Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildi
Rossiyaning Vostochniy kosmodromida navbatdagi koinot parvozlariga tayyorgarlik jarayoni yangi bosqichga chiqdi. "Roskosmos" davlat korporatsiyasi maʼumotlariga koʼra, kosmik apparatlarni belgilangan orbitalarga aniq yetkazib berish vazifasini bajaruvchi Fregat universal tezlatgich bloki kosmodromga muvaffaqiyatli yetkazib kelindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu maxsus yukni tashish uchun ulkan sigʼimga ega boʼgan An-124-100 transport samolyotidan foydalanildi. Samolyot kosmodrom aeroportiga qoʼngach, texnika darhol kosmik apparatlarni montaj qilish va sinovdan oʼtkazish korpusiga yoʼnaltirildi. Bu yerda mutaxassislar blokni ishchi oʼringa joylashtirib, uning barcha tizimlarini kompleks tekshiruvdan oʼtkazishadi.
Murakkab missiyalar kalitiFregat bloki zamonaviy kosmonavtikada oʼzining universalligi bilan ajralib turadi. U asosan oʼrtacha sinfdagi raketa-tashuvchilar bilan birga qoʼllaniladi. Qurilmaning asosiy vazifasi asosiy raketadan ajralganidan soʼng, bir yoki bir nechta sunʼiy yoʼldoshlarni aniq hisoblangan nuqtalarga olib chiqish yoki ularni Yer yaqinidagi fazodan tashqariga yoʼnaltirishdan iborat.
Ushbu texnologiyaning oʼiga xos jihati shundaki, Fregat oʼzining dvigatel qurilmasiga ega. Bu unga bir parvoz davomida dvigatellarni bir necha bor yoqish va oʼchirish imkonini beradi. Natijada, bitta raketa yordamida turli balandlikdagi orbitalarga bir nechta apparatlarni ketma-ket joylashtirish kabi murakkab missiyalarni bajarish mumkin boʼladi.
Mintaqaviy ahamiyat va istiqbollarVostochniy kosmodromidan foydalanishning kengayishi Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Oʼbekiston uchun ham ilmiy nuqtayi nazardan qiziqarlidir. Mintaqamizda kosmik tadqiqotlar va sunʼiy yoʼldoshlar orqali aloqa, qishloq xoʼjaligi hamda ekologik monitoringni rivojlantirishga eʼtibor ortib borayotgan bir paytda, bunday texnologik imkoniyatlar muhim ahamiyat kasb etadi.
Yaqin vaqt ichida mutaxassislar Fregat blokini raketa-tashuvchi tarkibiga integratsiya qilishdan oldin barcha zaruriy laboratoriya sinovlarini yakunlaydilar. Ushbu blok qaysi aniq missiya doirasida fazoga uchirilishi va qanday sunʼiy yoʼldoshlarni orbitaga olib chiqishi boʼyicha tafsilotlar tayyorgarlikning keyingi bosqichlarida eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…