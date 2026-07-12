Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlari
Xiaomi korporatsiyasining eng ommabop turkumlaridan biri boʻlgan Redmi Note oilasi yangilanish arafasida. Rasmiy premyeraga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, insayderlar Redmi Note 17 va Redmi Note 17 Pro modellarining barcha asosiy texnik xususiyatlarini ochiqladi. Ixbt.com nashrining Experience More manbasiga tayanib xabar berishicha, yangi smartfonlar avvalo oʻzining rekord darajadagi energiya sigʻimi bilan bozorni hayratda qoldirmoqchi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Turkumning asosiy modeli — Redmi Note 17 qurilmasi Snapdragon 4 Gen 4 platformasida ishlaydi. Smartfon 7 dyuymli Samsung E4 Pro displeyi bilan jihozlangan boʻlib, u Full HD+ aniqlikda va 1800 nitgacha boʻlgan yorqinlikda tasvir uzatadi. Eng muhim jihati shundaki, ushbu modelga 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilgan. Qurilma 45 vattli tezkor quvvatlash va 22,5 vattli teskari simli quvvatlash tizimini qoʻllab-quvvatlaydi.
Pro versiyaning imkoniyatlari va rekord quvvatRedmi Note 17 Pro modeli esa yanada kuchliroq Snapdragon 6s Gen 4 chipiga ega boʻldi. Uning 6,83 dyuymli tekis displeyi 1,5K aniqlikda ishlaydi va rekord darajadagi 3500 nit choʻqqi yorqinligini taʼminlaydi. Biroq, ushbu modelning haqiqiy "yuragi" — bu 9000 mAs sigʻimli akkumulyatordir. Ishlab chiqaruvchi ushbu quvvat manbai uchun 67 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini joriy etgan.
Shunisi eʼtiborga loyiqki, Xiaomi kompaniyasi Pro versiya uchun maxsus besh yillik akkumulyator xizmati dasturini eʼlon qildi. Unga koʻra, agar besh yillik foydalanish davomida batareya sigʻimi 80 foizdan pastga tushib ketsa, kompaniya uni bepul tarzda yanada sigʻimdorroq — 10 000 mAs boʻlgan yangi batareyaga almashtirib beradi. Bu oʻrta segment smartfonlari uchun misli koʻrilmagan kafolat hisoblanadi.
Kamera va himoya tizimlariHar ikki model ham Sony sensoriga asoslangan 50 megapikselli asosiy kamera va ekranga oʻrnatilgan optik barmoq izi skaneri bilan taʼminlangan. Shuningdek, korpuslarning himoya darajasi ham sezilarli darajada yaxshilangan:
- Redmi Note 17 — IP65 darajasidagi chang va suvdan himoya;
- Redmi Note 17 Pro — IP69K maksimal darajadagi himoya (issiq suv bosimi va toʻliq suv ostiga tushishga chidamli).
Texnik jihatdan mukammallashganiga qaramay, qurilmalarning yon ramkalari plastikdan ishlanishi maʼlum boʻldi. Bu qaror smartfonlarning umumiy vaznini meʼyorda ushlab turish va narxni keskin oshirib yubormaslik maqsadida qabul qilingan boʻlishi mumkin.
Redmi Note 17 seriyasining rasmiy taqdimoti 14-iyul kuni boʻlib oʻtadi. Kompaniya vakillari yangi texnologiyalar va ulkan batareyalar sababli narxlar biroz koʻtarilishi mumkinligiga ishora qilib, foydalanuvchilarni bunga "ruhiy jihatdan tayyor turishga" chaqirgan. Oʻzbekiston bozorida ushbu modellar anʼanaviy ravishda eng koʻp sotiladigan smartfonlar qatoridan joy olishi kutilmoqda.
…