3D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladi

·28·Texno
3D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladi

Yuta universiteti tadqiqotchilari 3D-bosma texnologiyasida katta burilish yasashga muvaffaq boʻlishdi. Ular yaratgan yangi usul mikroskopik darajadagi murakkab detallarni bor-yoʻgʻi 20 soniya ichida, bitta lazer impulsi yordamida chop etish imkonini beradi. Bu kashfiyot anʼanaviy qatlamli bosma usullaridan voz kechib, mikrotizimlarni ishlab chiqarish tezligini va sifatini tubdan yaxshilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Odatdagi 3D-printerlar obyekatni qatlam-qatlam qilib, pastdan yuqoriga qarab shakllantiradi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim butun konstruksiyani bir vaqtning oʻzida yaratadi. Bu yondashuv nafaqat vaqtni tejaydi, balki mahsulotning mustahkamligini ham oshiradi. Chunki qatlamlar orasidagi bogʻlanishlar odatda 3D-detallarning eng zaif nuqtasi hisoblanadi, yangi usulda esa detal yaxlit holatda paydo boʻladi.

Golografik proyeksiyaning kuchi

Texnologiyaning asosida maxsus nanostrukturali niqob yotadi. Ushbu niqob lazer nurini kelajakdagi mahsulotning hajmli golografik proyeksiyasiga aylantirib beradi. Nur SU-8 deb ataladigan fotosezgir materialdan oʻtganda, polimer ichidagi kerakli nuqtalarga bir vaqtning oʻzida taʼsir koʻrsatadi va bir zumda uch oʻlchamli strukturani shakllantiradi.

Ushbu ishlanma mikrochiplar ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan fotolitografiya tamoyillariga tayanadi. Farqi shundaki, yarimoʻtkazgichlar sanoatida bu usul faqat tekis tasvirlarni yaratish uchun ishlatilsa, olimlar uni hajmli obyektlar hosil qilishga moslashtirishdi. Tizimning asosiy elementi boʻlgan nolinza yorugʻlikning polimer ichida tarqalib ketishini kompensatsiya qiladi va energiyani aniq belgilangan nuqtalarga yoʻnaltiradi.

Amaliy qoʻllanish va kelajak istiqbollari

Oʻtkazilgan tajribalar davomida tadqiqotchilar diametri atigi 6 mikrometr boʻlgan mikro-naychalar massivini tayyorlashga muvaffaq boʻlishdi. Qizigʻi shundaki, bu naychalarning uzunligi ularning diametridan 120 baravar katta boʻlsa-da, ular yuqori mexanik mustahkamligini saqlab qolgan. Sinovlar natijasida ushbu mikrokanallar kapillyar effekti yordamida suyuqlikni harakatlantira olishi isbotlandi.

Yangi texnologiya quyidagi sohalarda keng qoʻllanilishi mumkin:

  • Mikroflyuid qurilmalar va laboratoriya tizimlari;
  • Mikroelektronika komponentlari;
  • Yuqori aniqlikdagi optik tizimlar;
  • Tibbiyot uchun mikroskopik datchiklar.

Hozircha usulning oʻziga xos cheklovlari bor — joriy versiyada ikki fazoviy oʻlchamni toʻliq nazorat qilish mumkin, ammo yakuniy mahsulot baribir hajmli shaklga ega boʻladi. Olimlar jamoasi hozirda bosib chiqarish tezligi va aniqligini yoʻqotmagan holda, toʻliq uch oʻlchamli boshqaruvga ega boʻlgan takomillashtirilgan model ustida ish olib bormoqda. Bu kashfiyot kelajakda mikrotizimlarni ommaviy ishlab chiqarishda asosiy poydevor boʻlishi kutilmoqda.

3D-PrinterТехнологияLazerMikroelektronikaИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiVivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiBugun, 11:51Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiAcer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdiBugun, 10:26Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Bugun, 10:20Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiJanubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiBugun, 07:52Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi