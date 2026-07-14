Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldi
Telegram messenjerining koʻp yillik ramziga aylangan va kanallar, guruhlar hamda profillarga yoʻnaltiruvchi qisqa t.me domeni kutilmaganda brauzerlarda ishlamay qoldi. Ushbu muammo tufayli foydalanuvchilar veb-brauzerlar orqali messenjer ichidagi kontentga oʻtishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammoning asosiy sababi sifatida .me domen zonasi operatori tomonidan kiritilgan maʼlum cheklovlar koʻrsatilmoqda. "Kod Durova" nashri xabariga koʻra, aynan ushbu texnik cheklovlar sababli t.me formatidagi havolalar endi avvalgidek brauzer orqali Telegram ilovasiga yoʻnaltirish funksiyasini bajara olmayapti.
Yangi domen va yechimlarTelegram jamoasi yuzaga kelgan vaziyatga tezkorlik bilan munosabat bildirdi va muammoni hal qilish uchun telegram.me domenidan foydalanishga oʻtdi. Endilikda messenjer ichida xabar, post yoki kanal havolasini nusxalashda ilova avtomatik ravishda eski t.me oʻrniga yangi, uzunroq formatdagi telegram.me manzilini taqdim etmoqda.
Taʼkidlash joizki, ushbu oʻzgarishlar faqat tashqi brauzerlar (Google Chrome, Safari, Mozilla va boshqalar) orqali oʻtishga taalluqlidir. Telegram ilovasining oʻzida esa t.me formatidagi eski havolalar hech qanday muammosiz ishlashda davom etmoqda. Messenjer algoritmlari eski manzillarni hamon taniyapti va foydalanuvchini kerakli manzilga yoʻnaltirmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu oʻzgarish muhim ahamiyatga ega, chunki mamlakatimizda Telegram eng ommabop aloqa vositasi va axborot manbai hisoblanadi. Koʻplab tadbirkorlar va blogerlar oʻzlarining reklama materiallarida t.me qisqa havolasidan foydalanishgan. Endilikda ushbu havolalarning brauzerda ochilmasligi foydalanuvchilar oqimiga biroz taʼsir qilishi mumkin.
Ekspertlarning fikricha, bunday texnik oʻzgarishlar vaqtinchalik xarakterga ega boʻlishi yoki Telegram platformasining oʻz domen infratuzilmasini mustahkamlashiga turtki berishi mumkin. Hozircha foydalanuvchilarga oʻz resurslariga havolalarni yangilash va telegram.me formatidan foydalanish tavsiya etilmoqda.
…