NASAning Dragonfly missiyasi: Titan atmosferasiga chidamli oktanli dron tayyorlanmoqda
AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Saturnning eng yirik yoʻldoshi — Titanni tadqiq qilish uchun moʻljallangan Dragonfly missiyasi yoʻlida muhim qadamni tashladi. Jon Xopkins universiteti qoshidagi Amaliy fizika laboratoriyasi (APL) mutaxassislari boʻlajak uchuvchi apparat korpusining asosiy sinovlarini muddatidan avval yakunlab, uni yigʻishning keyingi bosqichiga oʻtkazdilar. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda muhandislar karkasni toʻliq quvvatli tadqiqot apparatiga aylantiruvchi bort tizimlarini oʻrnatishga kirishgan. Oʻtkazilgan sinovlar konstruksiyaning mustahkamligini tasdiqladi. Dragonfly Yer orbitasiga chiqish, koʻp yillik fazoviy parvoz hamda Titanning oʻta zich atmosferasiga kirib borish va uning sirtiga qoʻnish jarayonidagi barcha yuklamalarga bardosh berishi kerak.
Metan boʻronlari va bosimga qarshi chidamlilikMuhandislar korpusni tebranish yuklamalariga tekshirish uchun ilmiy asboblar oʻrniga maxsus massa simulyatorlaridan foydalanishdi. Sinovlar davomida apparat elastik troslarga osib qoʻyilib, real parvoz sharoitidagiga yaqin yuklamalar taqsimoti modellashtirildi. Biroq, eng muhim bosqichlardan biri — germetiklik (zichlik) sinovi boʻldi, bu sayyoralararo apparatlar uchun kamdan-kam qoʻllaniladigan jarayondir.
Gap shundaki, aksariyat koinot missiyalaridan farqli oʻlaroq, Dragonfly Titanning zich atmosferasida ishlashi lozim. Bu yerda havo bosimi Yerdagidan 1,5 baravar yuqori, harorat esa −179 darajagacha tushadi. Konstruksiya ichiga havo haydalib, eng kichik sizib chiqishlar ham tekshirildi, chunki har qanday nuqson apparatning issiqlik rejimiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, natijalar kutilganidan ham aʼlo darajada chiqdi.
Texnik jihozlanish va aloqa tizimiHozirda korpusga quvvat elementlari, kabel magistrallari va elektr tizimlari oʻrnatilmoqda. Keyinchalik ularga ilmiy asboblar, avionika va issiqlik izolyatsiyasi qoʻshiladi. Apparatning eng koʻzga koʻringan qismlaridan biri — diametri qariyb 90 santimetr boʻlgan yuqori yoʻnalishli antennadir. Aynan shu uskuna yordamida toʻplangan ilmiy maʼlumotlar Yerga uzatiladi.
Eʼtiborli jihati, antenna har bir parvoz oldidan tebranishlar tufayli shikastlanmasligi uchun avtomatik ravishda himoya holatiga yigʻiladi. Qoʻngandan soʻng esa boshqaruv markazi bilan aloqa oʻrnatish uchun yana ishchi holatga keltiriladi. Bu tizim oʻta murakkab sharoitlarda maʼlumotlar almashinuvini uzluksiz taʼminlashga xizmat qiladi.
Dragonfly boshqa osmon jismi sirtini tadqiq qiluvchi tarixdagi birinchi koʻp rotorli uchuvchi apparat (oktokopter) boʻladi. Titanning zich atmosferasi tufayli u yoʻldoshning turli hududlari boʻylab koʻp marta parvoz qila oladi. Missiyaning asosiy maqsadi — Titanning geologiyasi, kimyoviy tarkibi va hayot paydo boʻlishi uchun potensial qulay sharoitlarni oʻrganishdir. Mazkur ulkan loyihaning starti 2028-yilga rejalashtirilgan.
…