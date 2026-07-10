Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladi
Elektromobillar bozoriga yangi kirib kelgan va milliarder Jeff Bezos tomonidan moliyalashtirilgan Slate Auto startapi oʻzining ilk mahsulotlarini oʻziga xos uslubda taqdim etishda davom etmoqda. Kompaniya oddiylik va mijozning xohishiga koʻra moslashuvchanlik tamoyiliga tayanib, yangi elektromobillarini bezash uchun mashhur qalam ishlab chiqaruvchi Crayola brendi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Slate Auto tomonidan taklif etilayotgan asosiy konsepsiya shundan iboratki, xaridor 24 950 dollar evaziga boʻyalmagan, kulrang tusdagi bazaviy elektromobilni sotib oladi. Avtomobil 205 mil (taxminan 330 km) masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega boʻlib, unda ortiqcha texnologik murakkabliklar mavjud emas. Buning oʻrniga, foydalanuvchilar maxsus vinil qoplamalar (wraps) yordamida mashina dizaynini oʻz didiga moslashtirishlari mumkin.
Ranglar jilosi va yangi hamkorlikCrayola bilan hamkorlik doirasida Slate Auto beshta eksklyuziv rangdagi avtomobil qoplamalarini taqdim etdi. Bular qatoriga Cerulean (koʻk), Fern (yashil), Jersey Tomato (qizil), Razzmatazz (toʻq pushti) va Dandelion (sariq) kabi brendning ramziy ranglari kiritilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu maxsus rangli qoplamalarning narxi 1 549,99 dollarni tashkil etadi.
Mazkur paketni sotib olgan mijozlarga faqatgina tashqi koʻrinish emas, balki qoʻshimcha aksessuarlar ham taqdim etiladi. Xususan, avtomobil rangiga mos keladigan Crayola brendidagi kalit brelogi hamda asboblar paneliga oʻrnatiladigan maxsus badiiy element — "Slatelet" ham yetkazib beriladi. Bu qadam avtomobilni shunchaki transport vositasi emas, balki shaxsiy ijod namunasi sifatida koʻrsatishga qaratilgan.
Crayola kompaniyasining global hamkorlik boʻlimi rahbari Anna Roca ushbu loyiha brend tarixidagi ilk avtomobil sanoati bilan bogʻliq hamkorlik ekanini taʼkidladi. Slate Auto vakillari esa kelgusida boshqa ijodkorlar va kompaniyalar bilan ham yangi dizaynlar ustida ishlashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Hozirda kompaniya Nyu-Yorklik rassom Max Kolo bilan ham shunday loyiha ustida ishlamoqda.
Bozordagi oʻrni va istiqbollariSlate Auto avtomobil sanoatida hali juda yosh hisoblanadi. Kompaniya 2025-yilning aprel oyida oʻz faoliyatini ochiq eʼlon qilgan boʻlib, hali ilk mahsulotlarini xaridorlarga yetkazib berishni boshlagani yoʻq. Shunga qaramay, arzon narx va yuqori darajadagi kastomizatsiya (shaxsiylashtirish) imkoniyati koʻplab investorlar va isteʼmolchilar eʼtiborini tortmoqda.
Kompaniyaning narx siyosati ham diqqatga sazovor:
- Ikki oʻrinli bazaviy yuk mashinasi (truck) — 24 950 dollar;
- Besh oʻrinli SUV (yoʻltanlamas) koʻrinishidagi modifikatsiya — 29 950 dollar;
- Turli rangdagi vinil qoplamalar va aksessuarlar — alohida narxda.
…