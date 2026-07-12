Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdi

·43·Texno
Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdi

AQSHning mashhur Timex kompaniyasi oʻzining Deepwater turkumini sezilarli darajada kengaytirib, yangi Meridian 300 Titanium HEV Automatic modelini namoyish etdi. Ushbu mexanik soat brendning odatiy kvars modellaridan tubdan farq qilib, professional gʻavvoslar uchun moʻljallangan yuqori texnologik uskuna hisoblanadi. Yangilik nafaqat mustahkamligi, balki 300 metr chuqurlikkacha suv oʻtkazmasligi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soat korpusi aviatsiya va ogʻir sanoatda keng qoʻllaniladigan yengil va oʻta chidamli titan qotishmasidan ishlangan. Korpus diametri 44 mm, qalinligi esa 15 mm ni tashkil etadi. Timex muhandislari qurilmani ekstremal sharoitlarda ishlash uchun barcha zarur elementlar bilan jihozlashgan: bu yerda bir tomonga aylanuvchi keramik bezel va aks ettirishga qarshi qoplamaga ega sapfir oynasi oʻrnatilgan.

Chuqur suv ostida ishlash imkoniyatlari

Modelning asosiy oʻziga xosligi — soat 10 yoʻnalishida joylashgan avtomatik geliyli klapan (HEV) hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday tizim faqat professional gʻavvoslik soatlarida qoʻllaniladi. Maxsus kameralarda gaz aralashmasi bilan ishlaganda geliy soat korpusi ichiga kirib qolishi mumkin. Dekompressiya paytida ushbu klapan toʻplangan gazni xavfsiz chiqarib yuborishga xizmat qiladi va soatning shikastlanishini oldini oladi.

Soatning ichki qismida 21 ta toshga ega boʻlgan Yaponiyaning Miyota 8215 avtomatik mexanizmi oʻrnatilgan. Bu mexanizm oʻzining ishonchliligi va uzoq vaqt xizmat qilishi bilan soatsozlik olamida yaxshi tanilgan. Timex foydalanuvchilarga ushbu modelning ikki xil koʻrinishini taklif etmoqda.

  • Birinchi versiya lyuminessent belgilar tushirilgan qora siferblatga ega.
  • Ikkinchi versiya esa toʻliq yaponcha Nemoto LumiNova SG2200 lyuminofori bilan qoplangan yashil siferblat bilan jihozlangan boʻlib, u qorongʻulikda maksimal darajadagi koʻrinishni taʼminlaydi.
Har ikki model ham 20 mm kenglikdagi HNBR materialidan tayyorlangan qora tasmalar bilan butlangan. Ushbu maxsus kauchuk ultrabinafsha nurlar, yuqori harorat va turli kimyoviy moddalarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, tasmani tezda almashtirish tizimi ham koʻzda tutilgan.

Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic modeli uchun AQSHda oldindan buyurtmalar qabul qilinishi boshlandi. Professional darajadagi ushbu soatning narxi 1000 dollar etib belgilangan. Bu narx brendning odatiy modellaridan qimmatroq boʻlsa-da, titan korpus va geliyli klapan kabi xususiyatlar uchun raqobatbardosh hisoblanadi.

ТимехДеэпватерSmartfonТехнологияAksessuar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiIntel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiKecha, 23:55Airbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiAirbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiKecha, 22:54Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiXiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiKecha, 22:25SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiKecha, 21:50Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiHuawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiKecha, 21:20Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaGlobal bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaKecha, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi