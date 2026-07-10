Disney+ bepul obuna turini joriy etishni rejalashtirmoqda

·38·Texno
Disney+ bepul obuna turini joriy etishni rejalashtirmoqda

Dunyoning eng yirik media gigantlaridan biri boʻlgan Disney kompaniyasi oʻzining Disney+ striming platformasi uchun mutlaqo bepul, ammo reklama asosida ishlaydigan yangi tarif rejasini ishga tushirish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Ushbu qadam platforma auditoriyasini kengaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish yoʻlidagi strategik oʻzgarish boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Business Insider nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Disney kompaniyasining mahsulot va texnologiyalar boʻyicha direktori Adam Smith yaqinda oʻtkazilgan ichki yigʻilishda ushbu masalani muhokama qilgan. Hozircha aynan qaysi filmlar yoki seriallar bepul taqdim etilishi va bu xizmat qachon rasman ishga tushishi haqida aniq maʼlumotlar berilmagan boʻlsa-da, kompaniya rahbariyati bepul kontent modeliga jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Raqobat va bozor talabi

Disney+ platformasining bunday qarorga kelishiga asosiy sabab sifatida YouTube va Tubi kabi bepul servislar bilan raqobatlashish istagi koʻrsatilmoqda. Soʻnggi vaqtlarda foydalanuvchilar orasida pullik obunalardan voz kechib, reklama koʻrish evaziga bepul kontent taqdim etuvchi platformalarga oʻtish tendensiyasi kuchayib bormoqda.

Nielsen tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, bepul striming xizmatlarining bozordagi ulushi yil sayin ortib bormoqda. Masalan, AQSHda bunday servislarning umumiy koʻrish vaqtidagi ulushi 2024-yildagi 12,7 foizdan 2026-yilga borib 18,7 foizgacha koʻtarilishi taxmin qilinmoqda. Bu esa anʼanaviy pullik obuna modeliga asoslangan servislar uchun jiddiy signaldir.

Striming bozoridagi yangi strategiya

Hozirgi vaqtda Netflix va Amazon Prime kabi yirik raqobatchilar asosan pullik obunalarga tayanadi. Biroq Apple TV+ va Paramount+ kabi platformalar allaqachon ayrim seriallarning birinchi qismlarini roʻyxatdan oʻtmagan foydalanuvchilar uchun bepul koʻrish imkoniyatini yaratgan. Disney+ esa ushbu modelni yanada kengaytirib, oʻz kutubxonasining bir qismini doimiy bepul asosda taqdim etishni moʻljallamoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli boʻlishi mumkin. Hozirda koʻplab xalqaro striming servislarining narxi mahalliy bozor uchun biroz yuqorilik qiladi. Bepul, reklama asosidagi modelning joriy etilishi sifatli media mahsulotlarining kengroq auditoriyaga yetib borishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Disney+ oʻzining narx siyosatini qayta koʻrib chiqish orqali nafaqat yangi foydalanuvchilarni jalb qilmoqchi, balki reklamadan keladigan daromadlar hisobiga oʻz moliyaviy barqarorligini taʼminlashni ham koʻzlamoqda. Agar ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, striming olamida bepul kontent davri yangi bosqichga koʻtarilishi shubhasiz.

Disney+StrimingТехнологияKinoReklama
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaBugun, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiBugun, 22:26SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiBugun, 22:26Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiBugun, 21:59Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBugun, 21:52Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiSmartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiBugun, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi