Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlari

·30·Texno
Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlari

Xiaomi korporatsiyasining eng ommabop turkumlaridan biri boʻlgan Redmi Note oilasi yangilanish arafasida. Rasmiy premyeraga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, insayderlar Redmi Note 17 va Redmi Note 17 Pro modellarining barcha asosiy texnik xususiyatlarini ochiqladi. Ixbt.com nashrining Experience More manbasiga tayanib xabar berishicha, yangi smartfonlar avvalo oʻzining rekord darajadagi energiya sigʻimi bilan bozorni hayratda qoldirmoqchi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Turkumning asosiy modeli — Redmi Note 17 qurilmasi Snapdragon 4 Gen 4 platformasida ishlaydi. Smartfon 7 dyuymli Samsung E4 Pro displeyi bilan jihozlangan boʻlib, u Full HD+ aniqlikda va 1800 nitgacha boʻlgan yorqinlikda tasvir uzatadi. Eng muhim jihati shundaki, ushbu modelga 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilgan. Qurilma 45 vattli tezkor quvvatlash va 22,5 vattli teskari simli quvvatlash tizimini qoʻllab-quvvatlaydi.

Pro versiyaning imkoniyatlari va rekord quvvat

Redmi Note 17 Pro modeli esa yanada kuchliroq Snapdragon 6s Gen 4 chipiga ega boʻldi. Uning 6,83 dyuymli tekis displeyi 1,5K aniqlikda ishlaydi va rekord darajadagi 3500 nit choʻqqi yorqinligini taʼminlaydi. Biroq, ushbu modelning haqiqiy "yuragi" — bu 9000 mAs sigʻimli akkumulyatordir. Ishlab chiqaruvchi ushbu quvvat manbai uchun 67 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini joriy etgan.

Shunisi eʼtiborga loyiqki, Xiaomi kompaniyasi Pro versiya uchun maxsus besh yillik akkumulyator xizmati dasturini eʼlon qildi. Unga koʻra, agar besh yillik foydalanish davomida batareya sigʻimi 80 foizdan pastga tushib ketsa, kompaniya uni bepul tarzda yanada sigʻimdorroq — 10 000 mAs boʻlgan yangi batareyaga almashtirib beradi. Bu oʻrta segment smartfonlari uchun misli koʻrilmagan kafolat hisoblanadi.

Kamera va himoya tizimlari

Har ikki model ham Sony sensoriga asoslangan 50 megapikselli asosiy kamera va ekranga oʻrnatilgan optik barmoq izi skaneri bilan taʼminlangan. Shuningdek, korpuslarning himoya darajasi ham sezilarli darajada yaxshilangan:
  • Redmi Note 17 — IP65 darajasidagi chang va suvdan himoya;
  • Redmi Note 17 Pro — IP69K maksimal darajadagi himoya (issiq suv bosimi va toʻliq suv ostiga tushishga chidamli).

Texnik jihatdan mukammallashganiga qaramay, qurilmalarning yon ramkalari plastikdan ishlanishi maʼlum boʻldi. Bu qaror smartfonlarning umumiy vaznini meʼyorda ushlab turish va narxni keskin oshirib yubormaslik maqsadida qabul qilingan boʻlishi mumkin.

Redmi Note 17 seriyasining rasmiy taqdimoti 14-iyul kuni boʻlib oʻtadi. Kompaniya vakillari yangi texnologiyalar va ulkan batareyalar sababli narxlar biroz koʻtarilishi mumkinligiga ishora qilib, foydalanuvchilarni bunga "ruhiy jihatdan tayyor turishga" chaqirgan. Oʻzbekiston bozorida ushbu modellar anʼanaviy ravishda eng koʻp sotiladigan smartfonlar qatoridan joy olishi kutilmoqda.

XiaomiRedmiRedmi Note 17SmartfonSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiVivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiBugun, 11:513D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladi3D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladiBugun, 11:29Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiAcer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiBugun, 10:26Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Bugun, 10:20Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiJanubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiBugun, 07:52Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi