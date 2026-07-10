SpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotga yuk tashish va raketalardan koʻp marotaba foydalanish borasida navbatdagi tarixiy natijani qayd etdi. Navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga olib chiqish jarayonida Falcon 9 raketasining birinchi pogʻonasi oʻzining 36-parvozini amalga oshirib, jahon rekordini yangiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Parvoz 9-iyul kuni AQSHning Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan SLC-40 start maydonchasidan amalga oshirildi. Falcon 9 Block 5 raketasi oʻz bortidagi 29 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini past yer orbitasiga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Ushbu missiya nafaqat texnik vazifani bajarishi, balki texnologik barqarorlikni namoyish etishi bilan ham ahamiyatlidir.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, B1067 raqamli tezlatkich oʻz vazifasini bajargach, Atlantika okeanidagi maxsus suzuvchi platformaga vertikal holda qoʻndi. Bu mazkur raketa pogʻonasi uchun 36-marta amalga oshirilgan muvaffaqiyatli parvoz va qoʻnish boʻlib, SpaceX tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichga aylandi.
Kosmik parvozlar narxini pasaytirish strategiyasiSpaceX kompaniyasining asosiy maqsadi koinotga chiqish xarajatlarini maksimal darajada kamaytirishdir. Birinchi pogʻonani qayta-qayta ishlatish orqali kompaniya har bir parvoz narxini bir necha barobarga arzonlashtirishga erishmoqda. Bir necha yil avval bitta tezlatkichdan 10-15 marta foydalanish ulkan marra sifatida koʻrilgan boʻlsa, bugungi kunda bu koʻrsatkich ikki barobardan ham oshib ketdi.
Ushbu rekord SpaceX muhandislarining raketalarni qayta tiklash va ularga xizmat koʻrsatish borasidagi mahorati oʻsib borayotganidan dalolat beradi. Har bir muvaffaqiyatli qoʻnishdan soʻng, mutaxassislar pogʻonani sinchiklab tekshiruvdan oʻtkazadilar va keyingi missiyaga tayyorlaydilar.
Taʼkidlash joizki, SpaceX ushbu sohada yakka hukmronlikka intilayotgan bir paytda, boshqa davlatlar ham koʻp marta foydalaniladigan raketalar ustida ishlamoqda. Xususan, xuddi shu kuni Xitoyda ham Long March 10B koʻp marta ishlatiladigan raketasining muvaffaqiyatli sinovlari oʻtkazilgani haqida xabarlar tarqaldi.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va mutaxassislari uchun bu kabi yangiliklar global texnologik poyganing yangi bosqichini anglatadi. Falcon 9 raketasining bunday chidamliligi kelajakda nafaqat sunʼiy yoʻldoshlar, balki sayyoralararo missiyalar va koinot turizmi uchun ham yangi ufqlarni ochib beradi.
…