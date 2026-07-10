NASAning Dragonfly missiyasi: Titan atmosferasiga chidamli oktanli dron tayyorlanmoqda

·36·Texno
NASAning Dragonfly missiyasi: Titan atmosferasiga chidamli oktanli dron tayyorlanmoqda

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Saturnning eng yirik yoʻldoshi — Titanni tadqiq qilish uchun moʻljallangan Dragonfly missiyasi yoʻlida muhim qadamni tashladi. Jon Xopkins universiteti qoshidagi Amaliy fizika laboratoriyasi (APL) mutaxassislari boʻlajak uchuvchi apparat korpusining asosiy sinovlarini muddatidan avval yakunlab, uni yigʻishning keyingi bosqichiga oʻtkazdilar. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda muhandislar karkasni toʻliq quvvatli tadqiqot apparatiga aylantiruvchi bort tizimlarini oʻrnatishga kirishgan. Oʻtkazilgan sinovlar konstruksiyaning mustahkamligini tasdiqladi. Dragonfly Yer orbitasiga chiqish, koʻp yillik fazoviy parvoz hamda Titanning oʻta zich atmosferasiga kirib borish va uning sirtiga qoʻnish jarayonidagi barcha yuklamalarga bardosh berishi kerak.

Metan boʻronlari va bosimga qarshi chidamlilik

Muhandislar korpusni tebranish yuklamalariga tekshirish uchun ilmiy asboblar oʻrniga maxsus massa simulyatorlaridan foydalanishdi. Sinovlar davomida apparat elastik troslarga osib qoʻyilib, real parvoz sharoitidagiga yaqin yuklamalar taqsimoti modellashtirildi. Biroq, eng muhim bosqichlardan biri — germetiklik (zichlik) sinovi boʻldi, bu sayyoralararo apparatlar uchun kamdan-kam qoʻllaniladigan jarayondir.

Gap shundaki, aksariyat koinot missiyalaridan farqli oʻlaroq, Dragonfly Titanning zich atmosferasida ishlashi lozim. Bu yerda havo bosimi Yerdagidan 1,5 baravar yuqori, harorat esa −179 darajagacha tushadi. Konstruksiya ichiga havo haydalib, eng kichik sizib chiqishlar ham tekshirildi, chunki har qanday nuqson apparatning issiqlik rejimiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, natijalar kutilganidan ham aʼlo darajada chiqdi.

Texnik jihozlanish va aloqa tizimi

Hozirda korpusga quvvat elementlari, kabel magistrallari va elektr tizimlari oʻrnatilmoqda. Keyinchalik ularga ilmiy asboblar, avionika va issiqlik izolyatsiyasi qoʻshiladi. Apparatning eng koʻzga koʻringan qismlaridan biri — diametri qariyb 90 santimetr boʻlgan yuqori yoʻnalishli antennadir. Aynan shu uskuna yordamida toʻplangan ilmiy maʼlumotlar Yerga uzatiladi.

Eʼtiborli jihati, antenna har bir parvoz oldidan tebranishlar tufayli shikastlanmasligi uchun avtomatik ravishda himoya holatiga yigʻiladi. Qoʻngandan soʻng esa boshqaruv markazi bilan aloqa oʻrnatish uchun yana ishchi holatga keltiriladi. Bu tizim oʻta murakkab sharoitlarda maʼlumotlar almashinuvini uzluksiz taʼminlashga xizmat qiladi.

Dragonfly boshqa osmon jismi sirtini tadqiq qiluvchi tarixdagi birinchi koʻp rotorli uchuvchi apparat (oktokopter) boʻladi. Titanning zich atmosferasi tufayli u yoʻldoshning turli hududlari boʻylab koʻp marta parvoz qila oladi. Missiyaning asosiy maqsadi — Titanning geologiyasi, kimyoviy tarkibi va hayot paydo boʻlishi uchun potensial qulay sharoitlarni oʻrganishdir. Mazkur ulkan loyihaning starti 2028-yilga rejalashtirilgan.

NASADragonflyTitanKoinotТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiMotorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiBugun, 17:50Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariSamsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariBugun, 17:21Koinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiKoinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiBugun, 16:30Max milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaMax milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaBugun, 15:57SpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiSpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 15:28Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiToshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiBugun, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi