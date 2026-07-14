Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellari
Jahon avtomobil bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan koʻplab brendlar vaqt oʻtishi bilan unutilishi yoki oʻz jozibasini yoʻqotishi mumkin, biroq Shvetsiyaning Saab brendi bu borada istisno hisoblanadi. Garchi kompaniya moliyaviy qiyinchiliklar va boshqaruvdagi muammolar tufayli oʻz faoliyatini toʻxtatgan boʻlsa-da, uning merosi hamon avtomobil ishqibozlari orasida yuqori baholanadi. Saab hech qachon zerikarli avtomobil ishlab chiqarmaganligi bilan tarixda qoldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Gʻarb madaniyatida, xususan, mashhur serial va filmlarda Saab koʻpincha oʻziga xos didga ega insonlarning tanlovi sifatida talqin etiladi. Masalan, Amerika kinoindustriyasidagi lavhalarda ushbu marka hatto afsonaviy Mustang kabi quvvatli mashinalardan ham "salqinroq" va nufuzliroq deb taʼriflanadi. Bu shunchaki marketing emas, balki brendning oʻziga xos muhandislik yondashuviga berilgan bahodir.
Aviatsiya ildizlari va oʻziga xos dizaynSaab avtomobillarining asosiy farqi ularning aviatsiya bilan bogʻliqligidadir. Kompaniya dastlab samolyotlar ishlab chiqaruvchisi sifatida faoliyat boshlagan, bu esa keyinchalik avtomobillar aerodinamikasida oʻz aksini topgan. Har bir modelda uchuvchilar kabinasini eslatuvchi ergonomika, tungi haydash uchun qulay boʻlgan "Night Panel" tizimi va xavfsizlikka boʻlgan oʻta yuqori eʼtibor sezilib turardi.
Oʻzbekiston bozorida Saab modellari juda kam uchrasa-da, MDH mamlakatlari va Yevropada ushbu brendning Saab 9-3 va Saab 9-5 kabi modellari hamon oʻz muxlislariga ega. Ularning turbo dvigatellari va oʻziga xos tashqi koʻrinishi bugungi zamonaviy, bir-biriga oʻxshash krossoverlar fonida ajralib turadi. Brendning har bir detali, hatto oʻt oldirish kalitining oʻrindiqlar oʻrtasida joylashishi ham uning individualligidan dalolat bergan.
Nega Saab bozorni tark etdi?Koʻplab ekspertlarning fikricha, Saab brendining inqirozi uning General Motors tarkibiga oʻtishi bilan bogʻliq. Shved muhandislari sifat va oʻziga xoslikni birinchi oʻringa qoʻyishgan boʻlsa, korporativ boshqaruv xarajatlarni kamaytirishni talab qilgan. Natijada, brend oʻzining mustaqilligini yoʻqotdi, biroq soʻnggi kungacha oʻz prinsiplaridan voz kechmadi.
Bugungi kunda avtomobil olami elektr transport vositalariga oʻtayotgan bir paytda, Saab kabi xarakterga ega brendlarning oʻrni sezilmoqda. Ular shunchaki transport vositasi emas, balki egasining turmush tarzi va dunyoqarashini aks ettiruvchi vosita edi. Saab brendi yopilgan boʻlsa-da, u qoldirgan muhandislik maktabi va dizayn falsafasi koʻplab zamonaviy ishlab chiqaruvchilar uchun namuna boʻlib qolmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Saab avtomobil sanoatidagi "aqlli hashamat" ramzi edi. U oʻzining 99 ta muammosiga qaramay, hech qachon ommaviy va zerikarli mahsulot yaratmadi. Shvetsiya avtosanoatining ushbu durdonasi hamon kolleksionerlar va haqiqiy drayv ixlosmandlari uchun qadrli boʻlib qolmoqda.
…