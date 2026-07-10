Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildi

·22·Texno
Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildi

Rossiyaning Vostochniy kosmodromida navbatdagi koinot parvozlariga tayyorgarlik jarayoni yangi bosqichga chiqdi. "Roskosmos" davlat korporatsiyasi maʼumotlariga koʼra, kosmik apparatlarni belgilangan orbitalarga aniq yetkazib berish vazifasini bajaruvchi Fregat universal tezlatgich bloki kosmodromga muvaffaqiyatli yetkazib kelindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu maxsus yukni tashish uchun ulkan sigʼimga ega boʼgan An-124-100 transport samolyotidan foydalanildi. Samolyot kosmodrom aeroportiga qoʼngach, texnika darhol kosmik apparatlarni montaj qilish va sinovdan oʼtkazish korpusiga yoʼnaltirildi. Bu yerda mutaxassislar blokni ishchi oʼringa joylashtirib, uning barcha tizimlarini kompleks tekshiruvdan oʼtkazishadi.

Murakkab missiyalar kaliti

Fregat bloki zamonaviy kosmonavtikada oʼzining universalligi bilan ajralib turadi. U asosan oʼrtacha sinfdagi raketa-tashuvchilar bilan birga qoʼllaniladi. Qurilmaning asosiy vazifasi asosiy raketadan ajralganidan soʼng, bir yoki bir nechta sunʼiy yoʼldoshlarni aniq hisoblangan nuqtalarga olib chiqish yoki ularni Yer yaqinidagi fazodan tashqariga yoʼnaltirishdan iborat.

Ushbu texnologiyaning oʼiga xos jihati shundaki, Fregat oʼzining dvigatel qurilmasiga ega. Bu unga bir parvoz davomida dvigatellarni bir necha bor yoqish va oʼchirish imkonini beradi. Natijada, bitta raketa yordamida turli balandlikdagi orbitalarga bir nechta apparatlarni ketma-ket joylashtirish kabi murakkab missiyalarni bajarish mumkin boʼladi.

Mintaqaviy ahamiyat va istiqbollar

Vostochniy kosmodromidan foydalanishning kengayishi Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Oʼbekiston uchun ham ilmiy nuqtayi nazardan qiziqarlidir. Mintaqamizda kosmik tadqiqotlar va sunʼiy yoʼldoshlar orqali aloqa, qishloq xoʼjaligi hamda ekologik monitoringni rivojlantirishga eʼtibor ortib borayotgan bir paytda, bunday texnologik imkoniyatlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Yaqin vaqt ichida mutaxassislar Fregat blokini raketa-tashuvchi tarkibiga integratsiya qilishdan oldin barcha zaruriy laboratoriya sinovlarini yakunlaydilar. Ushbu blok qaysi aniq missiya doirasida fazoga uchirilishi va qanday sunʼiy yoʼldoshlarni orbitaga olib chiqishi boʼyicha tafsilotlar tayyorgarlikning keyingi bosqichlarida eʼlon qilinishi kutilmoqda.

KosmosТехнологияRoskosmosFregatVostochniy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiBugun, 23:00HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaBugun, 22:27SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiBugun, 22:26Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiBugun, 21:59Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBugun, 21:52Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiSmartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiBugun, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi