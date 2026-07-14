Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindi

·19·Texno
Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindi

AQSHning Nyu-York shtati sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida yirik maʼlumotlar markazlari (data-center) qurilishini vaqtincha toʻxtatgan birinchi shtatga aylandi. Shtat gubernatori Kathy Hochul tomonidan imzolangan farmon energiya resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida yangi loyihalarga ruxsatnomalar berishni cheklab qoʻydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu qaror quvvati 50 megavatt yoki undan yuqori boʻlgan yirik loyihalarga daxldor boʻlib, hozirda oʻndan ortiq qurilish jarayonlariga taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Nyu-York atrof-muhitni muhofaza qilish departamenti hali yakunlanmagan barcha loyihalar boʻyicha ruxsatnoma berishni toʻxtatgan. Mazkur moratoriy shtatda maʼlumotlar markazlarining atrof-muhitga taʼsiri toʻliq oʻrganib chiqilgunga qadar, yaʼni taxminan bir yil davomida amal qiladi.

Resurslar tanqisligi va aholi xavotiri

Gubernator Kathy Hochul Bruklindagi matbuot anjumanida taʼkidlashicha, texnologik taraqqiyot aholi uchun kommunal toʻlovlarning oshishi, suv zaxiralarining kamayishi yoki shovqin ifloslanishi hisobiga amalga oshmasligi kerak. "Bunday markazlar faqat ularni qabul qilishga tayyor boʻlgan va mahalliy aholi rozilik bergan hududlardagina qurilishi lozim", — deya qoʻshimcha qildi u. Gubernator maʼlumotlar markazlarini shtat elektr tarmogʻini qoʻllab-quvvatlash uchun maxsus fondga badal toʻlashga majburlash va ularga beriladigan soliq imtiyozlarini bekor qilishni ham koʻrib chiqmoqda.

Sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi poyga hisoblash quvvatlariga boʻlgan talabni keskin oshirib yubordi. BloombergNEF tahlillariga koʻra, 2030-yilga borib yangi qurilayotgan maʼlumotlar markazlarining qariyb toʻrtdan bir qismi 500 megavattdan ortiq quvvatga ega boʻladi. Bu esa nafaqat elektr tarmoqlariga, balki sovutish tizimlari uchun zarur boʻlgan suv resurslariga ham ulkan bosim yuklaydi.

Jamoatchilik fikri ham soʻnggi yillarda sezilarli darajada oʻzgardi. Pew Research markazi oʻtkazgan tadqiqotga koʻra, amerikaliklarning atigi 10 foizi AI texnologiyalaridan xavotirdan koʻra koʻproq hayajonlanishini bildirgan. Soʻrovda qatnashganlarning uchdan ikki qismi maʼlumotlar markazlari elektr energiyasi narxini oshirib yuborishidan xavotirda ekanligini taʼkidlagan. Hatto koʻpchilik oʻz yashash hududida maʼlumotlar markazidan koʻra Amazon omborxonasi boʻlishini afzal koʻrishini maʼlum qilgan.

Siyosiy qarama-qarshiliklar

Nyu-Yorkning ushbu qadami federal darajadagi siyosat bilan toʻqnash kelishi mumkin. Xususan, Donald Trump maʼmuriyati maʼlumotlar markazlarini rivojlantirishni qoʻllab-quvvatlab kelmoqda. Yaqinda Federal energetikani tartibga solish komissiyasi operatorlarga bunday markazlarni tarmoqqa ulash jarayonini tezlashtirish uchun "maxsus yoʻlaklar" yaratish boʻyicha koʻrsatma bergan edi.

Shunga qaramay, shtat qonunchilari yanada qattiqroq choralar koʻrishga intilmoqda. Hozirda Nyu-York qonun chiqaruvchi organi 20 megavattdan yuqori loyihalarni bir yilga, ayrim takliflarga koʻra esa uch yilga toʻxtatib turishni koʻzda tutuvchi qonun loyihalarini muhokama qilmoqda. Avvalroq Meyn shtati ham shunga oʻxshash qonun qabul qilgan edi, biroq shtat gubernatori unga veto qoʻygan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Nyu-Yorkdagi ushbu moratoriy butun dunyo boʻylab texnologik gigantlar va ekologik barqarorlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlash masalasini kun tartibiga chiqardi. Sunʼiy intellektning rivojlanishi uchun zarur boʻlgan infratuzilma endilikda nafaqat iqtisodiy foyda, balki ijtimoiy va ekologik masʼuliyat nuqtai nazaridan ham qattiq nazorat ostiga olinmoqda.

Nyu-YorkData-centerSunʼiy IntellektEkologiyaEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusHuawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusBugun, 20:58Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiSpotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 20:55Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi