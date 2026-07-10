Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladi

·26·Texno
Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladi

Elektromobillar bozoriga yangi kirib kelgan va milliarder Jeff Bezos tomonidan moliyalashtirilgan Slate Auto startapi oʻzining ilk mahsulotlarini oʻziga xos uslubda taqdim etishda davom etmoqda. Kompaniya oddiylik va mijozning xohishiga koʻra moslashuvchanlik tamoyiliga tayanib, yangi elektromobillarini bezash uchun mashhur qalam ishlab chiqaruvchi Crayola brendi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Slate Auto tomonidan taklif etilayotgan asosiy konsepsiya shundan iboratki, xaridor 24 950 dollar evaziga boʻyalmagan, kulrang tusdagi bazaviy elektromobilni sotib oladi. Avtomobil 205 mil (taxminan 330 km) masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega boʻlib, unda ortiqcha texnologik murakkabliklar mavjud emas. Buning oʻrniga, foydalanuvchilar maxsus vinil qoplamalar (wraps) yordamida mashina dizaynini oʻz didiga moslashtirishlari mumkin.

Ranglar jilosi va yangi hamkorlik

Crayola bilan hamkorlik doirasida Slate Auto beshta eksklyuziv rangdagi avtomobil qoplamalarini taqdim etdi. Bular qatoriga Cerulean (koʻk), Fern (yashil), Jersey Tomato (qizil), Razzmatazz (toʻq pushti) va Dandelion (sariq) kabi brendning ramziy ranglari kiritilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu maxsus rangli qoplamalarning narxi 1 549,99 dollarni tashkil etadi.

Mazkur paketni sotib olgan mijozlarga faqatgina tashqi koʻrinish emas, balki qoʻshimcha aksessuarlar ham taqdim etiladi. Xususan, avtomobil rangiga mos keladigan Crayola brendidagi kalit brelogi hamda asboblar paneliga oʻrnatiladigan maxsus badiiy element — "Slatelet" ham yetkazib beriladi. Bu qadam avtomobilni shunchaki transport vositasi emas, balki shaxsiy ijod namunasi sifatida koʻrsatishga qaratilgan.

Crayola kompaniyasining global hamkorlik boʻlimi rahbari Anna Roca ushbu loyiha brend tarixidagi ilk avtomobil sanoati bilan bogʻliq hamkorlik ekanini taʼkidladi. Slate Auto vakillari esa kelgusida boshqa ijodkorlar va kompaniyalar bilan ham yangi dizaynlar ustida ishlashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Hozirda kompaniya Nyu-Yorklik rassom Max Kolo bilan ham shunday loyiha ustida ishlamoqda.

Bozordagi oʻrni va istiqbollari

Slate Auto avtomobil sanoatida hali juda yosh hisoblanadi. Kompaniya 2025-yilning aprel oyida oʻz faoliyatini ochiq eʼlon qilgan boʻlib, hali ilk mahsulotlarini xaridorlarga yetkazib berishni boshlagani yoʻq. Shunga qaramay, arzon narx va yuqori darajadagi kastomizatsiya (shaxsiylashtirish) imkoniyati koʻplab investorlar va isteʼmolchilar eʼtiborini tortmoqda.

Kompaniyaning narx siyosati ham diqqatga sazovor:

  • Ikki oʻrinli bazaviy yuk mashinasi (truck) — 24 950 dollar;
  • Besh oʻrinli SUV (yoʻltanlamas) koʻrinishidagi modifikatsiya — 29 950 dollar;
  • Turli rangdagi vinil qoplamalar va aksessuarlar — alohida narxda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday arzon va tejamkor elektromobillar kirib kelishi kelajakda shahar ichidagi yuk tashish va shaxsiy transport xarajatlarini kamaytirishda muhim rol oʻynashi mumkin. Hozircha Slate Auto faqat AQSH bozoriga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, Jeff Bezos kabi yirik investorlarning qoʻllab-quvvatlashi loyihaning global miqyosga chiqish ehtimolini oshiradi.

Slate AutoElektromobilJeff BezosCrayolaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrMeta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrBugun, 00:58Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiStartaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiBugun, 00:52Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiAriel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiBugun, 00:52LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaLG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaBugun, 00:24OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiOpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiBugun, 00:21Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiMax milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi