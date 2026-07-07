Baseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdi

·0·Texno
Baseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdi

Zamonaviy gadjetlar bozorida ixchamlik va samaradorlik uygʻunligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchi brendlardan biri boʻlgan Baseus kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — Picogo Air AM71 magnitli tashqi akkumulyatorining global savdosini boshladi. Ushbu qurilma oʻzining rekord darajadagi yupqa korpusi bilan koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning qalinligida boʻlib, u bor-yoʻgʻi 6,8 millimetrni tashkil etadi. Bunday oʻlcham qurilmani smartfon orqasiga yopishtirilgan holatda ham deyarli sezilmas qiladi va kundalik foydalanishda noqulaylik tugʻdirmaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Picogo Air AM71 hozirda AQSH, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bozorlarida sotuvga chiqdi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat quvvati

Garchi qurilma juda yupqa boʻlsa-da, uning ichiga 5000 mA·sh sigʻimli akkumulyator joylashtirilgan. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlarni kamida bir marta toʻliq quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi. Qurilma simsiz magnit quvvatlash rejimida 7,5 W quvvat beradi. Agar foydalanuvchi USB-C porti orqali kabel yordamida quvvatlashni afzal koʻrsa, quvvat uzatish tezligi 20 W gacha koʻtariladi.

Baseus muhandislari qurilmaning xavfsizligi va chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Picogo Air AM71 korpusi alyuminiydan tayyorlangan boʻlib, uning yuzasi maxsus riflangan (gʻadir-budur) shaklga ega. Bu dizayn nafaqat estetik koʻrinish beradi, balki ish jarayonida issiqlikning samarali tarqalishini taʼminlab, qurilmaning qizib ketishidan himoya qiladi.

Aqlli boshqaruv va narx siyosati

Yana bir diqqatga sazovor jihati — NFC PowerSense texnologiyasining joriy etilganidir. Ushbu funksiya yordamida foydalanuvchilar maxsus mobil ilova orqali real vaqt rejimida quyidagi maʼlumotlarni kuzatib borishlari mumkin:

  • Akkumulyatorning joriy quvvat darajasi;
  • Batareyaning umumiy holati va degradatsiyasi;
  • Quvvatlash sikllari soni;
  • Qurilmaning ishchi harorati.
Hozirda yangi gadjet kumushrang va qora ranglarda taklif etilmoqda. Narxlar masalasiga kelsak, Baseus Picogo Air AM71 AQSHda 69,99 dollar, Yevropa davlatlarida esa 69,99 yevro qiymatida baholangan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu turdagi mahsulotlar odatda rasmiy distribyutorlar yoki onlayn savdo maydonchalari orqali bir necha haftadan soʻng yetib keladi.

Ushbu gadjet ayniqsa iPhone foydalanuvchilari uchun MagSafe texnologiyasi bilan mukammal darajada mos kelishi sababli qulay tanlov boʻlishi mumkin. Ixchamlik va aqlli funksiyalar jamlanmasi yangi modelni bozordagi raqobatchilaridan sezilarli darajada ajratib turibdi.

BaseusAkkumulyatorTexnologiyaGadjetSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiRosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiBugun, 15:29Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26Ukraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiUkraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiBugun, 14:21Microsoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaMicrosoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaBugun, 13:56Redmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaRedmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaBugun, 13:25Rossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaRossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaBugun, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi