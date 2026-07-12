Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdi

·33·Texno
Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Vivo kompaniyasi budjet toifasidagi qurilmalar qatorini yangi Vivo Y05e modeli bilan boyitdi. Ushbu qurilma hamyonbop narx va kundalik ehtiyojlar uchun zarur boʻlgan mustahkamlikni oʻzida mujassam etgani bilan eʼtiborga loyiqdir. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi model asosan oddiy foydalanuvchilar va uzoq vaqt quvvat saqlaydigan qurilmaga muhtoj boʻlganlar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vivo Y05e smartfoni 6,74 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ (1600 × 720 piksel) aniqligini qoʻllab-quvvatlaydi. Katta ekran oʻlchami videolarni tomosha qilish va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda qulaylik yaratadi. Qurilmaning texnik asosi sifatida Unisoc T606 protsessori tanlangan boʻlib, u kundalik vazifalarni barqaror bajarishga qodir.

Texnik imkoniyatlar va xotira

Xotira masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, smartfon 4 GB operativ va 64 GB doimiy xotiraga ega. Ishlab chiqaruvchilar zamonaviy tendensiyalardan ortda qolmagan holda, operativ xotirani virtual tarzda 8 GB gacha kengaytirish imkoniyatini ham qoʻshishgan. Bu esa bir vaqtning oʻzida bir nechta ilovalarni ishlatishda tizimning tezkorligini taʼminlaydi.

Dasturiy taʼminot borasida Vivo Y05e ancha ilgʻor koʻrsatkichga ega — u Android 16 operatsion tizimi va kompaniyaning xususiy OriginOS 6 qobigʻi ostida ishlaydi. Budjetli qurilma uchun eng soʻnggi dasturiy taʼminotning oʻrnatilishi foydalanuvchilarga yangi funksiyalardan foydalanish imkonini beradi.

Mustahkamlik va avtonomlik

Yangi modelning eng kuchli jihatlaridan biri uning himoya darajasidir. Qurilma korpusi IP64 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan. Shuningdek, smartfon maʼlum bir harbiy standart asosida zarbalarga chidamlilik sertifikatiga ham ega boʻlgan. Bu esa uni tasodifiy tushib ketishlardan himoya qiladi.

Smartfonning avtonom ishlashini 5150 mAch sigʻimli akkumulyator taʼminlaydi. Bunday quvvat manbai qurilmani bir kundan ortiq faol ishlatish uchun yetarli hisoblanadi. Shuningdek, qurilmada quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlar mavjud:

  • Zamonaviy USB-C porti;
  • Anʼanaviy quloqchinlar uchun 3,5 mm konnektor;
  • 8 megapikselli asosiy kamera;
  • 5 megapikselli old kamera.
Oʻzbekiston bozorida ushbu turdagi hamyonbop smartfonlar doim yuqori talabga ega boʻlib kelgan. Taxminan 150 dollar atrofidagi narx Vivo Y05e modelini maktab oʻquvchilari, keksalar yoki ikkinchi darajali ishchi telefon sifatida qidirayotganlar uchun ajoyib tanlovga aylantiradi. Qurilmaning vazni 199 grammni, oʻlchamlari esa 167,3 × 76,95 mm ni tashkil etadi.

VivoSmartfonТехнологияAndroidБюджет
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariRedmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariBugun, 12:553D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladi3D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladiBugun, 11:29Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiAcer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiBugun, 10:26Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Bugun, 10:20Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiJanubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiBugun, 07:52Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi