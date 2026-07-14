Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellari

·11·Avto
Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellari

Jahon avtomobil bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan koʻplab brendlar vaqt oʻtishi bilan unutilishi yoki oʻz jozibasini yoʻqotishi mumkin, biroq Shvetsiyaning Saab brendi bu borada istisno hisoblanadi. Garchi kompaniya moliyaviy qiyinchiliklar va boshqaruvdagi muammolar tufayli oʻz faoliyatini toʻxtatgan boʻlsa-da, uning merosi hamon avtomobil ishqibozlari orasida yuqori baholanadi. Saab hech qachon zerikarli avtomobil ishlab chiqarmaganligi bilan tarixda qoldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gʻarb madaniyatida, xususan, mashhur serial va filmlarda Saab koʻpincha oʻziga xos didga ega insonlarning tanlovi sifatida talqin etiladi. Masalan, Amerika kinoindustriyasidagi lavhalarda ushbu marka hatto afsonaviy Mustang kabi quvvatli mashinalardan ham "salqinroq" va nufuzliroq deb taʼriflanadi. Bu shunchaki marketing emas, balki brendning oʻziga xos muhandislik yondashuviga berilgan bahodir.

Aviatsiya ildizlari va oʻziga xos dizayn

Saab avtomobillarining asosiy farqi ularning aviatsiya bilan bogʻliqligidadir. Kompaniya dastlab samolyotlar ishlab chiqaruvchisi sifatida faoliyat boshlagan, bu esa keyinchalik avtomobillar aerodinamikasida oʻz aksini topgan. Har bir modelda uchuvchilar kabinasini eslatuvchi ergonomika, tungi haydash uchun qulay boʻlgan "Night Panel" tizimi va xavfsizlikka boʻlgan oʻta yuqori eʼtibor sezilib turardi.

Oʻzbekiston bozorida Saab modellari juda kam uchrasa-da, MDH mamlakatlari va Yevropada ushbu brendning Saab 9-3 va Saab 9-5 kabi modellari hamon oʻz muxlislariga ega. Ularning turbo dvigatellari va oʻziga xos tashqi koʻrinishi bugungi zamonaviy, bir-biriga oʻxshash krossoverlar fonida ajralib turadi. Brendning har bir detali, hatto oʻt oldirish kalitining oʻrindiqlar oʻrtasida joylashishi ham uning individualligidan dalolat bergan.

Nega Saab bozorni tark etdi?

Koʻplab ekspertlarning fikricha, Saab brendining inqirozi uning General Motors tarkibiga oʻtishi bilan bogʻliq. Shved muhandislari sifat va oʻziga xoslikni birinchi oʻringa qoʻyishgan boʻlsa, korporativ boshqaruv xarajatlarni kamaytirishni talab qilgan. Natijada, brend oʻzining mustaqilligini yoʻqotdi, biroq soʻnggi kungacha oʻz prinsiplaridan voz kechmadi.

Bugungi kunda avtomobil olami elektr transport vositalariga oʻtayotgan bir paytda, Saab kabi xarakterga ega brendlarning oʻrni sezilmoqda. Ular shunchaki transport vositasi emas, balki egasining turmush tarzi va dunyoqarashini aks ettiruvchi vosita edi. Saab brendi yopilgan boʻlsa-da, u qoldirgan muhandislik maktabi va dizayn falsafasi koʻplab zamonaviy ishlab chiqaruvchilar uchun namuna boʻlib qolmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Saab avtomobil sanoatidagi "aqlli hashamat" ramzi edi. U oʻzining 99 ta muammosiga qaramay, hech qachon ommaviy va zerikarli mahsulot yaratmadi. Shvetsiya avtosanoatining ushbu durdonasi hamon kolleksionerlar va haqiqiy drayv ixlosmandlari uchun qadrli boʻlib qolmoqda.

SaabAvtomobilShvetsiyaGeneral MotorsAvto Tarix
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiAvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiBugun, 20:27Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Bugun, 20:00Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaNissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 16:52Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiAlfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiBugun, 16:26Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiGenesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiBugun, 16:20Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiJaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi