Gemini kabi platformalarning API kalitlari topilgan boʻlsa-da, ular agentning oʻzini harakatga keltiruvchi kuch emas, balki oʻgʻirlangan oʻlja ekani maʼlum boʻldi. Microsoft tadqiqotchisi Geoff McDonaldning fikricha, bunday hujumlar uchun xavfsizlik cheklovlari olib tashlangan ochiq kodli modellar qoʻllanilishi ehtimoli yuqori.

Ushbu voqea kiberxavfsizlik olami uchun jiddiy ogohlantirishdir. Mutaxassislar sunʼiy intellekt yordamida bir vaqtning oʻzida minglab hujumlarni amalga oshirish imkoniyati paydo boʻlayotganidan xavotirda. Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyot rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham bunday tahdidlarga qarshi zamonaviy himoya tizimlarini joriy etish va bulutli infratuzilma xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

  • SI agenti inson kabi toʻsiqlarga moslasha oladi;
  • Hujum tezligi anʼanaviy usullardan bir necha barobar yuqori;
  • Xarajatlarning kamligi kiberhujumlar soni ortishiga olib kelishi mumkin.

Sunʼiy IntellektKiberxavfsizlikJadePufferRansomwareTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaSK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaBugun, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiGigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiBugun, 01:22IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiIBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiBugun, 00:54Vercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariVercel rahbari sunʼiy intellekt kelajagi haqida: Agentlar va xavfsizlik masalalariBugun, 00:54Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi