Max milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilida
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ommalashib borayotgan Max milliy messenjeri oʻz interfeysini xalqaro tillarga moslashtirishda navbatdagi qadamni tashladi. Dastur ishlab chiquvchilari messenjerning Android platformasidagi talqiniga ispan tili interfeysini qoʻshishganini eʼlon qildi. Bu yangilik platformaning nafaqat MDH hududida, balki Lotin Amerikasi va Yevropa bozorlarida ham oʻz oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Messenjer matbuot xizmati xabariga koʻra, foydalanuvchilar ilovani soʻnggi versiyagacha yangilash orqali sozlamalar boʻlimidan ispan tilini tanlashlari mumkin. Til oʻzgartirilgandan soʻng, barcha asosiy funksiyalar — videoqoʻngʻiroqlar, guruhlardagi soʻrovnomalar va maxfiylik sozlamalari toʻliq ispan tilida aks etadi. Avvalroq platformada ingliz tili interfeysi ham ishga tushirilgan edi.
Xalqaro qamrov va foydalanuvchilar soniHozirgi vaqtda Max messenjerida roʻyxatdan oʻtish dunyoning 40 ta davlati, jumladan, Osiyo, Afrika, Yaqin Sharq va Lotin Amerikasi mamlakatlari aholisi uchun ochiq hisoblanadi. Iyul oyi holatiga koʻra, platformaning xorijiy foydalanuvchilari soni 10 million nafardan oshib ketgan. Bu koʻrsatkich milliy loyihaning global miqyosda raqobatbardosh ekanligini koʻrsatmoqda.
Qizigʻi shundaki, messenjerni yuklab olish boʻyicha eng yuqori koʻrsatkichlar aynan Oʻzbekiston, Qozogʻiston va Belarus hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Shuningdek, Armaniston, Ozarbayjon, Moldova, Hindiston va Turkiya kabi davlatlarda ham foydalanuvchilar faolligi sezilarli darajada yuqori ekani qayd etilgan.
Ispan tilining joriy etilishi tasodif emas, chunki Lotin Amerikasi davlatlari messenjer uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan yangi bozor hisoblanadi. Mazkur hududda ispan tili asosiy muloqot vositasi boʻlgani sababli, mahalliy foydalanuvchilar uchun qulay muhit yaratish maqsad qilingan. Bu esa Max messenjerining Telegram yoki WhatsApp kabi global gigantlar bilan raqobatda oʻz auditoriyasini kengaytirishiga yordam beradi.
Mutaxassislarning fikricha, milliy messenjerning bunday tez surʼatlarda rivojlanishi va koʻp tilli interfeysga oʻtishi uning texnik imkoniyatlari kengligidan dalolat beradi. Kelgusida boshqa ommabop tillarning qoʻshilishi va funksional imkoniyatlarning yanada boyitilishi kutilmoqda.
…