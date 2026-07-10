SpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildi

·53·Texno
SpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotga yuk tashish va raketalardan koʻp marotaba foydalanish borasida navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi. Navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga olib chiqish jarayonida Falcon 9 raketasining birinchi pogʻonasi oʻzining 36-parvozini amalga oshirib, jahon rekordini yangiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvoz 9-iyul kuni AQSHning Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan SLC-40 start maydonchasidan amalga oshirildi. Falcon 9 Block 5 raketasi oʻz bortidagi 29 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini past yer orbitasiga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Ushbu missiya nafaqat texnik vazifani bajarishi, balki texnologik barqarorlikni namoyish etishi bilan ham ahamiyatlidir.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, B1067 raqamli tezlatkich oʻz vazifasini bajargach, Atlantika okeanidagi maxsus suzuvchi platformaga vertikal holda qoʻndi. Bu mazkur raketa pogʻonasi uchun 36-marta amalga oshirilgan muvaffaqiyatli parvoz va qoʻnish boʻlib, SpaceX tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichga aylandi.

Kosmik parvozlar narxini pasaytirish strategiyasi

SpaceX kompaniyasining asosiy maqsadi koinotga chiqish xarajatlarini maksimal darajada kamaytirishdir. Birinchi pogʻonani qayta-qayta ishlatish orqali kompaniya har bir parvoz narxini bir necha barobarga arzonlashtirishga erishmoqda. Bir necha yil avval bitta tezlatkichdan 10-15 marta foydalanish ulkan marra sifatida koʻrilgan boʻlsa, bugungi kunda bu koʻrsatkich ikki barobardan ham oshib ketdi.

Ushbu rekord SpaceX muhandislarining raketalarni qayta tiklash va ularga xizmat koʻrsatish borasidagi mahorati oʻsib borayotganidan dalolat beradi. Har bir muvaffaqiyatli qoʻnishdan soʻng, mutaxassislar pogʻonani sinchiklab tekshiruvdan oʻtkazadilar va keyingi missiyaga tayyorlaydilar.

Taʼkidlash joizki, SpaceX ushbu sohada yakka hukmronlikka intilayotgan bir paytda, boshqa davlatlar ham koʻp marta foydalaniladigan raketalar ustida ishlamoqda. Xususan, xuddi shu kuni Xitoyda ham Long March 10B koʻp marta ishlatiladigan raketasining muvaffaqiyatli sinovlari oʻtkazilgani haqida xabarlar tarqaldi.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va mutaxassislari uchun bu kabi yangiliklar global texnologik poyganing yangi bosqichini anglatadi. Falcon 9 raketasining bunday chidamliligi kelajakda nafaqat sunʼiy yoʻldoshlar, balki sayyoralararo missiyalar va koinot turizmi uchun ham yangi ufqlarni ochib beradi.

SpaceXFalcon 9StarlinkIlon MaskKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiKoinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiBugun, 16:30Max milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaMax milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaBugun, 15:57Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiToshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiBugun, 15:03Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinWildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinBugun, 14:58Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiAloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiBugun, 14:20Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiMisrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi