Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnoma

·0·Texno
Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnoma

Dunyoning eng boy insonlaridan biri Elon Musk sunʼiy intellekt bozoridagi asosiy raqiblaridan biri hisoblangan Anthropic kompaniyasiga nisbatan oʻz munosabatini keskin oʻzgartirdi. X ijtimoiy tarmogʻidagi foydalanuvchilar Musk istalgan vaqtda raqibini SpaceX serverlaridan uzib qoʻyishi mumkinligi haqida xavotir bildirganidan soʻng, milliarder ushbu laboratoriyani yuqori baholashini va bunday ish uning uslubiga xos emasligini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Musk oʻz bayonotida Anthropic haqida ilgari bildirgan salbiy fikrlari notoʻgʻri boʻlganini tan oldi. 2025-yil sentyabr oyida u ushbu kompaniyaning muvaffaqiyatiga shubha qilgan boʻlsa, bugungi kunga kelib ularni soha yetakchisi deb atamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic hozirda korporativ mijozlar oʻrtasida sunʼiy intellekt bozorining eng katta ulushiga egalik qiladi.

Milliard dollarlik texnologik ittifoq

Hozirgi vaqtda Anthropic SpaceX kompaniyasining eng yirik mijozlaridan biri hisoblanadi. 2026-yil iyul holatiga koʻra, tomonlar oʻrtasida ulkan shartnoma imzolangan. Unga koʻra, Anthropic kompaniyasi xAI boʻlinmasining Memfisdagi Colossus 1 maʼlumotlar markazidan 300 megavatt quvvatni ijaraga olgan. Ushbu kelishuv SpaceX uchun 2029-yilgacha taxminan 40 milliard dollar daromad keltirishi kutilmoqda.

Shartnoma shartlariga koʻra, Anthropic har oyda 1,25 milliard dollar toʻlov amalga oshiradi. Qizigʻi shundaki, Google ham SpaceX infratuzilmasidan foydalanish uchun oyiga 920 million dollar toʻlash boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu Elon Muskning kosmik va texnologik imperiyasi nafaqat oʻz loyihalari, balki butun sanoat uchun tayanch nuqtasiga aylanayotganidan dalolat beradi.

Raqobat va "Elon Musk uslubi"

Musk oʻz raqiblarini qiyin ahvolda qoldirmasligiga isbot sifatida Tesla va SpaceX kompaniyalaridagi tajribasini misol qilib keltirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Tesla oʻz patentlarini ochiq eʼlon qilgan va Supercharger quvvatlash tarmogʻini boshqa elektromobillar uchun ham ochib bergan. Shuningdek, SpaceX raqobatdosh sunʼiy yoʻldosh tizimlarini adolatli narxlarda orbitaga olib chiqishda davom etmoqda.

"Ular hozirda sunʼiy intellekt sohasida yaqqol yetakchi. Hech bir kompaniya Mythos/Fable kabi kuchli modelni taqdim eta olgani yoʻq va yaqin orada Mythos 2 ham tayyor boʻlishiga shubham yoʻq. Men hech qachon raqib boʻlsa ham ularga zarar yetkazadigan tarzda aloqani uzib qoʻymayman", — deb yozdi Elon Musk.

Garchi Musk OpenAI kabi baʼzi raqiblari bilan sudlashib kelayotgan boʻlsa-da, Anthropic bilan munosabatlar oʻzaro manfaatli koʻrinish olgan. Shartnomani toʻsatdan bekor qilish nafaqat huquqiy oqibatlarga olib keladi, balki SpaceX uchun ulkan moliyaviy yoʻqotish demakdir. Bundan tashqari, SpaceX muhandislari Anthropic bilan ishlash jarayonida ilgʻor sunʼiy intellekt tizimlarini qoʻllab-quvvatlash boʻyicha qimmatli tajriba orttirmoqdalar.

Elon MuskAnthropicSpaceXSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiOpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiBugun, 03:56Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiRostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiBugun, 03:52Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiRyzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiSunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 03:27OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingOpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingBugun, 03:26Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Bugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi