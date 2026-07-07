Baseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdi
Zamonaviy gadjetlar bozorida ixchamlik va samaradorlik uygʻunligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aksessuarlar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchi brendlardan biri boʻlgan Baseus kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — Picogo Air AM71 magnitli tashqi akkumulyatorining global savdosini boshladi. Ushbu qurilma oʻzining rekord darajadagi yupqa korpusi bilan koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning qalinligida boʻlib, u bor-yoʻgʻi 6,8 millimetrni tashkil etadi. Bunday oʻlcham qurilmani smartfon orqasiga yopishtirilgan holatda ham deyarli sezilmas qiladi va kundalik foydalanishda noqulaylik tugʻdirmaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Picogo Air AM71 hozirda AQSH, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bozorlarida sotuvga chiqdi.
Texnik imkoniyatlar va quvvat quvvatiGarchi qurilma juda yupqa boʻlsa-da, uning ichiga 5000 mA·sh sigʻimli akkumulyator joylashtirilgan. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlarni kamida bir marta toʻliq quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi. Qurilma simsiz magnit quvvatlash rejimida 7,5 W quvvat beradi. Agar foydalanuvchi USB-C porti orqali kabel yordamida quvvatlashni afzal koʻrsa, quvvat uzatish tezligi 20 W gacha koʻtariladi.
Baseus muhandislari qurilmaning xavfsizligi va chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Picogo Air AM71 korpusi alyuminiydan tayyorlangan boʻlib, uning yuzasi maxsus riflangan (gʻadir-budur) shaklga ega. Bu dizayn nafaqat estetik koʻrinish beradi, balki ish jarayonida issiqlikning samarali tarqalishini taʼminlab, qurilmaning qizib ketishidan himoya qiladi.
Aqlli boshqaruv va narx siyosatiYana bir diqqatga sazovor jihati — NFC PowerSense texnologiyasining joriy etilganidir. Ushbu funksiya yordamida foydalanuvchilar maxsus mobil ilova orqali real vaqt rejimida quyidagi maʼlumotlarni kuzatib borishlari mumkin:
- Akkumulyatorning joriy quvvat darajasi;
- Batareyaning umumiy holati va degradatsiyasi;
- Quvvatlash sikllari soni;
- Qurilmaning ishchi harorati.
Ushbu gadjet ayniqsa iPhone foydalanuvchilari uchun MagSafe texnologiyasi bilan mukammal darajada mos kelishi sababli qulay tanlov boʻlishi mumkin. Ixchamlik va aqlli funksiyalar jamlanmasi yangi modelni bozordagi raqobatchilaridan sezilarli darajada ajratib turibdi.
…