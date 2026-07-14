AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladi

·16·Avto
AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladi

Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining texnik imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya yaqin vaqt ichida seriyali ishlab chiqarishga topshiriladigan 1,6 va 1,8 litr hajmli yangi avlod dvigatellarini rasman namoyish etdi. Ushbu agregatlar nafaqat quvvatning oshishi, balki yoqilgʻi tejamkorligi va chidamlilik borasidagi muhim texnik yangilanishlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi motorlar ilk bor joriy yilning sentyabr oyida Lada Azimut krossoverida debyut qiladi. Oktyabr va noyabr oylariga kelib esa ushbu dvigatellar Lada Vesta hamda yangi Lada Iskra modellariga oʻrnatila boshlanadi. Bu haqda Lada Niva Legend yoʻltanlamasining yangilangan versiyasi taqdimotida kompaniya mahsulotlar boʻyicha direktori Leonid Orlov maʼlum qildi.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat oshishi

Yangi 1,6 litrli dvigatelning quvvati sezilarli darajada yaxshilangan. Agar avvalgi versiya 106 ot kuchi va 148 Nm aylantiruvchi momentga ega boʻlgan boʻlsa, yangi agregat 120 ot kuchi va 154 Nm momentni taʼminlaydi. 1,8 litrli "katta" model esa 122 ot kuchidan 135 ot kuchiga koʻtarildi, uning aylantiruvchi momenti esa 175 Nm ga yetkazildi. ixbt.com nashri xabariga koʻra, Lada Vesta va Iskra modellarida motorlarning eski, kamroq quvvatli versiyalari ham parallel ravishda saqlab qolinadi.

1,6 litrli dvigatelning asosiy yangiligi — bu gaz taqsimlash fazalarini oʻzgartirish tizimining (VVT) kiritilishidir. AvtoVAZ tarixida ushbu hajmdagi motorlarda bunday tizim ilgari qoʻllanilmagan. Bu texnologiya dvigatelning past va oʻrta aylanishlarda yanada samarali ishlashini taʼminlaydi hamda benzin sarfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Ishonchlilik va konstruktiv oʻzgarishlar

Muhandislar 1,8 litrli agregat ustida ham jiddiy ishlashgan. Unda silindrlar bloki, tirsakli val, porshenlar guruhi va sovutish tizimi tubdan takomillashtirildi. Shuningdek, ushbu motor ham kirish, ham chiqish qismida faza regulyatorlari bilan jihozlangan. Har ikki dvigatelda yangilangan kirish kollektori qoʻllanilgan boʻlib, bu past aylanishlarda avtomobilning tortish kuchini yaxshilaydi.

Haydovchilar uchun eng muhim yangiliklardan biri — dvigatellarning "bezvtyak" (klapan urmaydigan) arxitekturasiga oʻtkazilganidir. Porshenlarning maxsus konstruksiyasi tufayli, agar GʻRM (gaz taqsimlash mexanizmi) tasmasi uzilib ketsa, klapanlar va porshenlar bir-biri bilan toʻqnashmaydi. Bu esa dvigatelning butunlay ishdan chiqishi va qimmat turuvchi taʼmirlash xavfini bartaraf etadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada modellari hamon oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu texnik yangilanishlar mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, dvigatellarning tejamkorligi va servis xarajatlarining kamayishi brendning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

AvtoVAZLada VestaLada IskraDvigatelAvto-olam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariSaab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariBugun, 20:30Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Bugun, 20:00Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaNissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 16:52Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiAlfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiBugun, 16:26Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiGenesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiBugun, 16:20Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiJaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi