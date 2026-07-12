Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdi
AQSHning mashhur Timex kompaniyasi oʻzining Deepwater turkumini sezilarli darajada kengaytirib, yangi Meridian 300 Titanium HEV Automatic modelini namoyish etdi. Ushbu mexanik soat brendning odatiy kvars modellaridan tubdan farq qilib, professional gʻavvoslar uchun moʻljallangan yuqori texnologik uskuna hisoblanadi. Yangilik nafaqat mustahkamligi, balki 300 metr chuqurlikkacha suv oʻtkazmasligi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Soat korpusi aviatsiya va ogʻir sanoatda keng qoʻllaniladigan yengil va oʻta chidamli titan qotishmasidan ishlangan. Korpus diametri 44 mm, qalinligi esa 15 mm ni tashkil etadi. Timex muhandislari qurilmani ekstremal sharoitlarda ishlash uchun barcha zarur elementlar bilan jihozlashgan: bu yerda bir tomonga aylanuvchi keramik bezel va aks ettirishga qarshi qoplamaga ega sapfir oynasi oʻrnatilgan.
Chuqur suv ostida ishlash imkoniyatlariModelning asosiy oʻziga xosligi — soat 10 yoʻnalishida joylashgan avtomatik geliyli klapan (HEV) hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday tizim faqat professional gʻavvoslik soatlarida qoʻllaniladi. Maxsus kameralarda gaz aralashmasi bilan ishlaganda geliy soat korpusi ichiga kirib qolishi mumkin. Dekompressiya paytida ushbu klapan toʻplangan gazni xavfsiz chiqarib yuborishga xizmat qiladi va soatning shikastlanishini oldini oladi.
Soatning ichki qismida 21 ta toshga ega boʻlgan Yaponiyaning Miyota 8215 avtomatik mexanizmi oʻrnatilgan. Bu mexanizm oʻzining ishonchliligi va uzoq vaqt xizmat qilishi bilan soatsozlik olamida yaxshi tanilgan. Timex foydalanuvchilarga ushbu modelning ikki xil koʻrinishini taklif etmoqda.
- Birinchi versiya lyuminessent belgilar tushirilgan qora siferblatga ega.
- Ikkinchi versiya esa toʻliq yaponcha Nemoto LumiNova SG2200 lyuminofori bilan qoplangan yashil siferblat bilan jihozlangan boʻlib, u qorongʻulikda maksimal darajadagi koʻrinishni taʼminlaydi.
Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic modeli uchun AQSHda oldindan buyurtmalar qabul qilinishi boshlandi. Professional darajadagi ushbu soatning narxi 1000 dollar etib belgilangan. Bu narx brendning odatiy modellaridan qimmatroq boʻlsa-da, titan korpus va geliyli klapan kabi xususiyatlar uchun raqobatbardosh hisoblanadi.
…