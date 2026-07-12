Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladi

·0·Texno
Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladi

Intel kompaniyasi oʻzining navbatdagi avlod Nova Lake-S ish stoli protsessorlari uchun inqilobiy oʻzgarish tayyorlamoqda. Yangi chiplar tarkibidagi integratsiyalashgan grafik yadrolar (iGPU) shu qadar kuchli boʻladiki, ular koʻplab oʻrta darajadagi diskret videokartalar bilan bemalol raqobatlasha oladi. Bu kompyuter foydalanuvchilari uchun qoʻshimcha grafik karta sotib olmasdan ham yuqori unumdorlikka erishish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jaykihn taxallusi ostidagi nufuzli insayderning maʼlumotlariga koʻra, Nova Lake-S turkumidagi protsessorlar 12 tagacha grafik yadroga ega boʻlgan iGPU bilan jihozlanadi. Taqqoslash uchun, hozirgi vaqtda oʻz sinfidagi eng kuchli yechim hisoblangan Arc B390 ham aynan 12 ta yadroga ega. Biroq yangi avlod protsessorlari faqat yadro soni bilan cheklanib qolmaydi.

Yangi Xe3P arxitekturasi va unumdorlik

Asosiy yangilik shundaki, joriy Arc B390 modeli Xe3 arxitekturasiga asoslangan boʻlsa, Nova Lake-S modellari takomillashtirilgan Xe3P arxitekturasidan foydalanadi. Bu yerda "P" indeksi (Performance) bevosita unumdorlikka yoʻnaltirilgan optimizatsiyalarni anglatadi. Bu esa grafik yadro nafaqat energiya tejamkorligi, balki maksimal quvvat borasida ham yangi bosqichga chiqishini koʻrsatadi.

Ish stoli kompyuterlari uchun moʻljallangan protsessorlarda quvvat sarfi cheklovlari mobil qurilmalarga qaraganda ancha yuqori ekanligini hisobga olsak, mazkur grafik yadrolar Arc B390 modelidan sezilarli darajada oʻzib ketishi kutilmoqda. Shuningdek, xuddi shunday grafik quvvat Nova Lake-H seriyasidagi ayrim yuqori unumdor noutbuk protsessorlarida ham qoʻllanilishi rejalashtirilgan.

Bozordagi oʻzgarishlar va foydalanuvchilar uchun foyda

Hozircha aynan qaysi modellar eng kuchli grafik yadro bilan taʼminlanishi aniq emas. Mutaxassislarning fikricha, Intel ushbu texnologiyani oʻrta byudjetli protsessorlarga tatbiq etishi mumkin. Bu esa foydalanuvchilarga alohida videokarta sotib olmasdan, zamonaviy oʻyinlarni oʻynash va grafik dasturlarda ishlash imkonini beradigan ixcham va arzon tizimlar yigʻish imkonini beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Chunki diskret videokartalar narxi yuqori boʻlgan sharoitda, protsessorning oʻzida kuchli grafikaga ega boʻlish ham hamyonboplik, ham energiya tejamkorligi jihatidan katta ustunlik beradi. Intel kompaniyasining ushbu strategiyasi AMD kompaniyasining APU (Accelerated Processing Unit) segmentidagi hukmronligiga jiddiy zarba boʻlishi kutilmoqda.

IntelПроцессорNova LakeТехнологияVideokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiTimex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiKecha, 23:29Airbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiAirbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiKecha, 22:54Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiXiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiKecha, 22:25SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiKecha, 21:50Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiHuawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiKecha, 21:20Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaGlobal bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaKecha, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi