Kosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdi

·35·Texno
Kosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdi

Yangi Zelandiyaning Zenno Astronautics startapi koinot sanoatida ulkan burilish yasashi kutilayotgan texnologiyani muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. Kompaniya sunʼiy yoʻldoshlarni boshqarish uchun anʼanaviy kimyoviy yoqilgʻi talab qilmaydigan, oʻta oʻtkazuvchan magnitlar yordamida ishlovchi tizimni koinotda birinchi marta amaliyotda qoʻlladi. Bu texnologiya sunʼiy yoʻldoshlarning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirishi va koinotni tadqiq qilish xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Supertorquer deb nomlangan ushbu tizim Impulse Space kompaniyasining Mira sunʼiy yoʻldoshiga oʻrnatilgan edi. Qurilma oʻtgan yilning noyabr oyida SpaceX kompaniyasining missiyasi doirasida orbitaga chiqarilgan. Sinovlar davomida tizim Yerning magnit maydoni bilan oʻzaro taʼsirlashish orqali sunʼiy yoʻldoshning yoʻnalishini (orientatsiyasini) muvaffaqiyatli oʻzgartira olishini isbotladi.

Texnologiyaning ishlash prinsipi va afzalliklari

Anʼanaviy dvigatellardan farqli oʻlaroq, Supertorquer quyosh panellaridan olingan elektr energiyasidan foydalanadi. Bu energiya oʻta oʻtkazuvchan gʻaltaklarni quvvatlantiradi va boshqariladigan magnit maydonini hosil qiladi. Mazkur maydon Yer magnit maydoni bilan oʻzaro taʼsirlashib, apparatni kerakli tomonga burish uchun zarur boʻlgan kuchni yuzaga keltiradi. Bu jarayonda hech qanday yonilgʻi sarflanmaydi, bu esa sunʼiy yoʻldoshning ogʻirligini kamaytirishga xizmat qiladi.

Oʻta oʻtkazuvchanlik holatiga erishish uchun gʻaltaklar juda past haroratda boʻlishi lozim. Zenno Astronautics muhandislari koinot sharoitiga moslashtirilgan maxsus sovutish tizimini ishlab chiqishdi. Ushbu tizim issiqlik nasosi va koʻp qatlamli izolyatsiya yordamida gʻaltaklar haroratini -196 °C darajada saqlab turadi. Eng muhimi, bunday murakkab sovutish jarayoni uchun bor-yoʻgʻi 48 vatt energiya sarflanadi.

Kelajakdagi rejalar: Oydan Marsgacha

Zenno Astronautics asoschisi va bosh direktori Maks Arshavskiyning soʻzlariga koʻra, koinotda quyosh energiyasi cheksiz miqdorda mavjud, shuning uchun magnit tizimlaridan foydalanish sunʼiy yoʻldoshlarni boshqarishda eng samarali yoʻldir. Kompaniya kelajakda ushbu texnologiyani yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kelgusidagi maqsadlar qatoriga quyidagilar kiradi:

  • Kosmik apparatlarni bir-biriga yaqinlashtirish va tutashtirish tizimlarini takomillashtirish;
  • Oy va Marsga parvoz qiladigan kemalar uchun faqat quyosh energiyasida ishlaydigan magnit dvigatellarni yaratish;
  • Kosmik radiatsiyadan himoya qiluvchi magnit ekranlarni loyihalash.
Hozircha radiatsiyadan himoyalanish gʻoyasi faqat konsepsiya darajasida boʻlsa-da, yoqilgʻisiz boshqaruv tizimining muvaffaqiyati koinot texnologiyalarida yangi davrni boshlab berdi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu ixtiro sunʼiy yoʻldoshlarning orbitada uzoqroq qolishini taʼminlaydi, chunki ularning faoliyati endi bortdagi cheklangan yoqilgʻi zaxirasiga bogʻliq boʻlmaydi.

KosmosТехнологияZenно АстронаутиксSpaceXSunʼiy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiAQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiBugun, 06:29Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiHonor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiBugun, 06:23Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaYadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaBugun, 05:55Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 05:28Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiBugun, 04:52Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiMeta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiBugun, 04:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi