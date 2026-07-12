Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdi
Smartfonlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Vivo kompaniyasi budjet toifasidagi qurilmalar qatorini yangi Vivo Y05e modeli bilan boyitdi. Ushbu qurilma hamyonbop narx va kundalik ehtiyojlar uchun zarur boʻlgan mustahkamlikni oʻzida mujassam etgani bilan eʼtiborga loyiqdir. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi model asosan oddiy foydalanuvchilar va uzoq vaqt quvvat saqlaydigan qurilmaga muhtoj boʻlganlar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vivo Y05e smartfoni 6,74 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ (1600 × 720 piksel) aniqligini qoʻllab-quvvatlaydi. Katta ekran oʻlchami videolarni tomosha qilish va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda qulaylik yaratadi. Qurilmaning texnik asosi sifatida Unisoc T606 protsessori tanlangan boʻlib, u kundalik vazifalarni barqaror bajarishga qodir.
Texnik imkoniyatlar va xotiraXotira masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, smartfon 4 GB operativ va 64 GB doimiy xotiraga ega. Ishlab chiqaruvchilar zamonaviy tendensiyalardan ortda qolmagan holda, operativ xotirani virtual tarzda 8 GB gacha kengaytirish imkoniyatini ham qoʻshishgan. Bu esa bir vaqtning oʻzida bir nechta ilovalarni ishlatishda tizimning tezkorligini taʼminlaydi.
Dasturiy taʼminot borasida Vivo Y05e ancha ilgʻor koʻrsatkichga ega — u Android 16 operatsion tizimi va kompaniyaning xususiy OriginOS 6 qobigʻi ostida ishlaydi. Budjetli qurilma uchun eng soʻnggi dasturiy taʼminotning oʻrnatilishi foydalanuvchilarga yangi funksiyalardan foydalanish imkonini beradi.
Mustahkamlik va avtonomlikYangi modelning eng kuchli jihatlaridan biri uning himoya darajasidir. Qurilma korpusi IP64 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan. Shuningdek, smartfon maʼlum bir harbiy standart asosida zarbalarga chidamlilik sertifikatiga ham ega boʻlgan. Bu esa uni tasodifiy tushib ketishlardan himoya qiladi.
Smartfonning avtonom ishlashini 5150 mAch sigʻimli akkumulyator taʼminlaydi. Bunday quvvat manbai qurilmani bir kundan ortiq faol ishlatish uchun yetarli hisoblanadi. Shuningdek, qurilmada quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlar mavjud:
- Zamonaviy USB-C porti;
- Anʼanaviy quloqchinlar uchun 3,5 mm konnektor;
- 8 megapikselli asosiy kamera;
- 5 megapikselli old kamera.
…