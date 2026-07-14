AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladi
Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining texnik imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya yaqin vaqt ichida seriyali ishlab chiqarishga topshiriladigan 1,6 va 1,8 litr hajmli yangi avlod dvigatellarini rasman namoyish etdi. Ushbu agregatlar nafaqat quvvatning oshishi, balki yoqilgʻi tejamkorligi va chidamlilik borasidagi muhim texnik yangilanishlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi motorlar ilk bor joriy yilning sentyabr oyida Lada Azimut krossoverida debyut qiladi. Oktyabr va noyabr oylariga kelib esa ushbu dvigatellar Lada Vesta hamda yangi Lada Iskra modellariga oʻrnatila boshlanadi. Bu haqda Lada Niva Legend yoʻltanlamasining yangilangan versiyasi taqdimotida kompaniya mahsulotlar boʻyicha direktori Leonid Orlov maʼlum qildi.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvat oshishiYangi 1,6 litrli dvigatelning quvvati sezilarli darajada yaxshilangan. Agar avvalgi versiya 106 ot kuchi va 148 Nm aylantiruvchi momentga ega boʻlgan boʻlsa, yangi agregat 120 ot kuchi va 154 Nm momentni taʼminlaydi. 1,8 litrli "katta" model esa 122 ot kuchidan 135 ot kuchiga koʻtarildi, uning aylantiruvchi momenti esa 175 Nm ga yetkazildi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, Lada Vesta va Iskra modellarida motorlarning eski, kamroq quvvatli versiyalari ham parallel ravishda saqlab qolinadi.
1,6 litrli dvigatelning asosiy yangiligi — bu gaz taqsimlash fazalarini oʻzgartirish tizimining (VVT) kiritilishidir. AvtoVAZ tarixida ushbu hajmdagi motorlarda bunday tizim ilgari qoʻllanilmagan. Bu texnologiya dvigatelning past va oʻrta aylanishlarda yanada samarali ishlashini taʼminlaydi hamda benzin sarfini kamaytirishga xizmat qiladi.
Ishonchlilik va konstruktiv oʻzgarishlarMuhandislar 1,8 litrli agregat ustida ham jiddiy ishlashgan. Unda silindrlar bloki, tirsakli val, porshenlar guruhi va sovutish tizimi tubdan takomillashtirildi. Shuningdek, ushbu motor ham kirish, ham chiqish qismida faza regulyatorlari bilan jihozlangan. Har ikki dvigatelda yangilangan kirish kollektori qoʻllanilgan boʻlib, bu past aylanishlarda avtomobilning tortish kuchini yaxshilaydi.
Haydovchilar uchun eng muhim yangiliklardan biri — dvigatellarning "bezvtyak" (klapan urmaydigan) arxitekturasiga oʻtkazilganidir. Porshenlarning maxsus konstruksiyasi tufayli, agar GʻRM (gaz taqsimlash mexanizmi) tasmasi uzilib ketsa, klapanlar va porshenlar bir-biri bilan toʻqnashmaydi. Bu esa dvigatelning butunlay ishdan chiqishi va qimmat turuvchi taʼmirlash xavfini bartaraf etadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada modellari hamon oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu texnik yangilanishlar mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, dvigatellarning tejamkorligi va servis xarajatlarining kamayishi brendning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.
…