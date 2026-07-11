AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandi

·0·Texno
AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandi

AQSHning kiberxavfsizlik va infratuzilma xavfsizligi agentligi (CISA) oʻz tizimlariga kirish imkonini beruvchi maxfiy kalitlar va maʼlumotlar ochiq tarmoqqa sizib chiqqanidan soʻng, bunday vaziyatlarda harakat qilish boʻyicha tayyor rejasiga ega emasligi maʼlum boʻldi. Federal tarmoqlarni himoya qilishga masʼul boʻlgan ushbu tashkilot kutilmagan inqiroz paytida harakatlar strategiyasini (playbook) noldan ishlab chiqishga majbur boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Voqea shu yilning may oyida, mustaqil jurnalist Brian Krebs agentlikni pudratchi kompaniya xodimi tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatolik haqida ogohlantirganidan soʻng yuzaga keldi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, CISA oʻzining hisobotida xodimlarning hodisaning dastlabki bosqichlarida vaqtni harakatlar rejasini tuzishga sarflaganini tan olgan. Bu esa kiberhujumlarga qarshi turishi kerak boʻlgan asosiy organning kutilmagan vaziyatlarga tayyor emasligini koʻrsatdi.

Xatolik qanday yuz berdi?

GitGuardian kiberxavfsizlik firmasi tadqiqotchisi GitHub ochiq repozitoriysida AQSH hukumat tizimlariga kirish uchun moʻljallangan koʻplab parollar va loginlarni aniqlagan. Maʼlum boʻlishicha, CISA bilan ishlovchi pudratchi kompaniya xodimi ushbu maʼlumotlarni ehtiyotsizlik bilan ochiq kirish rejimida qoldirgan. Tadqiqotchi dastlab pudratchi bilan bogʻlanishga harakat qilgan, biroq javob ololmagach, vaziyatni Brian Krebsga maʼlum qilgan.

Faqatgina jurnalistning aralashuvidan soʻng CISA ushbu repozitoriyni oflayn rejimga oʻtkazgan hamda barcha fosh boʻlgan maxfiy kalitlarni bekor qilib, yangilariga almashtirgan. Agentlikning taʼkidlashicha, ushbu hodisa oqibatida missiyaga oid yoki foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari begona qoʻllarga tushmagan. Shunga qaramay, tayyor rejaning yoʻqligi chora koʻrish jarayonini sezilarli darajada sekinlashtirgan boʻlishi mumkin.

Tizimli muammolar va kadrlar yetishmovchiligi

CISA oʻz hisobotida xavfsizlik tadqiqotchilari bilan aloqa oʻrnatish kanallari aniq belgilanmaganini ham qayd etgan. Endilikda agentlik mutaxassislarning xavf-xatarlar haqida tezkor xabar berishlarini taʼminlash uchun aloqa tizimini takomillashtirishga vaʼda bermoqda. Biroq, tashkilot ichidagi vaziyat birmuncha murakkabligicha qolmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, 2025-yil yanvar oyida Donald Trump prezidentlik muddatini boshlaganidan buyon CISA doimiy direktorsiz faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, agentlik ishchi kuchining qariyb uchdan bir qismi qisqartirishlar, majburiy taʼtillar va ishdan boʻshatishlar ostida qolgan. Bunday kadrlar yetishmovchiligi va moliyaviy cheklovlar kiberxavfsizlik darajasiga salbiy taʼsir koʻrsatayotgani mutaxassislar tomonidan xavotir bilan kutib olinmoqda.

Ushbu voqea hatto eng yuqori darajadagi davlat tashkilotlari ham kutilmagan kiberxavfsizlik hodisalariga qarshi aniq va tasdiqlangan harakatlar rejasiga ega boʻlishi shartligini yana bir bor isbotladi. Improvizatsiya qilish va inqiroz paytida reja tuzish qimmatli vaqtning boy berilishiga va xavfning ortishiga olib kelishi mumkin.

СИСАКиберхавфсизликAQSHGitHubТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiHonor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiBugun, 06:23Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaYadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaBugun, 05:55Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 05:28Kosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdiKosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdiBugun, 05:20Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiBugun, 04:52Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiMeta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiBugun, 04:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi