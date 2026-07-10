Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davr

·0·Texno
Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davr

Sunʼiy intellekt bozoridagi poyga yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Mark Zuckerberg boshqaruvidagi Meta korporatsiyasi oʻzining agentlik funksiyalariga ega boʻlgan Muse Spark 1.1 multimodal modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu texnologiya bevosita dasturiy kodlar bilan ishlash va murakkab raqamli ish jarayonlarini avtomatlashtirishga yoʻnaltirilgan boʻlib, OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning mahsulotlariga jiddiy raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Muse Spark 1.1 modelining asosiy ustunligi uning koʻp bosqichli mantiqiy fikrlash qobiliyatidir. Meta vakillarining taʼkidlashicha, tizim nafaqat oddiy kod yozish, balki yirik korporativ tizimlarda yangi funksiyalarni joriy etish, xatoliklarni (bug) tuzatish va kod bazalarini bir platformadan boshqasiga koʻchirish kabi murakkab vazifalarni mustaqil bajara oladi. Bu esa dasturchilarning kundalik mehnatini sezilarli darajada yengillashtirishi kutilmoqda.

Raqobat va narx siyosati

Garchi Meta ushbu yoʻnalishda oʻz raqiblaridan biroz kechikkan boʻlsa-da, kompaniya foydalanuvchilarni hamyonbop narxlar bilan jalb qilishni koʻzlamoqda. Reuters agentligi bergan maʼlumotlarga koʻra, Muse Spark 1.1 dan foydalanish narxi har bir million kirish tokeni uchun 1,25 dollar, chiqish tokenlari uchun esa 4,25 dollar etib belgilangan. Bu koʻrsatkich Anthropic kompaniyasining Claude Haiku 4.5 va OpenAIʼning GPT-5.6 Luna modellariga deyarli teng yoki ulardan biroz yuqoriroqdir.

Meta rahbari Mark Zuckerberg ushbu relizga alohida eʼtibor qaratdi. U hatto oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida oxirgi bir necha yil ichida ilk bor post qoldirdi. Zuckerberg Muse Spark 1.1 modelini "arzon narxdagi kuchli agentlik va dasturlash vositasi" deb atadi hamda yaqin orada yanada mukammalroq modellar taqdim etilishiga shama qildi.

Texnologik imkoniyatlar

Kompaniya blogida eʼlon qilingan rasmiy bayonotga koʻra, yangi model quyidagi yoʻnalishlarda yuqori samaradorlik koʻrsatadi:

  • Tashqi ilovalar va servislar oʻrtasida murakkab rejalashtirishni amalga oshirish;
  • Katta hajmdagi kod migratsiyalarini boshqarish;
  • Raqamli ish oqimlarini (workflows) avtomatlashtirish;
  • Kompyuter interfeysidan mustaqil foydalanish va asbob-uskunalarni boshqarish.
Joriy hafta sunʼiy intellekt olami uchun nihoyatda samarali boʻldi. Meta Muse Spark 1.1 dan tashqari, tasvirlar yaratishga ixtisoslashgan Muse Image modelini ham namoyish etdi. Shu bilan birga, bozorda OpenAI oʻzining yangi GPT-5.6 oilasini, xAI esa Grok modelining yangilangan versiyasini taqdim etdi. Bunday shiddatli raqobat sharoitida Meta oʻzining ochiqlik va arzonlik strategiyasi bilan yetakchilikni qoʻlga kiritishga urinmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Muse Spark 1.1 ning chiqarilishi korporativ mijozlar uchun tanlov imkoniyatini kengaytiradi. Endilikda kompaniyalar faqatgina ChatGPT yoki Claude bilan cheklanib qolmasdan, Metaʼning agentlik imkoniyatlaridan ham foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu esa oʻz navbatida sunʼiy intellekt texnologiyalarining yanada arzonlashishiga va ommalashishiga xizmat qiladi.

MetaMuse SparkSunʼiy IntellektDasturlashMark Zuckerberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiStartaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiBugun, 00:52Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiAriel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiBugun, 00:52LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaLG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaBugun, 00:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiBugun, 00:23OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiOpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiBugun, 00:21Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiMax milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi