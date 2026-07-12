Airbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydi

·35·Texno
Airbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydi

Aviatsiya olamining yetakchi gigantlaridan biri boʻlgan Airbus korporatsiyasi kelgusi 20 yilga moʻljallangan global prognozini yangiladi. Kompaniya ilk bor bozorning oʻsish surʼatlari borasidagi kutilmalarini pasaytirdi va asosiy eʼtiborni ulkan A380 kabi laynerlardan ixcham hamda tejamkor modellarga qaratishini maʼlum qildi. Bu oʻzgarish dunyo boʻylab aviatashuvlar logistikasining tubdan oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi hisobotga koʻra, 2026-yildan 2045-yilgacha boʻlgan davrda jahon aviakompaniyalari jami 42 060 ta yangi yoʻlovchi samolyotini qabul qilib oladi. Bu koʻrsatkich avvalgi prognozlarga nisbatan 1 foizga kamdir. Airbus tahlilchilari ushbu hisob-kitobda nafaqat oʻz mahsulotlarini, balki Boeing, Xitoyning COMAC va Rossiyaning MS-21 loyihalarini ham inobatga olganlar. Bozorning sekinlashishiga geosiyosiy beqarorlik va savdo cheklovlari asosiy sabab sifatida koʻrsatilmoqda.

Yirik xablardan voz kechish strategiyasi

Airbus bozor tahlili boʻlimi rahbari Antonio da Kosta soha pandemiyadan keyingi tiklanishning eng yuqori nuqtasiga yetganini taʼkidladi. Endilikda aviakompaniyalar parkni shunchaki kengaytirish emas, balki uni samarali yangilashga eʼtibor qaratmoqda. Bashorat qilinayotgan yangi samolyotlarning qariyb 47 foizi eski modellarni almashtirish uchun xarid qilinadi. Bu koʻrsatkich avvalgi hisobotlarda 45 foizni tashkil etgan edi.

Kompaniya strategiyasidagi eng katta burilish — bu oʻta yirik laynerlar konsepsiyasidan voz kechishdir. Bir paytlar osmon qiroli hisoblangan A380 modelini ishlab chiqarish toʻxtatilgach, Airbus endi A220 va A321XLR kabi ixcham modellarga pul tikmoqda. Ushbu samolyotlar aviakompaniyalarga yirik tranzit markazlariga (xablarga) bogʻlanib qolmasdan, shaharlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri reyslarni amalga oshirish imkonini beradi.

Osiyo bozori va yangi yoʻnalishlar

Kelajakdagi talabning asosiy qismi, yaʼni qariyb 33 920 tasi tor fyuzelyajli (bir yoʻlakli) samolyotlar hissasiga toʻgʻri keladi. Bu segmentda Airbus A320neo va Boeing 737 MAX kabi modellar oʻrtasidagi raqobat yanada kuchayishi kutilmoqda. Mintaqaviy nuqtai nazardan esa Osiyo dunyo aviatsiyasining asosiy dvigateli boʻlib qolmoqda. Yangi samolyotlarning deyarli yarmi aynan ushbu qitʼaga yetkazib beriladi.

Qiziqarli jihati shundaki, Airbus Hindiston bozoriga juda katta ishonch bildirmoqda. Mamlakat ichki aviatashuvlarining oʻsish prognozi 8,9 foizdan 9,1 foizga koʻtarildi. Aksincha, Xitoy boʻyicha kutilmalar biroz pasaytirilib, yillik oʻsish 4,7 foiz darajasida belgilandi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ixcham va uzoq masofaga uchuvchi A321XLR kabi modellar yangi xalqaro yoʻnalishlarni ochishda juda qulay hisoblanadi.

Yaqin Sharqdagi mojarolar va neft narxining beqarorligi aviakompaniyalarni ehtiyotkor boʻlishga majbur qilmoqda. Shu sababli, Airbus kelajakni faqatgina sigʻimda emas, balki yoqilgʻi tejamkorligi va parvozlar moslashuvchanligida koʻrmoqda. Bu esa aviatsiya sanoatida "gigantizm" davri yakunlanib, samaradorlik davri boshlanayotganidan dalolat beradi.

AirbusBoeingАвиацияТехнологияA321XLR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiIntel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiKecha, 23:55Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiTimex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiKecha, 23:29Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiXiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiKecha, 22:25SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiKecha, 21:50Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiHuawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiKecha, 21:20Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaGlobal bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaKecha, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi