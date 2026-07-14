Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldi

·0·Texno
Telegram havolalarida muammo: t.me domeni brauzerlarda ishlamay qoldi

Telegram messenjerining koʻp yillik ramziga aylangan va kanallar, guruhlar hamda profillarga yoʻnaltiruvchi qisqa t.me domeni kutilmaganda brauzerlarda ishlamay qoldi. Ushbu muammo tufayli foydalanuvchilar veb-brauzerlar orqali messenjer ichidagi kontentga oʻtishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammoning asosiy sababi sifatida .me domen zonasi operatori tomonidan kiritilgan maʼlum cheklovlar koʻrsatilmoqda. "Kod Durova" nashri xabariga koʻra, aynan ushbu texnik cheklovlar sababli t.me formatidagi havolalar endi avvalgidek brauzer orqali Telegram ilovasiga yoʻnaltirish funksiyasini bajara olmayapti.

Yangi domen va yechimlar

Telegram jamoasi yuzaga kelgan vaziyatga tezkorlik bilan munosabat bildirdi va muammoni hal qilish uchun telegram.me domenidan foydalanishga oʻtdi. Endilikda messenjer ichida xabar, post yoki kanal havolasini nusxalashda ilova avtomatik ravishda eski t.me oʻrniga yangi, uzunroq formatdagi telegram.me manzilini taqdim etmoqda.

Taʼkidlash joizki, ushbu oʻzgarishlar faqat tashqi brauzerlar (Google Chrome, Safari, Mozilla va boshqalar) orqali oʻtishga taalluqlidir. Telegram ilovasining oʻzida esa t.me formatidagi eski havolalar hech qanday muammosiz ishlashda davom etmoqda. Messenjer algoritmlari eski manzillarni hamon taniyapti va foydalanuvchini kerakli manzilga yoʻnaltirmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu oʻzgarish muhim ahamiyatga ega, chunki mamlakatimizda Telegram eng ommabop aloqa vositasi va axborot manbai hisoblanadi. Koʻplab tadbirkorlar va blogerlar oʻzlarining reklama materiallarida t.me qisqa havolasidan foydalanishgan. Endilikda ushbu havolalarning brauzerda ochilmasligi foydalanuvchilar oqimiga biroz taʼsir qilishi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, bunday texnik oʻzgarishlar vaqtinchalik xarakterga ega boʻlishi yoki Telegram platformasining oʻz domen infratuzilmasini mustahkamlashiga turtki berishi mumkin. Hozircha foydalanuvchilarga oʻz resurslariga havolalarni yangilash va telegram.me formatidan foydalanish tavsiya etilmoqda.

TelegramInternetTexnologiyaHavolaDomen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorGadjyetlar olamida yangilik: BlueFox Aura A1 ixcham smartfoni ishlab chiqarishga tayyorBugun, 11:50Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiYevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiBugun, 11:22NASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladiNASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladiBugun, 10:58StepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildiStepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildiBugun, 09:22Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Bugun, 07:58Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Bugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi