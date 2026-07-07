Rosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdi

·26·Texno
Rosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdi

Rossiyaning “Rosatom” davlat korporatsiyasi “Innoprom-2024” xalqaro sanoat koʻrgazmasida elektromobillar sanoatida yangi sahifa ochishi kutilayotgan noyob ishlanmani namoyish etdi. Bu — statsionar tarmoqqa bogʻlanmagan, mustaqil harakatlanuvchi mobil elektr quvvatlash stansiyasidir (EQS). Mazkur texnologiya infratuzilma cheklangan hududlarda elektromobillarni quvvatlash muammosini hal qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anʼanaviy quvvatlash stansiyalaridan farqli oʻaroq, ushbu mobil qurilma elektr tarmoqlariga doimiy ulanishni talab qilmaydi. U biznes-markazlar, turar joy majmualari, savdo majmualari va yoʻl boʻyi turargohlarining istalgan nuqtasiga operativ yetib borish imkoniyatiga ega. Bu haydovchilarga oʻz avtomobillarini maxsus joyga olib borish emas, balki quvvatlagichni oʻz yonlariga chaqirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va avtonom boshqaruv

Qurilmaning ichki qismiga 105 kW·soat sigʻimga ega energiya jamlagichi oʻrnatilgan boʻli b, u 60 kW gacha boʻIgan maksimal quvvat bilan oʻzgarmas tokda tezkor quvvatlashni taʼminlaydi. ixbt.com maʼIumotiga koʻra, oʻrtacha sigʻimli elektromobil akkumulyatorini bunday stansiya yordamida toʻldirish uchun taxminan 30 daqiqa vaqt kifoya qiladi. Quvvatlash jarayoni yakunlangach, stansiya mustaqil ravishda bazaga qaytadi va oʻz energiyasini tiklaydi.

“Rosatom” muhandislari stansiyani toʻliq haydovchisiz harakatlanish tizimi bilan jihozlashgan. U turargoh boʻylab harakatlanish, toʻsiqlarni aylanib oʻtish va avtomobilga aniq yaqinlashish qobiliyatiga ega. Tizim navigatsiyasi hududning raqamli xaritasi, kompyuter koʻrishi, maxsus kameralar, radar va lidar datchiklariga asoslangan.

Eʻtiborli jihati shundaki, qurilma GPS navigatsiya tizimiga bogʻliq emas. Bu esa uni sunʼ'iy yoʻldosh signallari yaxshi yetib bormaydigan yopiq maydonlarda, yer osti avtoturargohlarida va sanoat obʼyeqtlarida samarali ishlatish imkonini beradi. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida tizimda masofaviy operator nazorati ham koʻzda tutilgan.

Xavfsizlik va istiqbollar

Agar sunʼ'iy intellekt murakkab vaziyatga duch kelsa va uni mustaqil hal qila olmasa, himoyalangan aloqa kanali orqali masofaviy operator boshqaruvni oʻz qoʻllariga olishi mumkin. Ushbu mobil EQS “Rosatomʻning avtonom harakatlanish sohasidagi oʻz xususiy texnologik ishlanmalariga tayanadi, bu esa loyihaning texnik mustaqilligini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston kabi elektromobillar soni jadal oʻsib borayotgan mamlakatlarda bunday mobil yechimlar katta ahamiyatga ega. Shahar markazlaridagi tirband turargohlarda statsionar quvvatlash stansiyalarini oʻrnatish uchun joy va quvvat yetishmasligi sharoitida, bunday “aqlilli” qurilmalar infratuzilmadagi boʻshliqlarni samarali toʻldirishi mumkin.

RosatomElektromobilTexnologiyaQuvvatlash StansiyasiRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBaseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBugun, 15:50Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26Ukraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiUkraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiBugun, 14:21Microsoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaMicrosoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaBugun, 13:56Redmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaRedmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqdaBugun, 13:25Rossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaRossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaBugun, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi