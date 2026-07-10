Max milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilida

·38·Texno
Max milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilida

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ommalashib borayotgan Max milliy messenjeri oʻz interfeysini xalqaro tillarga moslashtirishda navbatdagi qadamni tashladi. Dastur ishlab chiquvchilari messenjerning Android platformasidagi talqiniga ispan tili interfeysini qoʻshishganini eʼlon qildi. Bu yangilik platformaning nafaqat MDH hududida, balki Lotin Amerikasi va Yevropa bozorlarida ham oʻz oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Messenjer matbuot xizmati xabariga koʻra, foydalanuvchilar ilovani soʻnggi versiyagacha yangilash orqali sozlamalar boʻlimidan ispan tilini tanlashlari mumkin. Til oʻzgartirilgandan soʻng, barcha asosiy funksiyalar — videoqoʻngʻiroqlar, guruhlardagi soʻrovnomalar va maxfiylik sozlamalari toʻliq ispan tilida aks etadi. Avvalroq platformada ingliz tili interfeysi ham ishga tushirilgan edi.

Xalqaro qamrov va foydalanuvchilar soni

Hozirgi vaqtda Max messenjerida roʻyxatdan oʻtish dunyoning 40 ta davlati, jumladan, Osiyo, Afrika, Yaqin Sharq va Lotin Amerikasi mamlakatlari aholisi uchun ochiq hisoblanadi. Iyul oyi holatiga koʻra, platformaning xorijiy foydalanuvchilari soni 10 million nafardan oshib ketgan. Bu koʻrsatkich milliy loyihaning global miqyosda raqobatbardosh ekanligini koʻrsatmoqda.

Qizigʻi shundaki, messenjerni yuklab olish boʻyicha eng yuqori koʻrsatkichlar aynan Oʻzbekiston, Qozogʻiston va Belarus hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Shuningdek, Armaniston, Ozarbayjon, Moldova, Hindiston va Turkiya kabi davlatlarda ham foydalanuvchilar faolligi sezilarli darajada yuqori ekani qayd etilgan.

Ispan tilining joriy etilishi tasodif emas, chunki Lotin Amerikasi davlatlari messenjer uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan yangi bozor hisoblanadi. Mazkur hududda ispan tili asosiy muloqot vositasi boʻlgani sababli, mahalliy foydalanuvchilar uchun qulay muhit yaratish maqsad qilingan. Bu esa Max messenjerining Telegram yoki WhatsApp kabi global gigantlar bilan raqobatda oʻz auditoriyasini kengaytirishiga yordam beradi.

Mutaxassislarning fikricha, milliy messenjerning bunday tez surʼatlarda rivojlanishi va koʻp tilli interfeysga oʻtishi uning texnik imkoniyatlari kengligidan dalolat beradi. Kelgusida boshqa ommabop tillarning qoʻshilishi va funksional imkoniyatlarning yanada boyitilishi kutilmoqda.

Max MessenjeriТехнологияAndroidMobil IlovaMilliy Loyiha
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiKoinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiBugun, 16:30SpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiSpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 15:28Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiToshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiBugun, 15:03Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinWildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinBugun, 14:58Aloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiAloqa yoʻq joyda ham ishlaydi: Hindistonda yangi sunʼiy yoʻldosh telefoni taqdim etildiBugun, 14:20Misrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiMisrdagi «El-Dabaa» AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok reaktori oʻrnatildiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi