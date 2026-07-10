Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davr
Sunʼiy intellekt bozoridagi poyga yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Mark Zuckerberg boshqaruvidagi Meta korporatsiyasi oʻzining agentlik funksiyalariga ega boʻlgan Muse Spark 1.1 multimodal modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu texnologiya bevosita dasturiy kodlar bilan ishlash va murakkab raqamli ish jarayonlarini avtomatlashtirishga yoʻnaltirilgan boʻlib, OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning mahsulotlariga jiddiy raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Muse Spark 1.1 modelining asosiy ustunligi uning koʻp bosqichli mantiqiy fikrlash qobiliyatidir. Meta vakillarining taʼkidlashicha, tizim nafaqat oddiy kod yozish, balki yirik korporativ tizimlarda yangi funksiyalarni joriy etish, xatoliklarni (bug) tuzatish va kod bazalarini bir platformadan boshqasiga koʻchirish kabi murakkab vazifalarni mustaqil bajara oladi. Bu esa dasturchilarning kundalik mehnatini sezilarli darajada yengillashtirishi kutilmoqda.
Raqobat va narx siyosatiGarchi Meta ushbu yoʻnalishda oʻz raqiblaridan biroz kechikkan boʻlsa-da, kompaniya foydalanuvchilarni hamyonbop narxlar bilan jalb qilishni koʻzlamoqda. Reuters agentligi bergan maʼlumotlarga koʻra, Muse Spark 1.1 dan foydalanish narxi har bir million kirish tokeni uchun 1,25 dollar, chiqish tokenlari uchun esa 4,25 dollar etib belgilangan. Bu koʻrsatkich Anthropic kompaniyasining Claude Haiku 4.5 va OpenAIʼning GPT-5.6 Luna modellariga deyarli teng yoki ulardan biroz yuqoriroqdir.
Meta rahbari Mark Zuckerberg ushbu relizga alohida eʼtibor qaratdi. U hatto oʻzining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida oxirgi bir necha yil ichida ilk bor post qoldirdi. Zuckerberg Muse Spark 1.1 modelini "arzon narxdagi kuchli agentlik va dasturlash vositasi" deb atadi hamda yaqin orada yanada mukammalroq modellar taqdim etilishiga shama qildi.
Texnologik imkoniyatlarKompaniya blogida eʼlon qilingan rasmiy bayonotga koʻra, yangi model quyidagi yoʻnalishlarda yuqori samaradorlik koʻrsatadi:
- Tashqi ilovalar va servislar oʻrtasida murakkab rejalashtirishni amalga oshirish;
- Katta hajmdagi kod migratsiyalarini boshqarish;
- Raqamli ish oqimlarini (workflows) avtomatlashtirish;
- Kompyuter interfeysidan mustaqil foydalanish va asbob-uskunalarni boshqarish.
Xulosa qilib aytganda, Muse Spark 1.1 ning chiqarilishi korporativ mijozlar uchun tanlov imkoniyatini kengaytiradi. Endilikda kompaniyalar faqatgina ChatGPT yoki Claude bilan cheklanib qolmasdan, Metaʼning agentlik imkoniyatlaridan ham foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu esa oʻz navbatida sunʼiy intellekt texnologiyalarining yanada arzonlashishiga va ommalashishiga xizmat qiladi.
…