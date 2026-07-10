Disney+ bepul obuna turini joriy etishni rejalashtirmoqda
Dunyoning eng yirik media gigantlaridan biri boʻlgan Disney kompaniyasi oʻzining Disney+ striming platformasi uchun mutlaqo bepul, ammo reklama asosida ishlaydigan yangi tarif rejasini ishga tushirish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Ushbu qadam platforma auditoriyasini kengaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish yoʻlidagi strategik oʻzgarish boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Business Insider nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Disney kompaniyasining mahsulot va texnologiyalar boʻyicha direktori Adam Smith yaqinda oʻtkazilgan ichki yigʻilishda ushbu masalani muhokama qilgan. Hozircha aynan qaysi filmlar yoki seriallar bepul taqdim etilishi va bu xizmat qachon rasman ishga tushishi haqida aniq maʼlumotlar berilmagan boʻlsa-da, kompaniya rahbariyati bepul kontent modeliga jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Raqobat va bozor talabiDisney+ platformasining bunday qarorga kelishiga asosiy sabab sifatida YouTube va Tubi kabi bepul servislar bilan raqobatlashish istagi koʻrsatilmoqda. Soʻnggi vaqtlarda foydalanuvchilar orasida pullik obunalardan voz kechib, reklama koʻrish evaziga bepul kontent taqdim etuvchi platformalarga oʻtish tendensiyasi kuchayib bormoqda.
Nielsen tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, bepul striming xizmatlarining bozordagi ulushi yil sayin ortib bormoqda. Masalan, AQSHda bunday servislarning umumiy koʻrish vaqtidagi ulushi 2024-yildagi 12,7 foizdan 2026-yilga borib 18,7 foizgacha koʻtarilishi taxmin qilinmoqda. Bu esa anʼanaviy pullik obuna modeliga asoslangan servislar uchun jiddiy signaldir.
Striming bozoridagi yangi strategiyaHozirgi vaqtda Netflix va Amazon Prime kabi yirik raqobatchilar asosan pullik obunalarga tayanadi. Biroq Apple TV+ va Paramount+ kabi platformalar allaqachon ayrim seriallarning birinchi qismlarini roʻyxatdan oʻtmagan foydalanuvchilar uchun bepul koʻrish imkoniyatini yaratgan. Disney+ esa ushbu modelni yanada kengaytirib, oʻz kutubxonasining bir qismini doimiy bepul asosda taqdim etishni moʻljallamoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli boʻlishi mumkin. Hozirda koʻplab xalqaro striming servislarining narxi mahalliy bozor uchun biroz yuqorilik qiladi. Bepul, reklama asosidagi modelning joriy etilishi sifatli media mahsulotlarining kengroq auditoriyaga yetib borishiga xizmat qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Disney+ oʻzining narx siyosatini qayta koʻrib chiqish orqali nafaqat yangi foydalanuvchilarni jalb qilmoqchi, balki reklamadan keladigan daromadlar hisobiga oʻz moliyaviy barqarorligini taʼminlashni ham koʻzlamoqda. Agar ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, striming olamida bepul kontent davri yangi bosqichga koʻtarilishi shubhasiz.
…