Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladi
Intel kompaniyasi oʻzining navbatdagi avlod Nova Lake-S ish stoli protsessorlari uchun inqilobiy oʻzgarish tayyorlamoqda. Yangi chiplar tarkibidagi integratsiyalashgan grafik yadrolar (iGPU) shu qadar kuchli boʻladiki, ular koʻplab oʻrta darajadagi diskret videokartalar bilan bemalol raqobatlasha oladi. Bu kompyuter foydalanuvchilari uchun qoʻshimcha grafik karta sotib olmasdan ham yuqori unumdorlikka erishish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jaykihn taxallusi ostidagi nufuzli insayderning maʼlumotlariga koʻra, Nova Lake-S turkumidagi protsessorlar 12 tagacha grafik yadroga ega boʻlgan iGPU bilan jihozlanadi. Taqqoslash uchun, hozirgi vaqtda oʻz sinfidagi eng kuchli yechim hisoblangan Arc B390 ham aynan 12 ta yadroga ega. Biroq yangi avlod protsessorlari faqat yadro soni bilan cheklanib qolmaydi.
Yangi Xe3P arxitekturasi va unumdorlikAsosiy yangilik shundaki, joriy Arc B390 modeli Xe3 arxitekturasiga asoslangan boʻlsa, Nova Lake-S modellari takomillashtirilgan Xe3P arxitekturasidan foydalanadi. Bu yerda "P" indeksi (Performance) bevosita unumdorlikka yoʻnaltirilgan optimizatsiyalarni anglatadi. Bu esa grafik yadro nafaqat energiya tejamkorligi, balki maksimal quvvat borasida ham yangi bosqichga chiqishini koʻrsatadi.
Ish stoli kompyuterlari uchun moʻljallangan protsessorlarda quvvat sarfi cheklovlari mobil qurilmalarga qaraganda ancha yuqori ekanligini hisobga olsak, mazkur grafik yadrolar Arc B390 modelidan sezilarli darajada oʻzib ketishi kutilmoqda. Shuningdek, xuddi shunday grafik quvvat Nova Lake-H seriyasidagi ayrim yuqori unumdor noutbuk protsessorlarida ham qoʻllanilishi rejalashtirilgan.
Bozordagi oʻzgarishlar va foydalanuvchilar uchun foydaHozircha aynan qaysi modellar eng kuchli grafik yadro bilan taʼminlanishi aniq emas. Mutaxassislarning fikricha, Intel ushbu texnologiyani oʻrta byudjetli protsessorlarga tatbiq etishi mumkin. Bu esa foydalanuvchilarga alohida videokarta sotib olmasdan, zamonaviy oʻyinlarni oʻynash va grafik dasturlarda ishlash imkonini beradigan ixcham va arzon tizimlar yigʻish imkonini beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Chunki diskret videokartalar narxi yuqori boʻlgan sharoitda, protsessorning oʻzida kuchli grafikaga ega boʻlish ham hamyonboplik, ham energiya tejamkorligi jihatidan katta ustunlik beradi. Intel kompaniyasining ushbu strategiyasi AMD kompaniyasining APU (Accelerated Processing Unit) segmentidagi hukmronligiga jiddiy zarba boʻlishi kutilmoqda.
…