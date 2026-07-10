Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnoma
Dunyoning eng boy insonlaridan biri Elon Musk sunʼiy intellekt bozoridagi asosiy raqiblaridan biri hisoblangan Anthropic kompaniyasiga nisbatan oʻz munosabatini keskin oʻzgartirdi. X ijtimoiy tarmogʻidagi foydalanuvchilar Musk istalgan vaqtda raqibini SpaceX serverlaridan uzib qoʻyishi mumkinligi haqida xavotir bildirganidan soʻng, milliarder ushbu laboratoriyani yuqori baholashini va bunday ish uning uslubiga xos emasligini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Musk oʻz bayonotida Anthropic haqida ilgari bildirgan salbiy fikrlari notoʻgʻri boʻlganini tan oldi. 2025-yil sentyabr oyida u ushbu kompaniyaning muvaffaqiyatiga shubha qilgan boʻlsa, bugungi kunga kelib ularni soha yetakchisi deb atamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic hozirda korporativ mijozlar oʻrtasida sunʼiy intellekt bozorining eng katta ulushiga egalik qiladi.
Milliard dollarlik texnologik ittifoqHozirgi vaqtda Anthropic SpaceX kompaniyasining eng yirik mijozlaridan biri hisoblanadi. 2026-yil iyul holatiga koʻra, tomonlar oʻrtasida ulkan shartnoma imzolangan. Unga koʻra, Anthropic kompaniyasi xAI boʻlinmasining Memfisdagi Colossus 1 maʼlumotlar markazidan 300 megavatt quvvatni ijaraga olgan. Ushbu kelishuv SpaceX uchun 2029-yilgacha taxminan 40 milliard dollar daromad keltirishi kutilmoqda.
Shartnoma shartlariga koʻra, Anthropic har oyda 1,25 milliard dollar toʻlov amalga oshiradi. Qizigʻi shundaki, Google ham SpaceX infratuzilmasidan foydalanish uchun oyiga 920 million dollar toʻlash boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu Elon Muskning kosmik va texnologik imperiyasi nafaqat oʻz loyihalari, balki butun sanoat uchun tayanch nuqtasiga aylanayotganidan dalolat beradi.
Raqobat va "Elon Musk uslubi"Musk oʻz raqiblarini qiyin ahvolda qoldirmasligiga isbot sifatida Tesla va SpaceX kompaniyalaridagi tajribasini misol qilib keltirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Tesla oʻz patentlarini ochiq eʼlon qilgan va Supercharger quvvatlash tarmogʻini boshqa elektromobillar uchun ham ochib bergan. Shuningdek, SpaceX raqobatdosh sunʼiy yoʻldosh tizimlarini adolatli narxlarda orbitaga olib chiqishda davom etmoqda.
"Ular hozirda sunʼiy intellekt sohasida yaqqol yetakchi. Hech bir kompaniya Mythos/Fable kabi kuchli modelni taqdim eta olgani yoʻq va yaqin orada Mythos 2 ham tayyor boʻlishiga shubham yoʻq. Men hech qachon raqib boʻlsa ham ularga zarar yetkazadigan tarzda aloqani uzib qoʻymayman", — deb yozdi Elon Musk.
Garchi Musk OpenAI kabi baʼzi raqiblari bilan sudlashib kelayotgan boʻlsa-da, Anthropic bilan munosabatlar oʻzaro manfaatli koʻrinish olgan. Shartnomani toʻsatdan bekor qilish nafaqat huquqiy oqibatlarga olib keladi, balki SpaceX uchun ulkan moliyaviy yoʻqotish demakdir. Bundan tashqari, SpaceX muhandislari Anthropic bilan ishlash jarayonida ilgʻor sunʼiy intellekt tizimlarini qoʻllab-quvvatlash boʻyicha qimmatli tajriba orttirmoqdalar.
…